Babička mi konečně prozradila svůj trik – díky 1 kroku navíc jsou tyto buchty nadýchané a vláčné jako obláček

Nadýchané buchty s jahodami a rebarborou představují absolutní kulinářský klenot českého pečení, který v sobě dokonalým způsobem spojuje nostalgii dětství s rafinovanou šťavnatostí. Zapomeňte na vysušené těsto nebo nevýraznou ovocnou náplň! V tomto výjimečném receptu se potkává lehoučký, sametově vláčný kynutý bochánek s ikonickým spojením sladkých jahod a příjemně navinulé rebarbory. Každé zakousnutí navíc doprovází křupavé lupínky mandlí z bohaté drobenky na povrchu, díky níž první kousek zaručeně nebude tím posledním.
Tradice pečení plněných kynutých buchet má ve střední Evropě obrovskou historii a po staletí byla symbolem rodinné pohostinnosti i svátečních dnů. Unikátnost tohoto konkrétního těsta spočívá v použití japonské pekařské metody zvandé tangzhong – vařené moučné kaše, která v těstě uzamkne vlhkost. Právě díky tomuto kulinářskému triku zůstanou buchty neuvěřitelně vláčné, nadýchané a měkké i druhý či třetí den po upečení. Z nutričního hlediska jde o skvěle vyváženou odpolední dobrotu. Červená rebarbora s jahodami dodá tělu pořádnou porci vitamínu C, draslíku a organických kyselin, které podporují trávení, zatímco mandlové lupínky zajistí cenné minerály.
Největší předností tohoto ovocného moučníku je jeho úžasná flexibilita během celé pekařské sezóny. Pokud zrovna nemáte po ruce čerstvou rebarboru, můžete náplň hravě upravit a kombinovat jahody s lesními borůvkami, šťavnatými malinami nebo pikantním rybízem. Drobenku na povrchu lze zase ozvláštnit špetkou mleté skořice, pravou vanilkou nebo strouhaným kokosem. Buchty chutnají absolutně nejlépe ještě lehce vlažné, jemně poprášené moučkovým cukrem, podávané s hrnkem čerstvého mléka nebo poctivé bílé kávy.
Nejprve připravte moučnou kaši. Do malého kastrůlku dejte mouku a mléko a za stálého míchání zahřívejte na mírném ohni. Jakmile vznikne hustá hladká pasta, odstavte ji a nechte úplně vychladnout. Díky této metodě bude těsto mimořádně vláčné a zůstane měkké i druhý den.
Připravte kvásek. Do vlažného mléka rozdrobte droždí, přidejte cukr a mouku a promíchejte. Nechte na teplém místě asi 15 minut, až kvásek zvětší objem a na povrchu se objeví pěna.
Do mísy prosejte mouku, přidejte cukr, sůl, vejce, žloutek, vychladllou moučnou kaši, kvásek a vlažné mléko. Vypracujte hladké těsto a nakonec po částech zapracujte rozpuštěné máslo. Hněťte přibližně 10–15 minut, až bude těsto pružné a nebude se lepit na stěny mísy. Přikryjte utěrkou a nechte kynout asi 1,5 hodiny, dokud nezdvojnásobí svůj objem.
Mezitím připravte náplň. Rebarboru oloupejte pouze tehdy, pokud má silnější vláknité stonky, a nakrájejte ji na malé kostičky. Jahody omyjte, osušte a rovněž nakrájejte. Ovoce krátce povařte s cukrem a citronovou šťávou asi 8–10 minut. Nakonec vmíchejte škrob rozmíchaný v troše studené vody a ještě krátce provařte. Náplň nechte zcela vychladnout.
Na drobenku smíchejte mouku, cukr, špetku soli a mandlové lupínky. Přidejte studené máslo nakrájené na kostičky a prsty vytvořte drobenku. Do použití ji uložte do lednice.
Vykynuté těsto rozdělte na osm stejných dílů. Každý rozválejte nebo rukama vytvarujte na kulatou placku. Doprostřed dejte větší lžíci vychladlé jahodovo-rebarborové náplně, okraje pečlivě spojte a vytvarujte hladkou buchtu. Buchty položte spojem dolů na plech vyložený pečicím papírem a nechte ještě 20–30 minut kynout.
Vejce rozšlehejte s mlékem a buchty jím potřete. Bohatě je posypte připravenou drobenkou a pečte v troubě předehřáté na 175 °C přibližně 25–30 minut dozlatova. Po upečení je nechte několik minut vychladnout na mřížce.
Před podáváním buchty lehce poprašte moučkovým cukrem. Nejlepší jsou ještě mírně vlažné, kdy je těsto krásně nadýchané a ovocná náplň příjemně šťavnatá.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová