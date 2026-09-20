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Bagárová cvičila a držela dietu, stehna jí ale dál rostla. Nakonec zjistila, že za to nemůže ona, ale zákeřná nemoc

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Zpěvačka Monika Bagárová veřejně přiznala, že její nepoddajná stehna nebyla otázkou vůle, ale diagnózy, lipedému, chronického onemocnění tukové tkáně.
Bagárová cvičila a držela dietu, stehna jí ale dál rostla. Nakonec zjistila, že za to nemůže ona, ale zákeřná nemoc

Bagárová cvičila a držela dietu, stehna jí ale dál rostla. Nakonec zjistila, že za to nemůže ona, ale zákeřná nemoc

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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