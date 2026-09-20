Bagárová cvičila a držela dietu, stehna jí ale dál rostla. Nakonec zjistila, že za to nemůže ona, ale zákeřná nemocPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bagárová cvičila a držela dietu, stehna jí ale dál rostla. Nakonec zjistila, že za to nemůže ona, ale zákeřná nemoc
Jiří Kajínek a Vojtěch Pokoš podepsali smlouvu na vzájemný zápas pod hlavičkou organizace G MMA. Oba muže...
Jaroslav Sapík skončil na ARO kvůli těžké sepsi. V září už zase stojí u plotny v Klokočné a místo vlastního...
Karlos Vémola se uprostřed rozvodové války veřejně postavil za Lelu a proti vlastním fanouškům, kteří pod...
Slovenská zpěvačka Marika Gombitová oslavila 12. září sedmdesátiny. Na 10. října chystá jubilejní koncert v...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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