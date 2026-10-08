Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Banky ho odmítly kvůli věku, dnes peče 1200 baget denně. 19letý kluk oživil zchátralou pekárnu a zaměstnal i rodiče

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Začátek nebyl vůbec snadný. Když nadšený pekař potřeboval peníze na rozjezd, banky mu úvěr odmítly dát. Nezdálo se jim, že by byl ve svém věku schopen podnik provozovat.
Pekař upekl chleba

Pekař upekl chleba

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 09:38

Reklama
Další články z DámskýDeník.cz
Kristýně bylo 18 a místo vysoké školy si vzala do péče 7 sourozenců. Alternativa byl dětský domov a rozdělení rodiny
Kristýně bylo 18 a místo vysoké školy si vzala do péče 7 sourozenců. Alternativa byl dětský domov a rozdělení rodiny
31letá žena porodila 10 dětí přirozenou cestou a večer je má všechny v posteli do 20:00. Její odpolední rutina překvapila i zkušené matky
31letá žena porodila 10 dětí přirozenou cestou a večer je má všechny v posteli do 20:00. Její odpolední rutina překvapila i zkušené matky

Maminka 10 dětí dává tipy, jak vše zvládnout tak, aby děti byly spokojené a včas v posteli. Začíná už...

Manželé zemřeli v rozmezí 10 minut, bok po boku, ruku v ruce. Sestřičky v domově říkaly, že nic podobného nezažily
Manželé zemřeli v rozmezí 10 minut, bok po boku, ruku v ruce. Sestřičky v domově říkaly, že nic podobného nezažily

Láska není jen slovo, ale nesmírně hluboký cit, který, když máte to štěstí, můžete s někým sdílet po celý...

Vydělává 4krát víc než snoubenka, ale odmítá společný účet. Anna popsala hádku, která odhalila trhlinu v celém vztahu
Vydělává 4krát víc než snoubenka, ale odmítá společný účet. Anna popsala hádku, která odhalila trhlinu v celém vztahu

Láska prochází i peněženkou aneb proč je tolik důležité mluvit o společných financích ještě před svatbou.

Noční pocení a únava ve 52 letech. Julie to sváděla na menopauzu, ale krevní obraz odhalil akutní leukémii
Noční pocení a únava ve 52 letech. Julie to sváděla na menopauzu, ale krevní obraz odhalil akutní leukémii

Zdraví není dobré brát na lehkou váhu. Někdy i zdánlivě obyčejné symptomy mohou signalizovat skutečně vážné...

Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

Všechny články tohoto autora →
DámskýDeník.cz
Další články z kategorie Příběhy ze života
Zobrazit více
Ženské centrumPříběhy ze života
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.