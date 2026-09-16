Bára Basiková zazářila na premiéře svého časosběrného dokumentu. Její luxusní šaty nadchly celý internet

Bára Basiková zazářila na premiéře časosběrného dokumentu, který zachycuje její život i kariéru. V elegantních světlých šatech se rozhodně bylo na co dívat.
Premiéra časosběrného dokumentu Bára Basiková přilákala do pražského kina Lucerna řadu známých osobností a samozřejmě také samotnou hlavní hvězdu večera. Zpěvačka dorazila ve světlých šatech s jemným metalickým leskem, které pod světly fotografů rozhodně nezůstaly bez povšimnutí. Naše redakce In-Lifestyle se proto podívala nejen na slavnostní uvedení snímku, ale také na to, jak to Báře na premiéře slušelo.
Bára Basiková zazářila v elegantních šatech
Bára Basiková zvolila na slavnostní večer velmi povedený model z dílny návrhářky Hany Zárubové a na Instagramu jí za něj také poděkovala a označila ho za kouzelný a originální. Model tvořený plisovaným topem a dlouhou sukní v jemně metalickém odstínu působil slavnostně, ale přitom lehce. Zajímavě řešený vršek přitahoval pozornost k ramenům a dekoltu, zatímco dlouhá sukně outfit opticky zklidnila. Zvýrazněný pas navíc hezky podtrhl siluetu.
Šaty byly zajímavé především při pohybu a na fotografiích, kde se jejich světlý stříbrný odstín podle dopadu světla jemně měnil. Bára v nich působila elegantně, ale ne přehnaně slavnostně, což se k premiéře jejího dokumentu hodilo.
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Zajímaly nás také názory ostatních a v naší malé anketě měly čtenářky poměrně jasno:
„Bára vypadala nádherně. Ty světlé, třpytivé šaty jí moc sluší a na premiéru jsou podle mě úplně dokonalé. Moc povedený outfit.“ – čtenářka Lucie T.
„Za mě jedna z nejlépe oblečených dam večera. Díky těm šatům tak nějak vyniklo, že to byl její moment.“ – čtenářka Marta K.
„Moc se mi líbí, jak šaty nejsou přeplácané a přitom září. Bára vypadá fakt šmrncovně. Já už se těším i na ten dokument.“ – čtenářka Kateřina A.
Třeštíková natáčela Basikovou 30 let
Dokument už měl za sebou úspěšnou premiéru na karlovarském festivalu, kde získal Diváckou cenu deníku Právo, a pražské uvedení tak bylo dalším důležitým krokem před jeho cestou do českých kin. Na premiéře nechyběli například Dagmar Havlová, Zuzana Čaputová, Monika Absolonová, Adéla Gondíková, Vendula Pizingerová, Vojta Dyk nebo Tatiana Dyková.
Na dokumentu je mimořádná především doba, po kterou Helena Třeštíková Báru Basikovou sledovala. Natáčení začalo už v roce 1996 a pokračovalo až do roku 2025. Výsledný film tak zachycuje třicet let Bářina života, zatímco díky archivním záběrům se diváci mohou podívat ještě mnohem dál do minulosti a celkem tak sledují přibližně padesát let jejího života.
Kamera zachycuje její hudební začátky, působení v Precedensu a Stromboli, muzikálové role i pozdější kariéru. Stejně důležité jsou ale osobní momenty. Bára je v dokumentu nejen zpěvačkou, ale také ženou a matkou. Třeštíková se dostává k životním zlomům, radostem i těžším obdobím, která se běžně před veřejností neukazují. Divák zkrátka nevidí jednu životní etapu zpěvačky, ale člověka, který se postupně mění před kamerou.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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