Barcelona chystá přestup za 200 milionů eur. Haaland by měl nahradit Lewandowského a přepsat historii klubu

Devítka hledá nástupce
Dne 16. května 2026 zveřejnila FC Barcelona oficiální rozloučení s Robertem Lewandowským. Sto devatenáct gólů ve 191 zápasech, čtyři sezony jako „hlavní referenční bod útoku“, tak klub sám popsal muže, po němž zůstala obrovská díra uprostřed šestnáctky. A právě v tu chvíli začala nabírat na síle spekulace, která se v barcelonském prostředí vznášela už od zimy: Erling Haaland.
Norský útočník Manchesteru City profilově odpovídá přesně tomu, co Barcelona potřebuje. Explozivní zakončovatel, který v sezoně 2022/23 nastřílel 52 gólů v 53 zápasech a o rok později přidal 38 branek. Jenže mezi „odpovídá profilově“ a „podepíše smlouvu“ leží propast, kterou by musel překlenout rekordní přestup, souhlas hráče vázaného smlouvou do roku 2034 a finanční akrobacie v režimu, kde každé utracené euro musí mít protiváhu v příjmech.
Dvě stě milionů bez potvrzení
Částka 200 milionů eur, která se v médiích opakuje, nemá oporu v žádném veřejně dostupném primárním zdroji, ani ze strany Barcelony, ani od Manchesteru City. Není to potvrzená výkupní klauzule, není to oficiální nabídka. Je to mediální odhad, který ale i tak ilustruje řád, v jakém by se případný obchod pohyboval.
Pro srovnání: dosud nejdražší přestup v historii Barcelony byl Ousmane Dembélé za 105 milionů eur plus bonusy. Dvě stě milionů by znamenalo téměř dvojnásobek. A to v klubu, který sice pro sezonu 2025/26 schválil rozpočet 1,075 miliardy eur, ale zároveň evidoval dluh 469 milionů eur podle kritérií LFP a fungoval v režimu finančního fair play 1:1. To v praxi znamená jednoduché pravidlo: za každé euro, které chcete utratit na nové hráče a mzdy, musíte vykázat euro v příjmech nebo úsporách.
Taková operace by tedy nešla vyřídit jedním převodem. Vyžadovala by kombinaci prodejů hráčů, mzdových úspor po odchodu Lewandowského, rozložení splátek do více let a pravděpodobně i nové komerční příjmy spojené s návratem na rekonstruovaný Camp Nou.
Hráč, který nikam nechce
Největší překážka ale neleží v Barceloně. Leží v Manchesteru. City v lednu 2025 prodloužilo s Haalandem smlouvu do léta 2034, desetiletý kontrakt, který je sám o sobě raritou. Haaland při podpisu mluvil o tom, že je „v City za všech okolností“ a že chce v klubu budovat dlouhodobý odkaz. Žádný veřejný výrok o zájmu odejít do Barcelony neexistuje.
Joan Soler, člen okruhu kolem prezidenta Laporty, o Haalandovi v únoru 2026 hovořil pro Mundo Deportivo výhradně podmíněně: pokud by hráč chtěl a pokud by ho klub pustil. Prezidentský uchazeč Marc Ciria šel ještě dál; v rozhovoru pro Cadena SER tvrdil, že pro přestup takového kalibru by Barcelona potřebovala mimořádný ekonomický motor, a spojoval ho se strategickým návratem Messiho jako komerčního partnera. I barcelonské interní politické prostředí tedy bralo Haalanda jako operaci vyžadující něco víc než běžný přestupový rozpočet.
Álvarez místo Haalanda
Zatímco kolem Haalanda se točily spekulace, Barcelona v létě 2026 veřejně potvrdila útok na jiného útočníka. 1. července prezident Laporta oznámil „pevnou nabídku“ na Juliána Álvareze. Ještě 16. července veřejně tvrdil, že hráč chce změnit prostředí a že Barcelona je připravena ho přijmout.
To je důležitý kalibrační bod. Pokud by dohoda s Haalandem byla v pokročilém stadiu, těžko by Laporta dvakrát během dvou týdnů veřejně tlačil linku jiného útočníka. Álvarez byl reálný cíl. Haaland zůstával jménem v debatním okruhu.
Co by musel Haaland dokázat
Samotný podpis smlouvy historii klubu nepřepíše. Messi je oficiálně vedený jako klubový nejlepší střelec všech dob. Luis Suárez má 198 soutěžních gólů a drží třetí příčku v historickém pořadí. Oba nastavili laťku nikoli jedním velkým příchodem, ale roky dominance: Messi třináct sezon s 30 a více góly, Suárez čtyři sezony jako neúnavný partner v útoku.
Aby se Haaland přiblížil podobnému statusu, potřeboval by:
- Minimálně čtyři až pět kompletních sezon na úrovni 35 až 40 a více gólů ročně
- Velké týmové trofeje, ideálně Ligu mistrů jako ústřední tvář útoku
- Adaptaci na styl Barcelony, kde se od „devítky“ čeká víc než jen zakončení
Pokud by přestup doběhl a registrace proběhla včas, první soutěžní šance by přišla 23. srpna 2026 proti Elche, případně o čtyři dny později doma proti Athleticu Bilbao.
Haaland v Barceloně dává sportovní smysl. Finanční smysl dává jen za velmi specifických podmínek. A smluvní smysl nedává vůbec, dokud se nezmění postoj hráče, který před rokem podepsal kontrakt na deset let. Historický by takový přestup byl. Ale právě proto, že by musel překonat historicky bezprecedentní množství překážek najednou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner