Babičky mývaly okna cibulí a sklo pak zůstalo čisté celé měsíce. Většina lidí dnes sahá po drahé chemii, která to nedokáže

Pro začátek budete potřebovat jen jednu malou čerstvou cibuli – vyhněte se jakékoli plesnivé nebo nahnilé, protože postrádá prospěšné vlastnosti potřebné k čištění. Cibuli oloupejte, rozkrojte napůl a namočte ji do kbelíku naplněného pěti litry vody. Nechte ji asi půl hodiny vylouhovat.
Jak dokonale umýt okna cibulí
Jakmile máte cibulový čistič hotový, vezměte si k ruce dva hadříky, jak radí web
ApartmentTherapy. První hadřík namočte do mýdlové vody a setřete jím z oken veškeré nečistoty a šmouhy. Poté druhým hadříkem namočeným v cibulové vodě po skle ještě jednou přejeďte. To pomůže odstranit zbývající nečistoty a dodá sklu extra lesk. Nakonec každé sklo lehce vyleštěte suchým hadříkem a máte hotovo. Zdroj fotografie: Unsplash Kdo by byl řekl, že obyčejná cibule dokáže změnit všední úkon mytí oken ve snadnou, účinnou a ekologickou činnost. Jak použít cibuli přímo na okna
Pokud máte málo času a nevadí vám manipulace se syrovou cibulí, pak jednoduše povrch oken potřete rozkrojenou cibulí. Jde o radu z webu
AnyClean. Dbejte přitom na to, abyste pokryli všechna místa. Přirozené oleje z cibule pomáhají rozkládat nečistoty, takže je poté snadno setřete mýdlovým hadříkem. Tato metoda je obzvláště účinná při odstraňování odolné špíny a zajišťuje, že po ní nezůstanou žádné šmouhy. Nejlepší způsob mytí plastových oken
Pokud jde o plastová okna, můžete je cibuli také očistit. Protože však plast může být citlivý na abrazivní materiály, dbejte na to, abyste nepoužívali žádné ostré nástroje. A vždy také dávejte přednost cibulovému roztoku před syrovou cibulí, vyhnete se tak poleptání plastu.
Zdroj fotografie: Freepik Pokud jde o plastová okna,můžete je cibuli také očistit. Protože však plast může být citlivý na abrazivní materiály. Místo cibule se hodí i ocet
Pokud ovšem cibuli vůbec rádi nemáte (a popravdě se tomu ani nedivíme – koneckonců, může vyvolávat i alergické reakce), pak místo ní použijte ocet.
Doporučujeme ředění 1 dílu octa na 5 dílů vody. Pak nehrozí ani poleptání kůže, ani jakékoliv poškození povrchů. A pokud vám vadí příliš štiplavá vůně toho klasického, klidně sáhněte po tom jablečném nebo rýžovém. Účinky totiž mají všechny stejné. A proti zamlženým oknům pomohou ty správné květiny, jak už Chalupáři-Zahrádkáři také radili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři