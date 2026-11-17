„Můžeme mít každý jiné politické názory, to je přirozené. Ale styl, jakým se komunikuje, jakým se třeba v tuhle chvíli prosazují tak důležité zákony, které se dotýkají veřejnoprávních médií, je prostě něco, co není dobře,“ uvedl Kuba.
Dále jihočeský hejtman také ocenil zapojení studentů do aktuálního dění, je rád, že se zajímají o politiku. Za hnutí ANO dorazili na Národní třídu Karel Havlíček a Alena Schillerová, premiér Andrej Babiš ale odletěl na pracovní cestu do Izraele. Kritizoval to předseda opoziční STAN Vít Rakušan, prezident Petr Pavel se ho zastal.
„Je to ostuda. Já jsem šel támhle dát knížku a slyšel jsem výkřiky. Zloděj, mafián, kolaborant. A tomu pánovi jsem řekl, že mu děkuji, že je tady, že každý máme svobodu slova. Když jsem byl ministr a ta atmosféra pro naši vládu nebyla úplně dobrá, byl jsem tady, nechal jsem na sebe křičet a s těmi lidmi jsem přišel povídat do dlouhého dialogu,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan na dotaz, co říká na premiérovu nepřítomnost.
„Protože ten dialog přinese to, že slyšíte i názor, který možná slyšet nechcete, ale může být pro vás užitečný, pro nějakou sebereflexi. Nevím o tom, že by od roku 89 na Národní třídě 17. listopadu některý z premiérů nebyl přítomný,“ dodal Rakušan.
Prezident Petr Pavel na stejný dotaz odpověděl, že účast na státním svátku není ničí povinností.
„Rozhodně návštěvu Izraele nepovažuji za únik nebo něco zbytečného. Téma, o kterém tam jedná, je velice aktuální," řekl Pavel.
Za ANO dorazili po deváté hodině ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Někteří lidé na ně pískali a pokřikovali hanba.
„Andrej Babiš, když je v České republice, tak vždycky je 17. listopadu na Národní třídě," reagovala na kritiku Alena Schillerová. 17. listopad označila za nejdůležitější svátek.
Kritiku Babiš schytal i od předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla. V rozhovoru pro Českou televizi řekl, že jeho neúčast je zbabělá póza a že se za něj stydí.
„ Dobře víme, že asi má co skrývat tady před tím davem," dodal Havel.
Prezident Petr Pavel přišel tradičně patnáct minut po deváté, lidé mu tleskali a skandovali Ať žije Pavel. Našli se ale i jeho odpůrci, kteří pískali a křičeli hesla jako Pryč s komunistou Pávkem.
Piráti bez předsedy Zdeňka Hřiba, který je na Tchaj-wanu, přišli hromadně po desáté. Místopředsedkyně Kateřina Stojanová řekla, nepřítomnost politiků kvůli zahraničním cestám chápe, nelíbí se jí ale přístup představitelů vlády, kteří v Česku jsou a nepřišli.
Tím je například ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě), který podle svých slov zůstal doma.
„Pokaždé v tento den přemýšlím, v tichu svého domova, o budoucnosti naší země. Vracím se zpětně do roku 1989, kdy jsem přímo z Národní utíkal na první koncert naší kapely J.A.R. a předal převapeným hudebníkům první zprávu o násilném potlačení pokojné demonstrace," napsal Klempíř na sociálních sítích.
„Dívám se na shromáždění na Národní, kde se na slavnostním a historickém místě píská, křičí a nadává, místo toho, abychom si důstojně připomněli nejvýznamnější den naší nové historie," komentoval dění.
Členové ODS na Národní dorazili po jedenácté. Předseda Martin Kupka konstatoval, že by vláda měla respektovat demonstranty z Letné a naslouchat jim. Kritizoval také její zástupci označili protestující studenty za zmanipulované. Petr Fiala ocenil zapojení mladých lidí do aktuálního dění, jak na Letné, tak na Národní třídě.