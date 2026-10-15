Babovřesky 2: Farář z Pištína odmítl roli kvůli jménu Vylízal. Trošku pak nepustil ani do kostela

Babovřesky 2, FOTO: Vojtěch Resler / distr. FILMBOX+ Babovřesky 2, FOTO: Vojtěch Resler / distr. FILMBOX+ Babovřesky 2, FOTO: Vojtěch Resler / distr. FILMBOX+ Babovřesky 2, FOTO: Vojtěch Resler / distr. FILMBOX+ Babovřesky 2, FOTO: Vojtěch Resler / distr. FILMBOX+ Babovřesky 2, FOTO: Vojtěch Resler / distr. FILMBOX+ Babovřesky 2, FOTO: Vojtěch Resler / distr. FILMBOX+ Babovřesky 2, FOTO: Vojtěch Resler / distr. FILMBOX+ Babovřesky 2, FOTO: Vojtěch Resler / distr. FILMBOX+ Babovřesky 2, FOTO: Vojtěch Resler / distr. FILMBOX+
V komedii Babovřesky 2 z roku 2014 měl původně menší roli získat skutečný duchovní z jihočeského Pištína, kde filmaři natáčeli záběry u kostela. Když ale zjistil, že by se jeho postava jmenovala Vylízal, účinkování ve filmu Zdeňka Trošky odmítl. Štábu navíc nepovolil vstup dovnitř kostela. Příjezd bohatých hokejistů odstartuje ve vsi dohazování
Do jihočeské vesnice přijíždí pětice profesionálních hokejistů na krátké letní soustředění ke svému trenérovi Filipu Dvořákovi (Martin Stropnický), který má na návsi rekreační statek. Místní drbna Božena Horáčková (
) rychle zjistí, že jde o milionáře, a společně s dalšími šesti babkami se rozhodne těmto sportovcům dohodit své vnučky Kamilu (Kamila Kikinčuková), Táňu (Taťána Krchovová) a Ivu (Iva Malatová), ačkoliv dívky už ve vsi mají své chlapce. Dění ve vesnici mezitím sleduje mladý farář Petr Šoustal ( Jana Synková ), jehož působení se přestává líbit církevním nadřízeným. Lukáš Langmajer
Kolem představitelky starostovy ženy Veroniky Žilkové a hokejového trenéra Martina Stropnického se na place sešla část jejich tehdejší rodiny. Ve filmu si totiž společně s nimi zahrála i dcera Žilkové Agáta Hanychová. Do rolí samotných hokejistů pak tvůrci obsadili skutečné hráče Jakuba Kováře, Ondřeje Pavelce, Jakuba Voráčka, Radka Smoleňáka a Jiřího Tlustého.
Farář z Pištína zakázal štábu vstup do kostela
Církevní motivy přinesly během příprav kuriózní situaci přímo v jižních Čechách. Filmový kostel, který diváci v komedii vidí, nestojí v Žabovřeskách u Českých Budějovic ani v Holašovicích, kde rovněž část snímku vznikala. Stavba se nachází v obci Pištín nedaleko Zlivi. Místní farář měl původně ve filmu ztvárnit roli duchovního, jenže tvůrci pro něj vymysleli příjmení Vylízal. Pištínský kněz proto roli odmítl a filmaře vůbec nepustil do interiéru kostela. Štáb tak v Pištíně natočil pouze venkovní záběry a vnitřní scény musel pořídit na jiném místě.
Během práce na jihu Čech zasáhlo do plánů také počasí. Režisér
a herci zůstali se štábem kvůli povodním uvězněni v Netolicích. Velká voda donutila tvůrce upravit harmonogram, takže určitou dobu natáčeli pouze ve vnitřních prostorách a následně museli práci na čas úplně přerušit. Zdeněk Troška
Samotné natáčení probíhalo na několika místech regionu. Čtvrtina snímku vznikla v Žabovřeskách u Českých Budějovic, jeden natáčecí den strávili filmaři v Holašovicích u místního koloniálu a v horní části návsi. Kamera zamířila také do Českých Budějovic, Dřítně, Záboří, Dobčic, Malých Chrášťan, Hluboké nad Vltavou nebo na zříceninu Karlův hrádek u Purkarce.
Bývalá úřednice vyhrála komparz v časopise
Mezi komparzisty se v pokračování vesnické komedie objevili dva výherci čtenářské soutěže týdeníku TV magazín. Jednou z vítězek se shodou náhod stala někdejší pracovnice krajského úřadu, která dříve měla v referátu umělecké školy a s režisérem Troškou se z této doby osobně znala.
Představitelka farářovy sestry Ivany Lucie Vondráčková musela natáčení skloubit se svými hudebními závazky. Snímek totiž točila v době, kdy zároveň absolvovala koncertní šňůru Hit Tour s Michalem Davidem. Pro Vondráčkovou šlo i o pěveckou práci přímo na filmu, protože společně s Josefem Vágnerem a dalšími interprety nazpívala píseň S láskou je nám líp, zatímco ústřední melodii Když jsem vedle tebe nahráli Hana Zagorová a autor hudby Karel Vágner. Krátkou hudební vložku obstaral také sbor průhonických fotbalistů, který nazpíval motiv hokejistů.
Po dokončení snímku vyrazili tvůrci v čele se Zdeňkem Troškou na propagační cestu a v rámci předpremiér objeli třináct českých měst. Souběžně s únorovou premiérou v roce 2014 vyšla také kniha nazvaná Babovřesky aneb U nás ve vsi je to hezký. Přímo do dialogů druhého dílu navíc autoři propašovali upozornění na chystané pokračování prostřednictvím věty „no počkej ve třetím díle“.
Pekáč s makovým koláčem vydávala starostová za bábovku
Do výsledného sestřihu se dostalo i několik technických a věcných přehlédnutí. Když starostová v podání Veroniky Žilkové spěchá na obecní úřad, upadne jí na zem pekáč. Herečka v tu chvíli zakřičí větu o zničené bábovce, jenže na pekáči ve skutečnosti leží makový koláč.
Jiná nepřesnost se objevuje ve scéně se starostou Stehlíkem.
si na počítači prohlíží článek o zpronevěře peněz na zpravodajském portálu EuroZprávy.cz. Podle lišty a rámu okna na monitoru ale starosta nepoužívá internetový prohlížeč, nýbrž má otevřený obyčejný systémový Prohlížeč obrázků a faxů. Pavel Kikinčuk
Pozornosti diváků neunikl ani úvod komedie, v němž jedna z vesnických babek jede na motocyklu Pionýr. Při rozjezdu však žena místo pouštění páčky spojku naopak zmáčkne, což by v praxi rozjetí stroje neumožnilo.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled, ceskobudejovicky.denik).