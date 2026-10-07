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Babičky znaly účinné fígle na ucpanou toaletu. Díky jejich osvědčeným postupům nemusí přijít na řadu drahý instalatér

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Ucpaný záchod je jedním z velmi nepříjemných problémů, se kterými se čas od času můžeme setkat. Použijte snadné triky a hravě ho zvládnete uvolnit i bez pomoci odborníka.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 11:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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