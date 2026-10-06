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Babičky mývaly okna cibulí a sklo pak zůstalo čisté celé měsíce. Většina lidí dnes sahá po drahé chemii, která to nedokáže

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Až se příště budete potýkat se špinavými okny, zvažte, zda nesáhnout po cibuli. Díky ní budou vaše okna vždy perfektně zářivá.
Babičky mývaly okna cibulí a sklo pak zůstalo čisté celé měsíce. Většina lidí dnes sahá po drahé chemii, která to nedokáže

Babičky mývaly okna cibulí a sklo pak zůstalo čisté celé měsíce. Většina lidí dnes sahá po drahé chemii, která to nedokáže

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 19:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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