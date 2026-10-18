Babišovo volební fiasko znamená obrat – k trumpovsko-ficovskému vztahu k Rusku

KOMENTÁŘ. Hnutí ANO v senátních volbách nezískalo ani jeden mandát. Do finálních duelů sice postoupilo třináct jeho kandidátů, ale neuspěl ani jeden. Opozice slaví, komentátoři píšou o zlomu, a někteří už se v duchu vidí v premiérském křesle. Mají právo se radovat. Jenže realita bude jiná.
Podívejme se, jak Babiš reagoval. Po prvním kole stál před novináři jako Trump po každém debaklu. Prohlásil, že komunální volby potvrdily ANO jako nejsilnější politickou sílu v zemi na všech úrovních kromě Senátu.
Výsledek označil za velice dobrý a kampaň za nepravdivou, včetně kritiky navrhovaného schodku rozpočtu. Tedy: čísla máme skvělá, jen je lidé nechápou, protože jim lžou média.
Ke slovu přišla i oblíbená ukřivděnost: podle Babiše proti jeho osobě někdo dlouhodobě a systematicky buduje nenávist. Antibabiš místo fake news, jinak beze změny.
Ta „skvělá čísla” přitom znamenají jediné: stát si půjčuje, kolik jen může a peníze, které budou splácet naše děti, tečou proudem k oligarchii. Babiš to neskrývá, naopak to prodává jako ctnost. Ostatní se prý zadlužují víc, tak proč bychom nemohli my.
Tohle je klíč, který mnozí přehlíží: Babiš z porážky nevyvodil, že zašel příliš daleko. Vyvodil, že nezašel dost daleko.
Stejně jako Trump: zadlužuje jako zběsilý, přihrává obrovské peníze oligarchii a vydává to za úspěch. Zvrácenost celé té logiky spočívá v tom, že rabování budoucnosti se vydává za péči o přítomnost.
Po druhém kole už slovo katastrofa padnout muselo. Jenže stačí poslouchat, co následovalo. Vinu podle Babiše jednoznačně nesou regionální organizace ANO. Tvrzení, že vláda neplní sliby, označil za lež a vztekle přiznal, že jí uvěřila i část jeho voličů.
A pak to podstatné: voliči jsou podle něj nespokojení, že vláda ještě nezrušila koncesionářské poplatky a smlouvu na stíhačky F-35. To první se udělá. To druhé ne, kvůli našim americkým, velmi mstivým přátelům, jejichž pomoc Babiš potřebuje. Zrušení poplatků se tedy jen zatím nestihlo, ale ve zbytku volebního období se ho dočkáme.
Tohle je klíč, který mnozí přehlíží: Babiš z porážky nevyvodil, že zašel příliš daleko. Vyvodil, že nezašel dost daleko. Je přesvědčen, že byl potrestán za to, že maďarský scénář neplnil dost rychle, ač na to měl ve vládě po ruce ještě aktivnější proruské dezinformátory, než je sám. Ten scénář znamená ovládnutí veřejnoprávních médií, odchod od západních zbrojních vazeb a demontáž institucí.
Babiš výslovně vyloučil, že by neúspěch vládních stran ovlivnil další směřování kabinetu. Bude naopak utahování šroubů.
Kdo přišel a kdo zůstal doma
Opoziční euforie z výsledků voleb stojí na omylu, že se společnost změnila, vyvinula a prozřela. Neprozřela. Změnilo se jen to, kdo přišel volit.
Do druhého kola dorazilo 21,12 procenta voličů. Babišův elektorát nezmizel. Seděl doma, protože ho nikdo nevytáhl emočními hybridními háčky.
Podle Medianu by sněmovní volby v září stejně vyhrálo ANO. Podle říjnového modelu STEM by ANO dostalo 31,3 procenta, druhý STAN 16,6.
Proč tentokrát „ti, co měli přijít“, nepřišli? Část odpovědi je prostá: lidé vnímají zhoršování situace, bezpečnostní i ekonomické hrozby, a pocitově je jim hůř.
Z dynamiky světové politiky a vymývání mozků voličů nepochopili vůbec nic. To jen marketéři Babišovi řekli, že i jeho voliči považují Trumpův příklon k Rusku za zradu.
Vědí, že se zadlužují jejich děti, a demontáž demokracie vnímají možná víc, než si připouštíme. Ale Babišův obvyklý elektrorát nyní nebyl aktivován síťovými lžemi, které si jej jinak dokážou najít, oslovit a chytit na tu správnou emoci.
Na svém spouštěči, na sítích a v řetězových mailech, nebyli tito voliči tentokrát vystaveni nonstop výzvám a jejich mozek ještě není přestavěn tak, aby k urnám přišli automaticky vždy.
Analytici po této Babišově porážce říkají, že premiér přece musí pochopit, že jeho cesta s konspirační pavědeckou pravicí končí, a začne nyní být umírněnější a víc prozápadní.
Za důkaz berou Babiše v Bruselu: vždyť v den, kdy se otevřely volební místnosti druhého kola, prohlásil, že nás Trump dohodou o dodávkách ruské nafty s Putinem podrazil.
Jenže to z dynamiky světové politiky a vymývání mozků voličů nepochopili vůbec nic. To jen marketéři Babišovi řekli, že i jeho voliči považují Trumpův příklon k Rusku za zradu. Tak to musel říct sám a postavit se na chvilku, kdy je to marketingově výhodné, do čela odporu, aby lidé nerozeznali, že historicky je i on je stejným zrádcem Ukrajiny a bude jím i do budoucna.
Vždyť stačí jen dočíst do konce jeho stejný projev. V něm prohlásil, že Česko za peníze pro Ukrajinu ručit nebude. Česko, Maďarsko a Slovensko si předtím vymohly výjimku ze závazků k unijní půjčce Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Slovy jde proti Trumpovi, ale činy v Orbánových a Ficových stopách.
Zrcadlo, jemuž se Babiš neumí vyhnout
Slovenskému premiéru Ficovi, kdysi prozápadnímu sociálnímu demokratovi, nakonec nezbylo, než jezdit pokorně do Kremlu. Do Moskvy jel loni jako jediný lídr zemí EU a NATO a letos znovu.
Putin mu za návštěvu děkoval a ocenil jeho neochvějné úsilí o zachování „historické pravdy” o Rudé armádě. Za to dostává Fico svou trollí podporu na sítích a část slovenské populace je dnes mentálně naladěna zcela identicky jako populace ruská.
Babišovi se do téhle pasti úplně nechce. Raději než ruskou bídu má rád francouzské zámečky. Navíc vidí svého krajana Fica, jak je směšný, ubohý a prolhaný. Vidí, jak každý s IQ nad 80 pozná to mafiánské výměnné zlo, které ho zcela ovládlo a má ho v hrsti.
To zlo ho bude nutit zůstat v politice až do smrti. Obává se, že se jinak stane to, co po výměně vlády v Maďarsku. Bývalý Orbánův ministr Miklós Seszták se stal prvním významným politikem, kterého zadržel nový protikorupční úřad. Prověřován byl i Orbánův bratr.
Parlament navíc přijal ústavní dodatek, který Orbánovi znemožňuje vrátit se do premiérského křesla. Tohle je obraz, který jak Fico, tak i Babiš vidí každou noc. A proto ani jeden z nich z té cesty k temné straně síly nemůže vystoupit.
Pokud se demokraté chtějí radovat nad tím, jak to Babišovi konečně nandali, mají na to právo. Ale jen pokud jsou připraveni čelit tomu, co přijde, a mají k tomu nástroje.
A Trump? Jeho psychologie je jednoduchá až k smíchu. Nemusí nic analyzovat, stačí mu reflex vypálený desítkami let: jsem v průšvihu, zachrání mě kšeft s Rusy.
Dnes je na dně znovu. Před listopadovými volbami se mu hroutí podpora a hrozí mu politický bankrot. A reflex se spustil přesně podle starého vzorce.
Ruská nafta na americký trh, ruská ropa pro byznysový okruh Trumpových vyjednavačů, peníze pro Kreml předem. Co za to nakonec dostanou oni sami, se nedozvíme. Nejde o strategii, jde o instinkt topícího se, který se chytá jediného lana, které kdy fungovalo.
Pro Trumpa byl stát vždycky on sám. Funkce, instituce i finanční toky se odvozovaly od něj a tekly k němu. A Babiš plave ve stejné vodě.
I on teď ví, že jediné dostupné lano na jeho záchranu drží Rusové. Ne v podobě úvěrů na mrakodrapy, jako u Trumpa, ale v podobě toho, co dnes rozhoduje volby: algoritmů, trollích sítí a mobilizace naštvaných lidí, kteří jinak zůstanou doma.
Senátní volby mu ukázaly, jak vypadá voda bez záchranného lana. Trump se ho chytil. Fico se ho chytil. Babiš se ho chytí taky.
Babiš zaplatí, co bude potřeba
Platba za udržení u moci je proto jasná. Bude pro Trumpovy technofašisty rozkládat jednotný evropský odpor proti antidemokratické oligarchizaci, která si přeje svět oligopolních totalit USA, Číny a Ruska.
A zároveň, čím víc se budou blížit sněmovní volby, tím víc bude sloužit i Rusku, rozkládat ukrajinský odpor a dokazovat, že je opět hoden jeho podpory. Samozřejmě pod líbivými národoveckými hesly frakce Patrioti pro Evropu, kterou Babiš v Evropském parlamentu spoluzakládal.
Z Evropy v tom zbylo jen jméno. Ve skutečnosti jsou to patrioti pro Rusko a USA. Poplatky padnou, veřejnoprávní média přejdou pod státní kasu, ukrajinské peníze zůstanou bez českých záruk. To není odchylka od kurzu. To je kurz.
Pokud se demokraté chtějí radovat nad tím, jak to Babišovi konečně nandali, mají na to právo. Ale jen pokud jsou připraveni čelit tomu, co přijde, a mají k tomu nástroje.
Jenže to vypadá spíše tak, že tyto nástroje nemají. Vyhráli volby s pětinovou účastí, jenže v roce 2029 přijde sedmdesát procent voličů a ti, kteří tentokrát zůstali doma, dostanou svůj spouštěč včas, protože Babiš za to do té doby zaplatí, co bude potřeba.