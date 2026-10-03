Babička mě vždycky učila dělat gulášovku z hovězí kližky, ale když zkusila tuto mou bleskovou verzi, nemohla si ji vynachválit

Poctivá gulášovka z mletého masa je naprosto dokonalým symbolem hřejivé domácké kuchyně, k níž se s oblibou utíkáme především během chladných podzimních a zimních dnů. Zatímco klasický guláš vyžaduje hodiny pomalého táhnutí, využití mletého masa přináší geniální zrychlení bez jakéhokoliv ústupku na plnosti chuti. V každé lžíci se snoubí šťavnatá struktura masa, jemně rozvařené brambory a bohatá zlatavě červená šťáva, která v kombinaci s krajícem čerstvého kváskového chleba hravě nahradí i vydatný hlavní chod.
Polévky gulášového typu mají své kořeny v tradiční maďarské gastronomii. Tento původně skromný pokrm se postupně rozšířil po celém území rakousko-uherské monarchie a v české i slovenské kuchyni zdomácněl jako nepostradatelná stálice hostinců a rodinných stolu. Moderní úprava využívající mleté maso je skvělým příkladem kulinářské evoluce — zachovává charakteristický chuťový profil plný cibule, papriky a majoránky, avšak přizpůsobuje se dynamickému tempu dnešního vaření.
Tento osvědčený recept si přímo říká o kreativní personifikaci. Sladkou papriku můžete částečně nahradit její zauzenou variantou, která polévce propůjčí neopakovatelné kouřové aroma jako z kotlíku nad táborákem. Pro milovníky pikantnějších tónů se nabízí přidání špetky pálivé chilli papričky nebo nakrájené feferonky. Pokud navíc na samém konci vmícháte hrst nakrájeného pórku či proužky červené papriky, získáte nádherně barevný a křupavý akcent.
V hrnci s rozpuštěným sádlem restujte nadrobno nakrájenou cibuli 2–3 minuty. Poté k ní přidejte mleté maso, které restujte 4–6 minut. Jakmile se maso zatáhne, ochuťte ho drceným kmínem.
Přidejte prolisovaný česnek a po 30 sekundách pokrm zaprašte moukou. Maso restujte další minutu a hrnec následně odstavte z tepla.
Do pokrmu vmíchejte mletou sladkou papriku a po promíchání ho zalijte vývarem.
Poznámka: Nemáte-li k dispozici vývar, použijte čistou vodu.
Do směsi míchejte oloupané nakrájené brambory, ochuťte ji solí, pepřem a přiveďte k varu. Poctivou gulášovku z mletého masa vařte 15–20 minut na mírném ohni.
Jakmile brambory změknou, ochuťte polévku majoránkou a po minutě ji odstavte z tepla.
Tip: Majoránku předem promněte v dlaních. Díky tomu pustí více aroma a v polévce bude výraznější.
Pokud se vám recept líbil, více podobných najdete v naší FB skupině Nejlepší recepty na polévky. Videopostup krok za krokem
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Zdroj receptu: Důchodkyně u plotny
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato