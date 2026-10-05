Bagrista si myslel, že se prokopl do bunkru z 2. světové války. Byla to ale hrobka s pokladem rovným Tutanchamona

Místo bunkru dřevěná komora stará šestnáct století
Na první pohled to nebylo nic, co by člověka nutilo přemýšlet o dávných civilizacích. V Popradu-Matejovcích na Slovensku probíhaly stavební práce a bagr se při nich dostal k podivné dřevěné konstrukci. Obsluha stroje si nejprve myslela, že narazila na pozůstatek bunkru z druhé světové války. Pod zemí se skutečně objevily masivní trámy a celý nález působil spíše jako pozůstatek nějaké stavby z mnohem mladší doby. Jenže přivolaní odborníci začali brzy tušit, že jde o něco úplně jiného.
Nález byl učiněn v říjnu 2005 při budování průmyslového parku Poprad–Matejovce. Archeologický výzkum potom pokračoval ve dvou etapách a ukázalo se, že pod zemí se nachází mimořádně zachovaná dvojkomorová hrobka germánského velmože z období pozdní doby římské a počátku stěhování národů. Podle současných údajů z Podtatranského muzea pochází z přelomu 4. a 5. století našeho letopočtu.
Samotná dřevěná konstrukce přitom nebyla žádnou malou skrýší. Hrobová komora se nacházela několik metrů pod povrchem a byla vytvořena z pečlivě opracovaných trámů. Uvnitř se nacházel dřevěný sarkofág a další vybavení. Archeologové postupně zjistili, že před sebou nemají běžné pohřebiště, ale hrobku člověka, který měl za svého života velmi vysoké společenské postavení. A právě to, co se zachovalo, dělá z nálezu skutečný archeologický poklad.
Voda a bahno paradoxně zachránily to, co mělo dávno zmizet
Hrobka měla jedno velké tajemství. A paradoxně za něj archeologové vděčí částečně i jejímu dávnému vykradení. Lupiči se do pohřební komory dostali už ve starověku a odnesli řadu cenností. Zmizely pravděpodobně některé nejluxusnější předměty. Jenže otvorem, který po sobě vykradači zanechali, začala do hrobky pronikat voda a spolu s ní jemný sediment. Dřevo, textilie, kůže a další organické materiály se tak ocitly v prostředí, které jejich rozklad výrazně zpomalilo.
Pro archeology to byla mimořádná výhra. Organické materiály se v běžných evropských půdních podmínkách po stoletích obvykle nedochovají. Tady však vědci získali možnost zkoumat části dřevěné stavby, nábytek, kožené předměty, textilie, proutěné výrobky a dokonce i pozůstatky potravy.
Podle Podtatranského muzea patří hrobka z Popradu-Matejovců z hlediska zachování dřevěné architektury a nábytku k naprostým evropským unikátům. Právě neobvykle zachované organické materiály jsou jedním z hlavních důvodů, proč má nález takový význam.
Mezi nálezy se objevily také předměty z bronzu, stříbra a zlata. Archeologové například našli zlatý přívěsek vytvořený z mince římského císaře Valense z roku 375. Nejde přitom o obyčejnou minci ztracenou někde v půdě. Její datování pomohlo odborníkům lépe určit dobu, kdy mohl být muž do hrobky uložen.
Muž, který si s sebou nechal pohřbít celý svůj svět
Kdo byl člověk uložený v tak honosné hrobce, zůstává jednou z největších záhad. O jeho jménu nevíme prakticky nic. Podle archeologických nálezů však šlo o příslušníka germánské elity a odborné analýzy věk zemřelého odhadují přibližně na dvacet až pětadvacet let. Jeho společenské postavení přitom muselo být značné.
Jeho hrobka totiž nebyla jen místem, kam bylo uloženo tělo. Obsahovala vybavení, které ukazuje na způsob života člověka z tehdejší vyšší vrstvy. Archeologové našli například části dřevěného nábytku, kožené předměty, textilie, keramické nádoby a pozůstatky jídla. Zachovaly se dokonce části oděvu a doplňků.
Mimořádně cenné jsou právě textilie. Odborníci v hrobce identifikovali desítky fragmentů vlněných tkanin včetně barevných tkaných a gobelínových částí. Našli rovněž stopy zlatých vláken. Takové nálezy umožňují rekonstruovat nejen techniky výroby látek, ale také informace o odívání a společenském postavení člověka, který je nosil.
Výzkum navíc nebyl jednoduchý. Část hrobky byla natolik citlivá, že ji nebylo možné jednoduše rozebrat před očima návštěvníků. Některé bloky zeminy s nálezy byly proto vyzvednuty a přepraveny do německého Schloss Gottorf, kde mohli odborníci pokračovat v laboratorním výzkumu a konzervaci.
Slovenský Tutanchamon není jen přehnaná přezdívka
Právě mimořádnost objevu vedla k přezdívce „slovenský Tutanchamon“. Přirovnání zní na první poslech možná trochu přehnaně. Tutanchamonova hrobka byla totiž naplněna obrovským množstvím zlata a luxusních předmětů a její poklad patří k nejznámějším archeologickým objevům vůbec.
Popradský nález je jiný. Jeho výjimečnost nespočívá v množství zlata. Hrobka byla už v minulosti vykradena a velká část nejcennějších předmětů zmizela. Přesto se zachovalo něco, co může být pro vědce možná cennější než další hromada drahých kovů. Jde o obrovské množství organického materiálu, který by za normálních okolností dávno zmizel.
V tom je tento příběh fascinující. Kdyby se vykradači do hrobky nikdy nedostali, voda by se možná dovnitř nedostala stejným způsobem a některé organické materiály by se nemusely dochovat. Lidé, kteří před šestnácti stoletími hrobku vykradli, tak svým zásahem paradoxně pomohli zakonzervovat část minulosti pro budoucí generace.
Poklad, který neleží v trezoru, ale v laboratoři
Nález z Popradu-Matejovců proto není příběhem o truhle plné zlata, kterou někdo náhodou objevil pod zemí. Je mnohem zajímavější. Archeologové dostali možnost nahlédnout do života člověka, který zemřel v době, kdy se Evropa nacházela na prahu velkých změn spojených se stěhováním národů.
Z dřevěných trámů, látek, kůže, nábytku, potravy a drobných předmětů se postupně skládá obraz společnosti, o které máme jinak jen omezené informace. Každý dochovaný kus materiálu může odpovědět na jinou otázku – jak lidé vyráběli nábytek, co nosili, co jedli, jaké suroviny používali nebo jaké kontakty měli s římským světem.
A právě proto si hrobka vysloužila přirovnání ke slavnému egyptskému nálezu. Jde o výjimečně zachovaný hrob člověka z dávné elity a o mimořádný zdroj informací o světě, který už dávno zmizel. Slovenský „Tutanchamon“ tak možná nemá zlatou masku, zato nabízí něco, co je pro archeology neméně fascinující – téměř šestnáct století starý otisk skutečného života.
Zdroje článku: dotyk.cz, muzeumpp.sk, otvorenaakademia.sav.sk, pravda.sk, nespechej.cz
Autor článku: Lída Kropáčková