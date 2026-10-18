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Babišovo volební fiasko znamená obrat – k trumpovsko-ficovskému vztahu k Rusku

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Hnutí ANO v senátních volbách nezískalo ani jeden mandát. Do finálních duelů sice postoupilo třináct jeho kandidátů, ale neuspěl ani jeden. Opozice slaví, komentátoři píšou o zlomu, a někteří už se v duchu vidí v premiérském křesle. Mají právo se radovat. Jenže realita bude jiná. Podívejme se, jak Babiš reagoval. Po prvním kole stál
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Zdroj: Andrej Babiš po druhém kole voleb do Senátu. Foto: Ladislav Křivan / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 18.10.2026 10:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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