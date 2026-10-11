Babiččin trik na zelňačku funguje pokaždé. Stačí 1 lžíce na konci a bude chutnat jako z hospody

Talíř husté zelňačky s klobásou patří k podzimu stejně jako sychravé počasí. Jenže domácí verze často vyjde jaksi mdlá, přestože do ní putují stejné suroviny jako v hospodě. Rozdíl bývá v nenápadné přísadě, se kterou naše babičky počítaly úplně automaticky a kterou dnes většina lidí doslova vylije do dřezu.
Hospodská zelňačka bývá červená a výrazná
Když si v hospodě nebo v jídelně objednáte zelňačku, nejspíš dostanete tu moravskou. Dočervena ji barví mletá paprika, plavou v ní kousky klobásy a má příjemně kyselý říz. Doma se dá uvařit úplně stejná, protože suroviny jsou obyčejné a seženete je v každém supermarketu.
Hotovou polévku je ale potřeba před podáváním ochutnat a dotáhnout. Na tomhle posledním kroku se shodují recepty šéfkuchařů i ty babiččiny. Právě v něm se rozhoduje, jestli bude zelňačka průměrná, nebo taková, po které se budete chtít natáhnout pro druhý talíř.
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Kysané zelí ze sklenice nebo ze sudu je nasáklé kyselou šťávou. Kdo ho před vařením scedí, obvykle nechá tekutinu odtéct do výlevky a dál ji neřeší. Babičky to dělaly jinak. Nálev si odlily stranou, aby ho měly po ruce na dochucení.
Kyselý nálev z kysaného zelí se vyplatí odlít stranou a nechat si ho na závěrečné dochucení polévky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Připomíná to i recept z pořadu České televize „Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli“. Podle něj babičky hotovou zelňačku dolaďovaly dvojím způsobem. Když jim připadala málo kyselá, přilily schovaný nálev. Pokud ji chtěly jemnější, přisypaly trochu cukru. Se stejnou zásobou kyselé šťávy na závěrečné dochucení počítá ve svém receptu i šéfkuchař Roman Vaněk.
Proč až na konci a proč jen lžíce
Za ostrou chutí nálevu stojí kvašení, díky kterému zelí vůbec zkysne. Když nálev do hrnce vlijete hned na začátku a necháte ho dlouho bublat, jeho svěžest se z velké části vyvaří. Proto se přidává až úplně na závěr, kdy je polévka hotová a jen se dohřívá. Hrnek s nálevem tedy mějte po ruce až do chvíle, kdy hrnec stáhnete z plotny.
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Množství je věc chuti, a tak se vyplatí postupovat opatrně:
Začněte jednou lžící. Polévku pořádně promíchejte a ochutnejte. Když jí kyselost pořád chybí, přidejte druhou lžíci.
Rozdíl obvykle poznáte hned a celá polévka působí svěžeji.
A když to přeženete? Pak přichází na řadu druhá babiččina pojistka. Špetka cukru kyselost zase srovná. Přidávejte ho po troškách a mezitím vždycky ochutnejte.
Zakysaná smetana patří až do talíře
Druhou lžící, která dělá z domácí zelňačky tu hospodskou, je kopeček zakysané smetany. Nejlépe funguje lžíce smetany položená navrch každé porce, kterou si každý v talíři rozmíchá sám.
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Smetana dodá polévce hebkost a o kousek víc těla. Díky tomu si můžete dovolit dokyselit zelňačku o něco odvážněji, protože smetana ostrost v talíři zakulatí.
Čím a kdy zelňačku dochutit, přehledně shrnuje tabulka:
Co polévka potřebuje Co přidat Kdy a jak Víc kyselosti Nálev ze zelí Až na závěr, kdy je polévka hotová a jen se dohřívá; začněte jednou lžící, promíchejte a ochutnejte Srovnat kyselost, když je moc ostrá nebo jste to s nálevem přehnali Špetka cukru Po troškách, mezitím vždycky ochutnejte Zjemnit a dodat tělo Kopeček zakysané smetany Lžíce navrch do každé porce Pozor na syrové brambory v kyselém zelí
S kyselostí souvisí i jedna častá chyba. Kdo nasype syrové brambory rovnou k zelí, může se dočkat nepříjemného překvapení. V kyselém prostředí totiž měknou jen velmi pomalu, takže zelí bývá hotové dřív než ony.
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Pohodlnější cesta vede přes druhý hrnec. Brambory v něm uvařte doměkka ve slané vodě a do zelňačky je přesuňte teprve hotové. Nemusíte pak čekat, až v kyselém prostředí konečně povolí, a polévku máte na stole dřív. Vodu, ve které se vařily, klidně přilijte do polévky taky. Pak už stačí nalít, přidat lžíci smetany a ukrojit krajíc čerstvého chleba.
Zdroje: https://www.ceskatelevize.cz/porady/12059685760-co-nase-babicky-umely-a-na-co-my-jsme-zapomneli/11098-recepty/7322-zelnacka/, https://www.rohlik.cz/chef/713-zelnacka, https://forbes.cz/snidane-valachu-posilnete-se-tradicni-valasskou-kyselici/, https://www.toprecepty.cz/clanky/7665-polevka-z-kysaneho-zeli-bajecne-chutna-s-pokrajenou-klobasou-a-okorenena-mletou-paprikou-zakysana-smetana-ji-zjemni/, https://forbes.cz/k-prohrati-organismu-poctiva-zelnacka-s-poradnou-davkou-masa-svestek-a-hub/, https://www.marianne.cz/venkov-styl/poctiva-ceska-zelnacka-recept-na-superpotravinu, https://cooky.cz/vydatna-zelnacka-s-klobasou-a-zakysanou-smetanou-poctiva-polevka-z-kysaneho-zeli-ktera-zahreje-i-v-nejvetsim-mrazu-a-provoni-cely-byt/, https://cooky.cz/zelnacka-ktera-zahreje-do-morku-kosti-husta-polevka-z-kysaneho-zeli-se-slaninou-jakou-varila-kazda-babicka/