Babičkovský recept ze starého časopisu opět nezklamal. Tato šlehačková bábovka je dokonale vláčná a jemná

Znáte to, odpoledne se ozve chuť na něco sladkého, káva už voní z hrnku a doma by se našlo něco dobrého na zub. Jenže kdo má pokaždé čas připravovat složité moučníky? Právě v takové chvíli přijde vhod mrkvová mramorovaná bábovka s čokoládovou polevou. Připravíte ji z běžných surovin, těsto rozdělíte na světlou a kakaovou část a při krájení vás potěší pěkná kresba, která vznikne jejich propojením. Navíc nepotřebujete žádné zvláštní cukrářské dovednosti.
Možná si říkáte, proč dávat mrkev do sladkého těsta. Její kouzlo spočívá především ve vláčnosti. Mrkev obsahuje hodně vody a při pečení pomáhá udržet střídku měkkou a příjemně vláčnou, takže bábovka nepůsobí suše ani druhý den. Přirozená sladkost mrkve navíc hezky doplňuje cukr a kakao, aniž by její chuť v hotovém moučníku přebíjela ostatní suroviny. Jemně nastrouhaná mrkev se v těstě rozptýlí a vytvoří nenápadný základ, který oceníte hlavně při každém dalším soustu.
Mrkev má své místo v dezertech také z výživového hlediska. Obsahuje beta-karoten, který tělo přeměňuje na vitamin A důležitý pro normální zrak a správnou funkci imunitního systému, a přispívá také vlákninou. Samozřejmě, čokoládová bábovka zůstává sladkým moučníkem, nikoli náhradou zeleniny v jídelníčku. Je ale příjemné vědět, že i při pečení můžeme využít surovinu, která dezertu dodá nejen barvu a vláčnost, ale také některé cenné živiny.
Čokoládová poleva pak celé bábovce dodá výraznější chuť a jemnou hořkost, která se s přirozenou sladkostí mrkve dobře doplňuje. Pokud máte rádi intenzivnější čokoládovou chuť, sáhněte po hořké čokoládě; s mléčnou bude poleva sladší a jemnější. Do světlé části těsta můžete přidat špetku skořice, která mrkev příjemně zvýrazní, případně trochu nasekaných vlašských ořechů pro lehce křupavý kontrast. Bábovku podávejte ke kávě, černému čaji nebo jen tak, když vás přepadne chuť na domácí sladkost. A pokud vám kousek zůstane do druhého dne, dejte mu šanci – mrkvové těsto si svou vláčnost umí dobře uchovat.
Troubu předehřejte na 180 °C, aby byla připravená ve chvíli, kdy dokončíte těsto. Mrkev oloupejte a nastrouhejte najemno, aby se v těstě rovnoměrně rozptýlila. Formu na bábovku důkladně vymažte máslem a vysypte hrubou moukou, včetně všech záhybů.
Vejce vyšlehejte s cukrem do světlejší, lehce nadýchané směsi. Přilijte olej a krátce promíchejte, aby se suroviny spojily. Přidejte nastrouhanou mrkev a znovu vše důkladně promíchejte.
Mouku smíchejte s práškem do pečiva a postupně ji zapracujte do mrkvové směsi. Míchejte jen tak dlouho, dokud nevznikne hladké těsto bez suchých míst. Pokud byste těsto míchali příliš dlouho, mohla by být bábovka po upečení méně nadýchaná.
Hotové těsto rozdělte přibližně na 2 stejně velké části. Do jedné vmíchejte kakao rozmíchané se 2 lžícemi vody, aby se v těstě dobře rozptýlilo a nevznikaly hrudky. Druhou část ponechte světlou, díky čemuž bude výsledné mramorování výraznější.
Do připravené formy nalijte 1/2 světlého těsta a na něj 1/2 kakaového těsta. Špejlí nebo koncem lžíce několika jemnými krouživými pohyby vrstvy lehce propojte. Postup zopakujte se zbylým těstem a vytvořte další mramorovaný vzor.
Formu vložte do předehřáté trouby a bábovku pečte 35–40 minut. Ke konci pečení zapíchněte do nejsilnější části těsta špejli; pokud ji vytáhnete suchou nebo jen s několika drobečky, je bábovka hotová. Jestliže na ní zůstává syrové těsto, pokračujte v pečení ještě několik minut a zkoušku zopakujte.
Upečenou bábovku vyjměte z trouby a nechte ji ve formě přibližně 10–15 minut zchladnout. Poté ji opatrně vyklopte na mřížku a nechte zcela vychladnout, aby se při polévání čokoládou poleva zbytečně neroztékala.
Čokoládu nasekejte na menší kousky a vložte ji do žáruvzdorné misky. Ve vodní lázni ji pomalu rozpusťte, případně ji ohřívejte v mikrovlnné troubě po krátkých intervalech a vždy promíchejte. Jakmile je čokoláda hladká, přidejte smetanu ke šlehání a míchejte, dokud nevznikne lesklá poleva.
Vychladlou bábovku přesuňte na servírovací talíř a čokoládovou polevu na ni pomalu nalijte lžící. Nechte ji stékat po stranách v přirozených pruzích a podle chuti povrch ozdobte čokoládovým sypáním. Před krájením dopřejte polevě čas, aby mírně zpevnila a při porcování se příliš neroztírala.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová