Babiš vytáhl na školní obědy s prasaty i bezdomovci. Šťastný slavil vítězství zdravého rozumu nad výživovými standardy

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Dennívýzva
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Premiér objevil dalšího nepřítele českých domácností.
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, FOTO: Úřad vlády/se souhlasem
Doba čtení 9 min
Článek byl publikován 12.11.2026 16:56
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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