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Babiš to podělal. Havlíčkovi spletl věk na dortu, Jezulátku připsal déšť a zmasakroval češtinu

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Premiér Andrej Babiš se rozhodl, že jeden díl politického podcastu unese prakticky všechno, a…
Premiér Andrej Babiš na jednání vlády, FOTO: Úřad vlády/se souhlasem

Premiér Andrej Babiš na jednání vlády, FOTO: Úřad vlády/se souhlasem

Zdroj: inregion.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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