Babička mě tento tažený štrůdl naučila už asi před 50 lety a peču ho dodnes – na těsto stačí jen pár surovin, které má doma každý

Jablečný štrúdl pekl hlavně o víkendech, když bylo dost času připravit těsto a oloupat pořádnou mísu jablek. Ještě než se vytáhl z trouby, celou kuchyní se linula vůně skořice a másla. Nejlepší je ten klasický, z taženého těsta, s jablky, rozinkami a trochou cukru. Není to nejrychlejší moučník, ale když se povede, na kupované těsto si ani nevzpomenete.
Možná vás překvapí, že štrúdl není původně český ani rakouský. Jeho historie sahá až do kuchyní Blízkého východu, kde se připravovala velmi tenká těsta plněná různými náplněmi. Do střední Evropy se tato tradice dostala přes Uhry a ve Vídni si štrúdl postupně získal velkou oblibu. Nejstarší dochovaný vídeňský recept pochází z roku 1696. Tehdy měl štrúdl jinou podobu než dnes a jablka v něm ještě nehrála hlavní roli.
V českých kuchyních se jablečný závin zabydlel natolik, že si bez něj mnozí nedokážou představit podzimní pečení. Recepty se dědí z generace na generaci a každá rodina má trochu jiný. Někdo používá listové těsto, jiný nedá dopustit na domácí tažené. Právě to má po upečení krásně tenké a křupavé vrstvy, které dobře doplňují měkkou jablečnou náplň. Se skořicí, rozinkami a máslovou strouhankou vznikne kombinace, která nikdy nezklame.
Na náplň vybírejte raději pevnější a trochu kyselejší jablka. Sladká se při pečení snadno rozvaří a mohou pustit příliš mnoho šťávy. Strouhanku nejprve opečte na másle, bude voňavější a pomůže udržet náplň pohromadě. Rozinky můžete namočit do rumu, případně do jablečného džusu, a pokud máte rádi ořechy, přidejte hrst nasekaných vlašských ořechů. Cukru dejte tolik, kolik vyžadují samotná jablka.
Po upečení nechte štrúdl chvíli odpočinout, aby se při krájení náplň nerozpadala. Nejraději ho podávám ještě vlažný, jen posypaný moučkovým cukrem. Kdo má rád sladší dezerty, může přidat vanilkovou omáčku, šlehačku nebo kopeček zmrzliny. A jestli nějaký kousek zbyde do druhého dne, stačí ho krátce ohřát v troubě. Znovu zavoní a těsto bude příjemně křupavé.
Do mísy prosejte hladkou mouku, přidejte sůl, olej a vlažnou vodu. Vypracujte hladké, pružné těsto, které se nebude lepit na ruce ani pracovní plochu. Hněťte ho přibližně 8–10 minut, aby získalo potřebnou pružnost.
Hotové těsto vytvarujte do bochánku a potřete ho ze všech stran trochou oleje. Přikryjte ho a nechte při pokojové teplotě odpočívat 30–60 minut. Díky odpočinku se lepek uvolní a těsto se bude lépe vytahovat.
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nastrouhejte nahrubo nebo nakrájejte na tenké plátky. Přidejte cukr, skořici, citronovou šťávu a rozinky. Vše promíchejte a podle šťavnatosti jablek nechte případně chvíli okapat.
Na pánvi rozpusťte máslo a přisypte strouhanku. Za stálého míchání ji opečte dozlatova a nechte mírně vychladnout. Připravená strouhanka pomůže zachytit šťávu z jablek a zabrání přílišnému zvlhnutí těsta.
Odpočinuté těsto položte na čistou bavlněnou utěrku lehce poprášenou moukou. Nejprve ho rozválejte válečkem a potom pod něj opatrně vsuňte hřbety rukou. Jemně ho vytahujte od středu směrem k okrajům, dokud nebude téměř průhledné. Silnější okraje opatrně odřízněte.
Povrch vytaženého těsta potřete rozpuštěným máslem. Část těsta posypte opečenou strouhankou a rovnoměrně na ni rozložte připravenou jablečnou náplň. Po stranách nechte volné okraje, které při zavinování přehněte dovnitř.
Pomocí utěrky začněte těsto opatrně rolovat směrem k volné části. Postupujte pomalu, aby se tenký plát nepotrhal a náplň zůstala uvnitř. Hotový závin přeneste na plech vyložený pečicím papírem spojem dolů a povrch potřete rozpuštěným máslem.
Troubu předehřejte na 180 °C. Štrúdl pečte přibližně 35–40 minut dozlatova, dokud nebude povrch krásně křupavý. Po upečení ho nechte chvíli odpočinout a před podáváním posypte moučkovým cukrem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová