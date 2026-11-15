Babiš vzkázal rodičům, ať mu už nepíšou. Kvůli školním obědům se chystá zásadní změna

Premiér Andrej Babiš se v neděli 15. listopadu vyjádřil k připravovaným změnám školního stravování, které v posledních dnech vyvolaly nesouhlas části rodičů i odborníků. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích obhajoval rozhodnutí odstranit závazné výživové normy a větší odpovědnost ponechat samotným jídelnám.
Připomněl přitom, že rodiče připravují svým dětem snídaně a večeře, zatímco školní kuchařky mají každodenní zkušenosti s tím, jaké pokrmy děti skutečně konzumují. Podle premiéra proto není nutné, aby stát podrobně určoval složení školních jídelníčků. Rodičům, kteří mu zasílají nesouhlasné zprávy, zároveň poděkoval a požádal je, aby mu už nepsali. Zdůraznil, že cílem není zrušit zdravé stravování, ale odstranit povinné výživové tabulky.
Školní jídelny mají dostat větší volnost
Připravovaná změna se týká takzvaného spotřebního koše, který stanovuje výživové normy pro školní stravování. Dosavadní systém určuje, jaké množství jednotlivých skupin potravin mají jídelny při přípravě pokrmů využívat. Sleduje například zastoupení masa, ryb, mléčných výrobků, zeleniny, ovoce nebo luštěnin. Nová podoba pravidel měla přinést také omezení některých průmyslově zpracovaných potravin a větší důraz na pestrost jídelníčku.
Podle aktuálního záměru však mají být závazné normy nahrazeny nezávaznými doporučeními, podle kterých se jídelny budou moci řídit dobrovolně. Kuchařky a vedoucí stravovacích provozů tak získají větší možnost přizpůsobovat nabídku konkrétním podmínkám školy i chutím dětí. Zastánci změny argumentují především tím, že kvalitní jídlo nelze zajistit pouze předpisy.
Děti totiž mohou odmítat i nutričně vhodné pokrmy, pokud jim nechutnají nebo nejsou zvyklé na jejich složení. Pro školní jídelny navíc představuje příprava tisíců porcí při omezeném rozpočtu a nedostatku pracovníků značnou každodenní zátěž. Větší flexibilita by podle tohoto pohledu mohla přispět k omezení plýtvání potravinami. Samotné odstranění povinných tabulek však nezaručuje, že se děti začnou stravovat lépe. Stejně důležité zůstane složení jídelníčku, kvalita použitých surovin i způsob přípravy pokrmů.
Kritici upozorňují na riziko levnějších polotovarů
Největší obavy vyvolává možnost, že bez závazných výživových pravidel začnou některé jídelny častěji využívat levnější polotovary nebo pokrmy s vyšším obsahem soli a tuků. Takový vývoj však není automatickým důsledkem změny a bude záležet na rozhodování jednotlivých provozů.
Povinné normy dosud představují společný základ, který musí školní stravování splňovat bez ohledu na konkrétní školu. Po jejich případném odstranění by mezi jídelnami mohly vznikat větší rozdíly v nutriční kvalitě podávaných jídel. Neznamená to přitom, že by přestaly platit hygienické předpisy nebo pravidla bezpečnosti potravin. Rozdíl spočívá především v tom, že doporučené zastoupení jednotlivých potravin by už nebylo závazné.
Pro některé děti představuje oběd nejdůležitější jídlo dne
Ve sporu o školní stravování se často řeší především to, zda dětem konkrétní jídla chutnají. Podstatná je však také skutečnost, že ne všechny rodiny mají stejné možnosti zajistit dětem vyváženou stravu doma. Školní oběd může být pro některé žáky jediným pravidelným teplým jídlem během dne.
V České republice přitom funguje více než osm tisíc zařízení školního stravování a jejich služeb využívá přes 80 procent dětí. Kvalita podávaných pokrmů proto není pouze záležitostí jednotlivých kuchařek nebo rodičů, ale má význam i pro dlouhodobé zdraví dětské populace. Právě dostupnost nutričně vyváženého jídla bez ohledu na rodinné zázemí patří mezi hlavní argumenty pro zachování společných výživových standardů.
Nová pravidla měla být povinná až v roce 2027
Současný spor přichází po několika předchozích úpravách plánované reformy. Nové výživové normy měly být původně povinné od září 2026, jejich zavedení však bylo na jaře odloženo o další rok. Školní jídelny tak získaly čas do 1. září 2027, aby mohly postupně upravit receptury, proškolit zaměstnance a připravit se na změny.
Některé provozy už podle modernizovaných pravidel vaří, jiné zatím využívají dosavadní systém. Nynější návrh by však mohl závazný charakter výživových norem odstranit úplně. Přesná podoba nové úpravy zatím není definitivně schválena a další jednání mají určit, jak budou odborná doporučení fungovat v praxi.
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