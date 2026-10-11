Babyn Jar: za dva dny přes 33 tisíc mrtvých. V dokumentech o masakru figuruje i policejní prapor z Ústí nad Labem

Rokle Babyn Jar leží na severozápadním okraji Kyjeva. Koncem září 1941, jen pár dní poté, co město obsadili Němci, se na zdech objevily plakáty v ukrajinštině, ruštině a němčině. Všichni Židé se podle nich měli dostavit k železniční stanici a vzít si s sebou doklady, peníze a teplé oblečení. Kdo by výzvu neuposlechl, měl být zastřelen. Přišly tisíce lidí: rodiny s dětmi, staří i nemocní. Většina z nich věřila, že je čeká přesídlení.
Na jednoho střelce připadlo v průměru 338 zavražděných
Německé hlášení uvádí za dny 29. a 30. září 1941 celkem 33 771 obětí. Historik Karel C. Berkhoff zpracoval o masakru analytickou syntézu pro Online Encyclopedia of Mass Violence. Ze svědectví a německých pramenů v ní vyvozuje, že přímých střelců bylo „asi sto“. Když se počet obětí vydělí touto stovkou, vychází na jednoho muže se zbraní 338 zastřelených za dva dny, tedy téměř 170 denně. Takové číslo vypovídá o průmyslově zorganizovaném vraždění, na které by sto ozbrojenců samo nestačilo.
Lidé byli vedeni po skupinách k několika vstupům do rokle. Nejdřív museli odevzdat zavazadla, doklady a cennosti, pak se svléknout. Část z nich strávila noc namačkaná v garážích a zastřelena byla až druhý den. Střelci se u zbraní střídali.
Kolem nich pracoval rozsáhlý aparát. Vojenská policie Wehrmachtu držela kordon a usměrňovala proud lidí k rokli. Pořádková policie s pomocným aparátem oběti třídila a hlídala. Armáda dodala tisíce pistolových nábojů a podle Berkhoffa až sto tisíc nábojů do kulometů. Po skončení akce ženisté odstřelili okraje rokle, aby těla zasypala zemina.
Proč se v norimberském spisu objevuje policejní prapor z Ústí
Hlášení připisuje akci Sonderkommandu 4a, které jednalo „ve spolupráci se štábem skupiny Einsatzgruppe C a dvěma komandy policejního pluku Süd“. Těmi komandy byly záložní policejní prapory 45 a 303. Prapor 45 pocházel z Ústí nad Labem, tehdejšího německého Aussigu v anektovaném pohraničí. Byl to útvar německé pořádkové policie a s protektorátními českými složkami neměl nic společného.
Sonderkommandu 4a velel Paul Blobel. Nad ním stála Einsatzgruppe C pod velením Otty Rasche, která operaci koordinovala na úrovni štábu. Velení 6. armády v čele s Walterem von Reichenauem zajistilo logistiku, munici a vojenskou policii. Písemný rozkaz podepsaný přímo Reichenauem se dosud nenašel. Do akce se zapojila i nově zřízená ukrajinská pomocná policie, která vyvěšovala plakáty a naháněla oběti na shromaždiště.
Odpovědnost se tak rozkládá mezi SS, pořádkovou policii, armádu a místní pomocníky. O masakru se tradují tři zkratky: že šlo čistě o dílo SS, že ho provedli ukrajinští kolaboranti, nebo že Wehrmacht s ním neměl nic společného. Všechny tři odporují tomu, co stojí v dobových dokumentech.
Za logistiku masakru nestál před soudem jediný voják Wehrmachtu
Poválečné tresty dopadly jen na část pachatelů. V Kyjevě se v lednu 1946 zodpovídalo patnáct německých policistů. Blobel byl odsouzen k smrti a skončil na šibenici. V Darmstadtu padly v roce 1968 rozsudky nad osmi bývalými příslušníky Sonderkommanda 4a. Engelbert Kreuzer, kdysi velitel 2. roty praporu 45, dostal v Řezně sedm let.
Německá právní studie „Babyn Jar vor Gericht“ uvádí, že za masakr nebyl stíhán nikdo z Wehrmachtu, přestože podíl armády na koordinaci a zásobování je historicky doložený. Chybějící Reichenauův podpis připravil obžalobu o nejpřímější důkaz, dodávky munice i nasazení vojenské policie ale v pramenech zůstávají zapsané.
Zkoumání ztížili už sami pachatelé. V létě 1943 spustili Němci operaci 1005, při které muselo asi tři sta vězňů ze Syreckého tábora vykopávat těla obětí a pálit je. Cílem bylo zahladit stopy, a proto je dnes tak těžké přesně určit pachatele i počet mrtvých.
Sovětský pomník počítal se sto tisíci mrtvých a Židy vynechal
Údaj 33 771 pochází z Operativního situačního reportu SSSR č. 106 ze 7. října 1941, který norimberské materiály vedou jako důkaz NO-3140. Jde o přesný úřední součet, který se ale týká jen hlavní akce. Němci rokli používali jako popraviště i v dalších měsících a letech. Umírali tam Romové, sovětští váleční zajatci, rukojmí, psychiatričtí pacienti a další civilisté. US Holocaust Memorial Museum odhaduje celkový počet obětí na více než sto tisíc. Na přesném čísle se historici dosud neshodli.
Právě sto tisíc obětí uváděl sovětský památník postavený v roce 1976. Že zhruba třetinu z nich tvořili Židé zavraždění během dvou zářijových dnů, na něm nestálo. Židovský charakter masakru tak po desetiletí mizel ve vyprávění o „pokojných sovětských občanech“.
S dějinami Babyna Jaru se manipuluje dodnes. US Holocaust Memorial Museum ve své výroční zprávě za roky 2021 a 2022 výslovně uvedlo, že Rusko ve válce proti Ukrajině hrubě zneužívá historii holokaustu. Na takové zneužití upozorňují čtyři znaky. Prvním je text, ze kterého mizí židovská identita obětí hlavní vraždy. Druhým je vina zúžená na jedinou skupinu, ačkoli dokumenty jmenují celou řadu složek. Třetím je výklad, který se neopírá o primární prameny, a čtvrtým líčení roku 1941 jako morálního alibi pro dnešní vojenskou agresi. Ověřené prameny k tématu nabízí portál holocaust.cz a český uzel Evropské infrastruktury pro výzkum holokaustu EHRI-CZ.