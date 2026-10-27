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Babičky praly v 1 věci, která teď leží zadarmo v každém parku. Na pracím prášku ušetříte až 1 600 Kč ročněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Babičky praly v 1 věci, která teď leží zadarmo v každém parku. Na pracím prášku ušetříte až 1 600 Kč ročně
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 27.10.2026 04:27
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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