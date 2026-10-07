Bára Munzarová ohromila na Cenách Thálie v černém overalu: Módní stylistka nám poskytla upřímné hodnocení

Barbora Munzarová dorazila na letošní Ceny Thálie v elegantním černém overalu a rozhodně nezůstala bez pozornosti. Slavnostní model ozvláštnila splývavou pelerínkou, výraznou sponou a stříbrnými lodičkami.
Letošní Ceny Thálie byly nejen přehlídkou nejvýraznějších osobností českého divadla, ale také společenskou událostí, na které se hodnotily i slavnostní outfity. A mezi ženami, které v sobotu večer v Národním divadle zaujaly, byla také herečka Barbora Munzarová. Naše redakce In-Lifestyle se zaměřila právě na její elegantní černý model, který působil vkusně, žensky a zároveň nepřehnaně okázale. Munzarová vsadila na jednoduchost, kterou ozvláštnila několika zajímavými detaily.
Černý overal doplnila stříbrnými lodičkami
Barbora Munzarová dorazila na slavnostní večer v perfektně padnoucím černém overalu. Ten nebyl úplně obyčejný, v oblasti bříška jej zdobila výraznější spona a pozornost poutala také splývavá pelerínka, která celému modelu dodávala slavnostnější charakter. Černou klasiku herečka oživila stříbrnými lodičkami s uzavřenou špičkou a několika šperky. Mezi nimi nechyběl ani její jemný přívěsek s vážkou.
Celkový dojem dotvořila tmavší rtěnka, která se k černému modelu velmi dobře hodila a outfitu dodala trochu podzimní atmosféry. Právě střídmost byla podle stylistky Jitky Vostré, kterou jsme oslovili, jednou z hlavních předností celého looku.
„Na overalu oceňuji čistou linii, elegantní pelerínku i to, že Munzarová outfit nepřekombinovala množstvím doplňků. Výsledkem tak byl slavnostní, ale stále přirozeně působící model, který se skvěle hodil na takovouto příležitost,“ zhodnotila stylistka.
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Zajímalo nás také, jak se černý overal líbil samotným čtenářkám In-Lifestyle. V rámci e-mailové ankety jsme oslovili 236 čtenářek a zpět se nám vrátilo 48 odpovědí. Výsledek byl pro Báru Munzarovou velmi příznivý. Celkem 36 čtenářek uvedlo, že se jim její outfit líbí, dalších 8 žen odpovědělo, že „ujde“, a zbývající 4 respondentky outfit neocenily. Jasný palec nahoru tak modelu dalo přesně 75 procent všech respondentek.
Foto: NextFoto, Barbora Munzarová na Cenách Thálie v Národním divadle
A co naše čtenářky na outfitu nejvíce vyzdvihovaly, případně považovaly za ne až tak vydařené? Zde je výběr několika konkrétních komentářů:
„Líbí se mi, že je to černé, ale vůbec ne nudné. Ta pelerínka tomu dodává na zajímavosti.“ – čtenářka Valerie T.
„Působí elegantně a slavnostně, ale není to přeplácané. Líbí se mi ty stříbrné boty, hezky k těm nohavicím sedí.“ – čtenářka Kateřina K.
„Overal jí docela sedl, ale nezdá se mi ta splývavá část přes ramena. Nemůžu se zbavit dojmu, že jí to někdo ve zlosti rozstříhal.“ – čtenářka Helena H.
Barbora Munzarová, která je dcerou herecké dvojice Jany Hlaváčové a Luďka Munzara, patří k výrazným českým herečkám. Na letošních Cenách Thálie ale nebyla mezi oceněnými. Letošní ročník, který byl už třiatřicátý, přinesl ceny například Lucii Žáčkové, Stanislavu Majerovi, Magdaleně Kožené nebo Štefanu Margitovi. Za celoživotní mistrovství byli oceněni mimo jiné Petr Nárožný a Zdena Herfortová. Munzarová si sice tentokrát žádnou skleněnou Thálii neodnesla, svým elegantním outfitem ale rozhodně upoutala pozornost.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Barbora Munzarová ohromila na Cenách Thálie v černém overalu: Módní stylistka i čtenářky ji vychválily do nebes byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.