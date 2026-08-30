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Babiččin trik na zelňačku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude kyselá

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Vůně zelňačky se line celým bytem a všichni už sedí u stolu. Jenže první lžíce zkřiví obličej do kyselého úšklebku. Polévka je tak nakyslá, že se skoro nedá jíst. Přesně...
Babiččin trik na zelňačku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude kyselá

Babiččin trik na zelňačku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude kyselá

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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