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Babiš vytáhl na školní obědy s prasaty i bezdomovci. Šťastný slavil vítězství zdravého rozumu nad výživovými standardy

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Premiér objevil dalšího nepřítele českých domácností.
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, FOTO: Úřad vlády/se souhlasem

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, FOTO: Úřad vlády/se souhlasem

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 12.11.2026 16:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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