Babiččino sklo ze sváteční vitríny je žádané. Sběratelé za něj dnes platí částky, kterým byste před 10 lety nevěřili

Šestisettisícová cenovka za kus hutního skla, který by většina lidí tipovala na dekoraci z vitríny panelákového bytu, zní absurdně. Přesto se přesně to stalo 26. dubna 2026 v Adolf Loos Apartment and Gallery, kde dvě Víznerovy mísy dosáhly shodného výsledku. Portál Artplus.cz prodeje eviduje jako součást širšího trendu: československé hutní sklo z padesátých až osmdesátých let přestalo být retro kuriozitou a stalo se mezinárodně obchodovatelným designem. Jenže mezi vázou za pět set korun a mísou za půl milionu leží propast, kterou dělá jediná věc: přesná atribuce.
Co je hutní sklo a proč zrovna to české
Hutní sklo se tvaruje za horka přímo u pece: foukáním, natahováním, hutním tvarováním. Žádné broušení, žádné malování. Výsledek nese stopy ruky skláře i návrháře, každý kus je mírně jiný. V poválečném Československu se tato technika stala nečekaným vývozním artiklem: na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu české sklo získalo Grand Prix a rázem se o něj začaly zajímat zahraniční galerie i muzea.
Národní galerie Praha období 1945–1980 popisuje jako éru „tvorby v době mizérie a iluzí“; paradoxně právě omezení socialistického průmyslu tlačila návrháře k experimentům, které dnes sběratelé oceňují. Americké Corning Museum of Glass pak v roce 2005 uspořádalo největší výstavu poválečného českého skla, jakou kdy USA viděly. Institucionální legitimizace předběhla aukční boom o dvě dekády.
Vízner versus Hospodka: dvě jména, dva cenové světy
František Vízner navrhoval pro sklárnu Škrdlovice od šedesátých let. Jeho váza solifleur „Whirlpool“ z roku 1968 (hutní sklo, výška 26 cm) se letos v lednu na portálu Obrazy v aukci prodala za 7 500 korun. Další Víznerovy vázy v tuzemských aukcích končí mezi šesti a deseti tisíci. V Prague Auctions se jeho kusy prodávaly i za 1 300 či 2 200 korun. Běžný trh tedy zdaleka nepřipomíná cenu automobilu.
Jenže u špičkových, přesně určených objektů se čísla mění řádově. Platforma Obrazy v aukci eviduje Víznerovo aukční maximum na 450 tisíc korun; dubnové mísy za 605 tisíc tento rekord překonaly. Za 450 tisíc korun dnes na Sauto.cz koupíte dvou- až tříletou Škodu Octavia Combi. Příměr s ojetým autem tedy sedí, ale jen u zlomku produkce.
Josef Hospodka, klíčová postava sklárny v Chřibské, se pohybuje výrazně níž. Na Prague Auctions se jeho váza z období do roku 1966 prodala za 5 000 korun, v obecnějších aukcích jeho kusy a popelníky končí mezi čtyřmi a sedmi sty korunami. Hospodkovy práce přitom Uměleckoprůmyslové muzeum eviduje ve svých sbírkách jako příklady hutního tvarování z roku 1962; muzejní základ tedy mají, ale trh je zatím oceňuje skromněji. Ve Chřibské na jeho počest vznikl Atelier Michal, pojmenovaný podle jeho druhého jména.
Co dělá z vázy poklad, a co z ní nechá dekoraci
Stáří samo o sobě nestačí. Rozhoduje kombinace několika faktorů:
- Autor a model – přesná shoda s katalogem nebo muzejním kusem. Bez atribuce zůstává většina skla v řádu stokorun.
- Stav – oťuky, oděrky, pnutí v materiálu srážejí cenu dramaticky. Aukční popisy stavové vady důsledně uvádějí.
- Provenience – původní etiketa, štítek sklárny, doložitelná historie kusu. Vyhodit starou nálepku ze dna znamená vyhodit část hodnoty.
- Technika a barva – specifické barevné varianty nebo neobvyklé technické provedení zvyšují atraktivitu pro sběratele.
Pro srovnání: ve stejné aukci „Modern Glass“ na Prague Auctions se skandinávský Per Lütken prodal za 850 korun, finská Tamara Aladin za 700 a 1 600 korun, mísa Kosta Boda za 410 korun. Běžné české hutní sklo se v tomto prostředí pohybuje podobně. Špičkový Vízner ale míří o dva řády výš.
Jak zjistit, co máte doma, a na co si dát pozor
Kdo doma najde starý skleněný objekt a chce vědět, jestli drží v ruce stokorunu nebo statisíce, měl by postupovat opatrně. Nemýt agresivně, neleštit. Vyfotit ze všech stran včetně dna, změřit výšku a šířku, zapsat barvu, bubliny, případnou slídu. Pak porovnat s veřejně dostupnými aukčními záznamy a muzejními sbírkami, třeba online katalogem UPM. Teprve poté má smysl oslovit aukční síň nebo kurátora.
Pro formální znalecký posudek je třeba člověk zapsaný v seznamu znalců Ministerstva spravedlnosti. Pro odbornou konzultaci k českému sklu jsou relevantní kurátoři sbírky skla UPM: Jan Mergl, Sylva Petrová nebo Eva Neumannová. Nejčastější chyba? Prodat bez atribuce. Rozdíl mezi „starou vázou“ a „Víznerem, návrh 1968, Škrdlovice, model Whirlpool“ může být padesátinásobný.
Odliv za hranice a co říká zákon
Zájem ze zahraničí, zejména z USA a západní Evropy, je doložitelný spíš přes muzejní a galerijní akvizice než přes jména konkrétních kupců, které aukční domy standardně nezveřejňují. Otázka, zda cenné kusy nekontrolovaně mizí z Česka, má ale i právní rozměr. Zákon č. 214/2002 Sb. upravuje vývoz kulturních statků z celního území EU; u předmětů splňujících stanovená kritéria stáří a hodnoty může celní úřad vyžadovat vývozní povolení a při podezření na nelegální vývoz kus zajistit. Centrální evidence sbírek přitom pokrývá povinně jen veřejné sbírky; co je v soukromých rukou, stát systematicky neví.
Ne každá váza z babiččina obýváku je promarněný poklad. Ale ta správná, s přesným jménem, modelem a bez oťuku na okraji, může stát víc než auto, které pod ní parkuje.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková