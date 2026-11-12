Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bad Füssing vyrostl díky neúspěšnému vrtu. Horká voda změnila malou bavorskou osadu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V roce 1938 se u bavorské osady hledala ropa. Z podzemí však místo ní vytryskla horká voda a postupně změnila budoucnost celého místa. Dnešní Bad Füssing nabízí několik velkých termálních areálů, mezi nimiž se návštěvník musí rozhodnout. Před cestou se proto vyplatí vybrat konkrétní lázně, ne pouze zadat do navigace jméno města.
Ilustrační fotografie relaxace v bazénu; nejde o autentický snímek lázní v Bad Füssingu. Foto: magnific / Magnific.

Ilustrační fotografie relaxace v bazénu; nejde o autentický snímek lázní v Bad Füssingu. Foto: magnific / Magnific.

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 12:15

Reklama
Další články z Trendy Život
Na bavorský zámek mají děti do 12 let vstup zdarma. První neděli ale adventní trh zavře
Na bavorský zámek mají děti do 12 let vstup zdarma. První neděli ale adventní trh zavře
Petr Janda má doma hotelový pokoj číslo čtyři. Jeho venkovské bydlení ale rodinu stojí spoustu času za volantem
Petr Janda má doma hotelový pokoj číslo čtyři. Jeho venkovské bydlení ale rodinu stojí spoustu času za volantem

Na začátku byl malý domek a inzerát, kterého si Petr Janda všiml při tapetování. Dnes má na Propasti...

Sukně nemusíte v zimě schovávat do skříně. Tyto kombinace vypadají elegantně i po padesátce
Sukně nemusíte v zimě schovávat do skříně. Tyto kombinace vypadají elegantně i po padesátce

Zimní sukně nemusí znamenat studené nohy ani několik těžkých vrstev přes sebe. Důležitá je souhra...

V Řezně obsadí řemeslníci dvě náměstí. V pátek a sobotu zůstane adventní trh otevřený déle
V Řezně obsadí řemeslníci dvě náměstí. V pátek a sobotu zůstane adventní trh otevřený déle

Řemeslný trh Lucrezia v historickém Řezně začne 27. listopadu. Stánky se rozloží na náměstích Haidplatz a...

Muž přezdívaný čínský Nostradamus varuje před rokem 2027. Jeho scénáře pro lidstvo nevěstí nic dobrého
Muž přezdívaný čínský Nostradamus varuje před rokem 2027. Jeho scénáře pro lidstvo nevěstí nic dobrého

Rozsáhlá válka na Blízkém východě, povinné odvody do armády, hospodářský kolaps a nepokoje připomínající...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.