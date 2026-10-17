Banány v obchodě svítí jasně žlutou, doma ale vyblednou za minutu. Za iluzi čerstvosti stojí jeden jednoduchý trik supermarketů

Na české stránce společnosti Signify, mateřské firmy značky Philips, se doslova píše, že efektivní osvětlení zdůrazňuje zářivé barvy a textury čerstvých produktů. Firma nabízí spektrálně laděné světelné zdroje, jejichž úkolem je zvýšit sytost barev, a to u ovoce, zeleniny, masa, ryb, sýrů i pečiva. Pro obchodníka jde o běžnou investici. Pro zákazníka o jev, kterého si obvykle vůbec nevšimne.
Jeden jednoduchý trik: LED světlo, které ovoci přidá na barvě
Tomášova slova tak zapadají do širšího obrazu. LED technologie patří v tuzemském maloobchodě ke standardu: Kaufland uvádí úsporná LED svítidla na všech svých prodejnách a Lidl je řadí mezi pilíře konceptu nové generace obchodů. Úspora elektřiny bývá hlavním motivem, ovšem jakmile řetězec světla vyměňuje, nabízí se volba spektra, které zboží prodá lépe.
Kaufland navíc u úseku ovoce a zeleniny zmiňuje upravenou vzduchotechniku a zelené bedýnky, které mají prodlužovat čerstvost. Vzhled v regálu tedy vzniká jako výsledek celé soustavy opatření. Světlo v ní hraje nejviditelnější roli.
Proč banán pod lampou září sytěji, než si pamatujeme
Mechanismus podrobně rozebírá odborná studie Philips k osvětlení ovoce a zeleniny. Klíčem je takzvaná paměťová barva. Lidé si barvy čerstvých potravin vybavují sytější, než ve skutečnosti jsou, a navíc dávají přednost ještě intenzivnější verzi té vzpomínky. Když svítidlo posílí červenou rajčat, oranžovou mrkve, zeleň okurek či žluť banánů, mozek zákazníka vyhodnotí plod jako atraktivnější, a tím pádem i čerstvější.
Výrobce popisuje „světelné receptury“, tedy kombinace teploty chromatičnosti, spektrálního složení a podání barev. V testech dopadly tyto receptury u ovoce a zeleniny lépe než standardní osvětlení. Samotné číslo v kelvinech přitom tvoří jen část skládačky; neutrálně teplé pásmo, o kterém mluví Tomáš, dodá zboží přirozený tón, ale skutečný efekt vzniká až laděním spektra.
Podle nás právě tady vězí jádro celé záležitosti. Zákazník posuzuje plod v prostředí, které někdo cíleně optimalizoval, aby vypadal co nejlépe. Doma ho pak vidí pod obyčejnou žárovkou, u okna nebo ve stínu kuchyňské linky. Stejný banán najednou působí matněji. A k tomu se přidává druhý, biologický faktor.
Žluté banány v obchodě a doma: dozrávání nečeká
Banány se podle centra pro posklizňové technologie Kalifornské univerzity v Davisu sklízejí zelené a dozrávají až na cílových trzích. Ethylen, plyn, který plody samy vylučují a který se v dozrávárnách řízeně přidává, spouští celou kaskádu změn: slupka přechází ze zelené do žluté, dužnina měkne, škrob se mění na cukry a sílí aroma. Slupka se zároveň ztenčuje.
Rychlost procesu určuje teplota. Podle přehledu UC Davis o banánech se dozrávání v rozmezí 12 až 30 °C s každým stupněm navíc zrychluje. Ideální teplota pro přepravu a skladování činí 13 až 14 °C, pro dozrávání 15 až 20 °C. V běžném bytě s teplotou 22 °C tak banán spěchá k přezrání výrazně svižněji než v chladnějším zázemí prodejny.
Výsledek je nasnadě. Jasně žlutý kus v regálu může být ve špičkové konzumní zralosti, zároveň ale mívá před sebou kratší dobu, než se na něm objeví hnědé tečky. Pokud si ho odnesete domů, oba vlivy se sečtou: zmizí lichotivé světlo a pokračuje zrání.
Lednice nepomůže. Pod 13 °C hrozí banánům chladové poškození, jehož typickým projevem je právě matná, šedavá slupka. Dužnina obvykle zůstane jedlá, vzhled však utrpí.
Legální prezentace, nebo klam? Kde končí hranice aranžování zboží
Pěkné nasvícení samo o sobě žádný předpis nezakazuje. Státní zemědělská a potravinářská inspekce však připomíná, že zákaz uvádět spotřebitele v omyl se vztahuje i na obchodní úpravu, vzhled, uspořádání potravin a místo jejich vystavení. Hranice tedy existuje: atraktivní prezentace patří k legitimnímu řemeslu obchodníka, potíž by nastala ve chvíli, kdy by aranžmá prokazatelně zakrývalo vadné nebo zkažené zboží.
Mnohem pevněji je regulováno značení. Podle SZPI musí být v těsné blízkosti čerstvého ovoce a zeleniny čitelně uvedena země původu a u vybraných druhů také jakost, velikost, odrůda či tržní druh. Tyto údaje vypovídají o plodu víc než jakýkoli odstín.
Do stejné kategorie „vylepšování“ spadá voskování. Ministerstvo zemědělství ho označuje za schválené a zdravotně neškodné, slouží k omezení ztráty vody a delšímu udržení čerstvosti. Evropské nařízení č. 1147/2012 povoluje u vybraných druhů ovoce mimo jiné včelí vosk (E901), karnaubský vosk (E903), šelak (E904) nebo mikrokrystalický vosk (E905). Inspekce dodává dva podstatné detaily. Vosky tvoří poživatelný povlak a u mnoha plodů, třeba jablek, se ochranná vosková vrstva vyskytuje i přirozeně. A obchodník nemá povinnost zákazníka o voskování konkrétního kusu informovat. Lesk jablka tedy může pocházet z přírody, z výrobní linky, nebo z obojího, a světlo nad bednou ho ještě umocní.
Barva až na posledním místě: jak vybírat ovoce chytřeji
Doporučujeme jednoduché pravidlo: v oddělení ovoce a zeleniny berte barvu jako poslední signál, nikoli jako hlavní důkaz čerstvosti. Nejprve zapojte ostatní smysly a zdravý rozum.
- Čich: přivoňte u stopky nebo ke slupce. Zralé plody voní svěže až sladce, kyselý či plesnivý pach znamená kus vrátit.
- Hmat: pevnost má odpovídat druhu. Jablka pevná a hladká, bobule bez tekoucích kusů, zelí těžké a kompaktní, okurky pevné, hrozny pevně držící na stopce.
- Slupka: bez děr, otlaků a podezřelých skvrn.
- Cedulka u bedny: země původu, jakost, odrůda.
- Balení: zkontrolujte spodní kusy, vlhkost a případnou plíseň.
- Mimo reflektor: pokud to jde, podívejte se na plod stranou od nejsilnějšího bodového světla.
U banánů se vyplatí brát mix zelenějších a žlutějších kusů, aby nedozrály všechny naráz. Nakupujte podle reálné spotřeby na dva až tři dny. Doma ovoce omyjte pod tekoucí vodou těsně před jídlem; vosk kvůli tomu loupat netřeba, u jablek poslouží čistý kartáček. Banány a další plody, které potřebují dozrát, nechte mimo lednici.
Kdo dává přednost farmářskému trhu, může se prodejce zeptat přímo na den sklizně. Kaufland ovšem u regionálních potravin uvádí cestu z pole do prodejny často do 24, nejpozději do 48 hodin, takže krátký řetězec umí nabídnout i velký obchod.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková