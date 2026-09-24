Babiččin trik na svíčkovou omáčku nikdy nezklame. Stačí 1 lžička navíc a omáčka bude sametová jako z restaurace

Svíčková na smetaně patří k pýše české kuchyně a zvládne ji opravdu kdekdo. Přesto se doma málokdy trefíte přesně do té chuti, kterou znáte z oblíbeného podniku. Rozhoduje totiž pár drobných návyků, které dřív znala každá hospodyně a dnes se z receptů pomalu vytrácejí. A ten nejdůležitější se vejde do jediné lžičky.
Sametová hustota se rodí z rozmixované zeleniny
Zahustit svíčkovou moukou svede každý, jenže právě tady se pozná rozdíl mezi dobrou a skvělou omáčkou. Pro dokonale hladký výsledek se jíška vůbec nehodí. Tělo omáčce dodá pořádně orestovaná kořenová zelenina. Nechte mrkev, petržel a celer na tuku klidně zhnědnout, tmavší opečené kousky totiž nesou nejvýraznější chuť. Po rozmixování se z nich stane hustý, hebký krém, který moučnou zápražku nepotřebuje.
Základ husté a sametové svíčkové omáčky tvoří pořádně orestovaná a rozmixovaná kořenová zelenina, díky které se omáčka obejde bez moučné jíšky. Ilustrační foto. Zdroj: Cedric Heinrich / Pexels.
Ta pravá restaurační hladkost přijde s úplně posledním krokem. Rozmixovaný základ přeceďte přes drobné oko sítka, aby v něm uvízla poslední vlákénka i hrudky. Po ponorném mixéru navíc bývá omáčka prošlehaná a nadýchaná, protože do sebe nabrala vzduch. Právě tuhle pěnu sítko srazí a povrch se scelí do hladka. A pokud vám omáčky vyjde málo, neřešte to mlékem, raději přihoďte víc zeleniny.
Přečtěte si také: Ani Jar, ani Pur. Češi si oblíbili tenhle levný prostředek na nádobí, se kterým jsou úplně spokojení Jedna lžička hořčice je základ plné chuti
A jsme u té slibované lžičky. Ukrývá se pod ní úplně obyčejná plnotučná hořčice, jakou má doma v lednici skoro každý. Nemusíte kvůli ní nikam běžet ani shánět nějaký prémiový druh. Dřív ji do svíčkové přidával kdekdo, časem ale z většiny kuchyní zmizela. Přitom právě ona dá omáčce hloubku, jakou samotná smetana se zeleninou nikdy neutáhne. Sází na ni ostatně i Zdeněk Pohlreich.
Hořčice udělá v omáčce dvě věci naráz. Dodá jí lehkou pikantní jiskru a spolu s ní i nenápadnou kyselinku, kterou má díky octu ve svém složení. V hotovém jídle byste ji marně hledali, zůstane po ní jen ta plná, zaokrouhlená chuť. Nejvíc záleží na tom, kdy ji do hrnce přidáte. Její místo je v orestované zelenině ještě předtím, než všechno zalijete vývarem, a pak potřebuje zhruba čtvrthodinu povařit, aby ztratila svou syrovou ráznost. Vmíchaná až na talíři se nestačí provařit a jídlu dodá jen nepříjemně štiplavý tón.
Jemná kyselinka celou omáčku probudí
Povedená svíčková se pozná podle vyváženosti. Ke smetanové plnosti musí přijít i něco svěžího a kyselejšího, jinak chutná ploše a po pár soustech omrzí. Doladit se to dá dvěma způsoby, které se liší hlavně načasováním.
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Ocet přichází na řadu brzy. Přilijete ho k rozpálené zelenině ještě před vývarem a necháte úplně vyprchat, takže po jeho ostrosti zbude jen decentní, ušlechtilá kyselost. Citron funguje přesně naopak. Pár kapek vmáčknete až do hotové omáčky, která je stažená z plotny a přestala vřít. Míru kyselosti si potom každý doladí podle sebe.
Zlatavou barvu dodá zkaramelizovaný cukr
Na svíčkové hodně hraje i to, jak vypadá. Do šeda sražená nebo příliš bledá omáčka málokoho naláká, aby si přidal. O sytější barvu i hlubší chuť se postará troška cukru. Necháte ho roztát rovnou v základu ze zeleniny a počkáte, až zkaramelizuje do jantarova. Dávejte pozor jen na okamžik, kdy karamel přejde do tmava, protože připálený předá celé omáčce hořkou pachuť. Když cukr přidáte až úplně na konec, barvu nevytáhne a v jídle po něm zbude jen mdlá sladkost.
Studené máslo na úplný závěr dodá lesk
Poslední fintu, která domácí omáčku posune blíž té restaurační, si kuchaři schovávají na konec. Těsně před podáváním se do vroucí omáčky metličkou zašlehá kostička studeného másla a nechá se ještě jednou provařit. Omáčka díky tomu získá krásný lesk a příjemně hebkou strukturu. Hned nato přijde na řadu smetana ke šlehání, kterou je lepší mít vytemperovanou na pokojovou teplotu, aby se ve vroucím základu nesrazila. Zbytek je otázka chuti, dosolíte, přidáte špetku cukru nebo pár kapek citronu a můžete nést na stůl.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-uvarit-svickovou-na-smetane-podle-petra-hajneho/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/vychytana-svickova-podle-zdenka-pohlreicha-cesi-do-ni-zapominaji-davat-tuto-tradicni-vec/, https://www.vareni.cz/recepty/svickova-na-smetane-od-babicky/, https://www.bydlimekvalitne.cz/svickova-jako-od-babicky-nezapomente-na-spek-na-zaver-zkuste-trik-se-smetanou, https://www.tiscali.cz/babiccin-trik-na-svickovou-zna-malokdo-staci-1-lzicka-do-omacky-a-chut-bude-jako-z-restaurace-747332