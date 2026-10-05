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Bagrista si myslel, že se prokopl do bunkru z 2. světové války. Byla to ale hrobka s pokladem rovným Tutanchamona

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Obyčejná stavební práce pod Tatrami se změnila v jeden z nejpozoruhodnějších archeologických objevů střední Evropy. Bagrista narazil na dřevěnou konstrukci, která vypadala jako bunkr. Uvnitř však čekalo tajemství staré zhruba 1600 let.
Bagrista si myslel, že se prokopl do bunkru z 2. světové války. Byla to ale hrobka s pokladem rovným Tutanchamona

Bagrista si myslel, že se prokopl do bunkru z 2. světové války. Byla to ale hrobka s pokladem rovným Tutanchamona

Zdroj: vygenerováno pomocí AI: OpenAI, ChatGPT, redakce
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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