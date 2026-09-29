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Barbara (67) slíbila vnukovi zaplatit svatbu, pak couvla: chtěl obřad venku, ona kapelu a zástup příbuzných

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Nabídka zněla velkoryse: babička zaplatí vnukovi celý svatební den. Jenže když snoubenci řekli, jak si ho představují, peníze byly rázem ze stolu. Teď babička zvažuje, že na svatbu vůbec nepřijde.
Barbara (67) slíbila vnukovi zaplatit svatbu, pak couvla: chtěl obřad venku, ona kapelu a zástup příbuzných

Barbara (67) slíbila vnukovi zaplatit svatbu, pak couvla: chtěl obřad venku, ona kapelu a zástup příbuzných

Zdroj: Foto: MediaMOF - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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