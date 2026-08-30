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Babiš vyčetl zpravodajcům selhání. Dezinformace o polských nárocích se dozvěděl z médií

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Premiér Andrej Babiš (ANO) se na mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu ve čtvrtek ostře ohradil vůči zpravodajským službám. Podle jeho slov se o dezinformační…
andrej babiš

andrej babiš

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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