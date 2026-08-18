Babiš trestá kraje za spořivost. Zbyly vám peníze? Tak další nedostanete, vzkázal jim

Je v tom zvláštní krutost. Ne ta otevřená, politicky čitelná, kterou lze napadnout u volebních uren. Spíš ta úřednická, zabalená do tabulek a fiskálních argumentů, která říká: podívejte, máte přece na účtech miliardy, tak proč byste chtěli ještě něco od státu? Že jsou ty miliardy dávno přiřčené konkrétním mostům, křižovatkám a silnicím rozpadajícím se pod kamiony? To ministerstvo financí nezajímá. Důležité je, že číslo na výpisu vypadá hezky.
Dvě miliardy, které zmizely
Ještě v roce 2025 stát poslal krajům dvě miliardy korun na opravy silnic druhé a třetí třídy. Středočeský kraj dostal 339 milionů, Jihočeský 214 milionů, Plzeňský 181 milionů, Vysočina 178 milionů. Podle hejtmana Martina Půty to odpovídalo zhruba dvěma stům kilometrům zrekonstruovaných krajských silnic ročně. Není to málo, a není to ani dost, ale aspoň to byl pravidelný, předvídatelný kanál.
V rozpočtu na rok 2026 už tato položka chybí. Ministerstvo dopravy to obhajuje s enervující přímočarostí: plošné příspěvky na údržbu krajských silnic byly přece vždy jen „nenárokové a doplňkové“. Zákonným zdrojem je rozpočtové určení daní. A pokud Babišova avizovaná linie pro rok 2027 tento model zopakuje, a nic nenasvědčuje opaku, nejde o jednorázový výpadek, ale o tiché zrušení celého systému plošné pomoci.
Průhledný manévr s čísly
Vládní argument stojí na jednom triku, který by neprošel ani v podnikové účtárně. Ministerstvo financí vytáhlo z krajských bilancí impozantní čísla: regionální úspory za rok 2024 činily 74,7 miliardy korun, včetně příspěvkových organizací dokonce 105,5 miliardy. Krajský dluh? Pouhých 21 miliard. Závěr je nabíledni: kraje si žijí nad poměry, mají plné účty, ať si silnice opraví samy.
Jenže tohle je politická fikce vydávaná za rozpočtovou analýzu. Kraje nemohou podle rozpočtových pravidel plánovat nekryté výdaje. Když chce hejtman opravit most za 300 milionů, musí ty peníze mít na účtu dřív, než zakázku vypíše, jinak sáhne po úvěru, který stavbu prodraží. Rezerva na účtu není volný hotovostní zůstatek. Je to podmínka, aby se vůbec dalo stavět bez dluhu. Stát to ví. A přesto s těmi čísly pracuje, jako by šlo o kapesné, které kraje neutratily za zmrzlinu.
Peníze jsou, ale jinam
Nejlacinější na celém manévru je, že vláda neříká „peníze nejsou“. Peníze jsou. Rozpočet SFDI na rok 2026 počítá s 3,2 miliardy korun pro krajskou dopravní infrastrukturu. Háček? Jdou výhradně na vybrané „strategické“ projekty: přivaděče k průmyslovým zónám, napojení na dálnice, trasy související s Dukovany a Temelínem.
Plošná údržba dvouproudovek, po kterých denně jezdí statisíce lidí do práce? Na tu nic. Stát si vybírá, kam peníze pošle, a vybírá si projekty, které vypadají dobře v prezentacích, ne ty, které zabraňují propadnutí asfaltu pod koly osobáků. Je to přesun od údržby k PR.
Zablokovaný únik
Kraje se pokusily situaci řešit systémově. Pardubický kraj navrhl změnu rozpočtového určení daní, která by krajům přinesla stabilnější příjem bez závislosti na dotačních rozmarech vlády. Návrh se dostal do Sněmovny jako tisk 140 a tam uvízl. Vláda k němu 20. dubna 2026 schválila nesouhlasné stanovisko.
Tady se odhaluje skutečná logika. Stát krajům vzkazuje: plošné dotace jsou doplňkové, spolehněte se na rozpočtové určení daní. A když kraje řeknou „dobrá, tak nám to určení upravte“, stát odpoví: ne. Výsledek je nejhorší možná kombinace: starý kanál vysychá, nový nevznikl. Kraje nemají ani dotaci, ani pravidlo. Mají jen vzkaz, aby si poradily samy.
Co to znamená pro silnice pod vašimi koly
Řečnická otázka, jestli se silnice zhorší, je zbytečná. Otázka zní, jak rychle. Dvě miliardy ročně znamenaly dvě stě kilometrů opravených krajských silnic. Bez nich se část oprav posune, část zmenší, část odloží na neurčito. Nejhůř na tom budou kraje s nejdelší sítí vedlejších silnic a nejslabším vlastním rozpočtem: Středočeský, Jihočeský, Ústecký.
Krátkodobě hejtmani sáhnou do rezerv, které jim vláda tak ráda vyčítá. Střednědobě začnou odkládat mosty a obchvaty. Dlouhodobě buď přijde dluh, nebo přijdou díry v asfaltu. Pravděpodobně obojí.
Babišova vláda nevynalezla rozpočtovou odpovědnost. Vynalezla způsob, jak trestat ty, kdo ji praktikují.
Zdroj: Kontext24
Autor: Vojtěch Havelka