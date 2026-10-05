Babiš čeká pochvalu, Klempíř bojuje s humbukem. Vládní tiskovka se změnila v přehlídku ukřivděnosti

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Babiš čeká pochvalu, Klempíř bojuje s humbukem. Vládní tiskovka se změnila v přehlídku ukřivděnostiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Andrej Babiš by od novinářů uvítal více pochvaly, Otok Klempíř by zase ocenil méně…
Premiér Andrej babiš zahajuje schůzi vlády, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem
Doba čtení 6 min
Článek byl publikován 05.10.2026 16:04
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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