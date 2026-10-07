Babičky znaly účinné fígle na ucpanou toaletu. Díky jejich osvědčeným postupům nemusí přijít na řadu drahý instalatér

Ucpaný záchod je jedním z velmi nepříjemných problémů, se kterými se čas od času můžeme setkat. Použijte snadné triky a hravě ho zvládnete uvolnit i bez pomoci odborníka.
Co může být nepříjemnější než ucpaný záchod? Je zvláštní, že po spláchnutí toalety máme často reflex zkontrolovat, zda je vše spláchnuto. Někdy se však voda vrátí zpět do mísy a my
zjistíme, že je problém v potrubí. To je nepříjemná situace, která nás často přivádí do rozpaků. A když není nablízku žádný píst, rychle se cítíme bezmocní. Naštěstí můžeme vždy použít několik přírodních triků, jak toaletu uvolnit. Proč se toalety většinou ucpávají nečekaně?
Důvodů může být mnoho: ucpaný ventilační otvor, chybná instalace nebo splachovací systém, poškozené potrubí, příliš mnoho papírů uvízlých v potrubí či usazený vodní kámen. I když k tomu dojde
nečekaně, je důležité vědět, zda problém trvá již nějakou dobu. Existují řešení, jak se ho rychle zbavit. Nemusíte pokaždé volat instalatéra, toaletu můžete vyčistit s pomocí materiálů, které už pravděpodobně máte doma. 1. Uvolnění pomocí potravinářské fólie
Existuje velmi jednoduchý trik, jak snadno opravit ucpaný záchod. Potřebujete jen několik kousků potravinové fólie. Možná to zní neobvykle, ale opravdu to funguje.
Zakryjte záchodovou mísu dvěma nebo třemi vrstvami potravinové fólie a dbejte na to, aby se dovnitř nedostal žádný vzduch. Když je mísa dobře zakrytá a fólie je na správném místě, je čas na propláchnutí. Fólie začne bobtnat. Jemně ji oběma rukama přitlačte. Uvidíte, že tlak, který tím vznikne, způsobí, že se toaleta uvolní.
2. Prášek na praní, voda nebo soda
Nalijte do mísy půl šálku pracího prostředku. Kvůli konzistenci mýdla je odtok kluzký a rychle se ucpává. Vroucí voda je také velmi vhodná pro odblokování toalet. Zejména
pokud ji použijete po nalití pracího prostředku. S ucpanou toaletou pomohou také jedlá soda a bílý ocet: nasypte do ní sklenici jedlé sody a následně vlijte sklenici octa, čímž se vytvoří pěna, která snadno rozpustí ucpané místo. Fotografie: Freepik Jak přírodně vybělit a dezinfikovat toaletu
Nyní, když už víte, jak ucpanou toaletu uvolnit, přejděme k jejímu hloubkovému čištění, abychom se
zbavili všech skvrn od vodního kamene a usazenin. Stačí používat přírodní a úsporné čisticí prostředky. Udělejte si sami prostředky k vybělení a odstranění i těch nejodolnějších skvrn. 1. Vybělte svou toaletu pomocí nekompromisního řešení
Vsaďte na účinnou trojici jedlé sody, citronu a boraxu. Pokud chcete udržet svou toaletu bílou a lesklou, používejte tento trik každých čtrnáct dní. Jednoduše
vezměte směs tří uvedených přísad a aplikujte ji na povrch keramiky a záchodové štětky. Nechte ji působit několik hodin a poté stěny toalety důkladně vydrhněte. Nakonec záchod spláchněte. 2. Bílý ocet k odstranění usazenin
Usazeniny vodního kamene se často obtížně odstraňují. Co však může být pro odstranění odolných skvrn účinnější než bílý ocet? Díky svým vlastnostem
proti usazování vodního kamene a plísním je oblíbeným spojencem. Zejména v kombinaci se sodou bikarbonou, známým bílým práškem s podobnými účinky, a to jak čisticími, tak odmašťovacími. Jako bonus vás toto nemilosrdné duo zbaví všech nepříjemných pachů! Fotografie: Pixabay
Zřeďte bílý ocet v malém množství vody a drhněte kartáčkem, dokud se inkrustace neodstraní. Pro důkladné vyčištění nejprve pokryjte vnitřní keramiku toalety
jedlou sodou a poté ji po převaření zalijte octem. Pokud chcete, aby toaleta voněla stejně dobře jako vypadá, můžete do horké vody přidat několik kapek levandulového, tea tree nebo citrusového esenciálního oleje. 3. Jedlá soda a sůl k dezinfekci
Pro zajištění dezinfekčního účinku můžete ještě použít velmi účinný přírodní prostředek. Do vody v toaletě přidejte 100 g jedlé sody a 100 g hrubé soli. Pak použijte štětku.
Nechte působit nejméně tři hodiny, nejlépe přes noc. Kromě toho, že bude toaleta bílá a čistá, bude díky soli také dezinfikovaná a voda bude méně tvrdá.
Zdroj:
Goodhousekeeping
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Tajné zbraně našich babiček na uvolnění ucpané toalety bez nutnosti volání drahého instalatéra appeared first on BydlímeÚtulně.cz.