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Banky potichu ruší pokladny (2026): S hotovostí vás pošlou pryč, s eury je to ještě horšíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Otevřené dveře a bankéř u stolu dnes ještě neznamenají, že si v […]
Banky potichu ruší pokladny (2026): S hotovostí vás pošlou pryč, s eury je to ještě horší
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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