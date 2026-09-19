Babiččin trik na svíčkovou funguje pokaždé. Stačí 1 lžíce do omáčky a chutná jako z hospody

Málokterý nedělní oběd vzbudí tolik očekávání jako svíčková. Doma ji zvládne kdekdo, jenže výsledek se často nevyrovná té z dobré hospody. Za tím rozdílem přitom obvykle stojí maličkosti. Jednou z nich je úplně obyčejná věc z lednice, na kterou dnešní kuchaři rádi zapomínají.
Tou tajnou lžící je obyčejná plnotučná hořčice
Tím tajemstvím je obyčejná plnotučná hořčice. Bohatě stačí ta úplně běžná, kterou máte nejspíš zrovna otevřenou v lednici, takže kvůli triku nemusíte shánět nic zvláštního. Naši předkové si svíčkovou bez hořčice nedokázali představit, jenže v dnešní uspěchané kuchyni z receptů tiše zmizela a většina lidí ji dávno nepoužívá. Přísahá na ni přitom i šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, který svoji omáčku bez lžíce hořčice nedělá.
Tajemstvím dobré svíčkové je lžíce obyčejné plnotučné hořčice, na kterou naši předkové přísahali. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
S množstvím si nemusíte lámat hlavu, řídí se spíš velikostí hrnce než přesnou mírou. K jedné porci omáčky stačí kávová lžička, když vaříte pro celou rodinu, klidně přidejte i vrchovatou polévkovou. Přesnost tu nehraje roli, protože hotová omáčka hořčici stejně neprozradí. Mnohem důležitější je moment, kdy ji do hrnce přidáte.
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Do jinak sladké smetanové omáčky přinese hořčice dvě věci najednou. Má v sobě jemnou kořeněnou pikantnost a zároveň ocet, se kterým se do omáčky dostane i lehká kyselinka. A právě ta kyselá složka o všem rozhoduje. Když ve svíčkové chybí, chuť zůstává pořád stejná a po pár lžících omrzí. S ní naopak omáčka získá hloubku a plnost, kterou samotný smetanový základ nenabídne.
Stejný efekt umí zařídit i citron nebo trocha octa. Citron vmíchejte až nakonec do omáčky stažené z plotny, ať zůstane svěží. Ocet přidejte naopak dřív, ještě k opékané zelenině, a nechte ho úplně vyvařit, dokud nezůstane jen decentní kyselá nota bez štiplavosti.
Kdy hořčici přidat, aby se stihla provařit
Na výsledku se nejvíc podepíše načasování. Hořčice patří do hrnce brzy, nejlépe ve chvíli, kdy dusíte orestovanou kořenovou zeleninu, a od té chvíle by měla probublávat aspoň čtvrt hodiny. Během provaření ztratí svou syrovou ostrost a rozpustí se do základu tak dokonale, že ji v ochutnávce nenajdete.
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Kdo ji přihodí až do hotové omáčky nebo dokonce na talíři, připraví se o celý efekt. Neprovařená hořčice zůstane ostrá, dá o sobě nepříjemně vědět a chuť spíš pokazí. Chce to tedy trochu trpělivosti a nechat ji spojit se zbytkem základu.
Rozdíl mezi správným a špatným načasováním shrnuje následující tabulka:
Kdy hořčici přidat Co to udělá s chutí brzy, při dušení orestované kořenové zeleniny, a nechat probublávat aspoň čtvrt hodiny ztratí syrovou ostrost a rozpustí se do základu tak, že ji v ochutnávce nenajdete až do hotové omáčky nebo na talíři zůstane ostrá, dá o sobě nepříjemně vědět a chuť spíš pokazí Barvu a hloubku dotáhne karamel Přečtěte si také: Ani mléko ani smetana: palačinky budou vláčné a tenké díky 1 surovině, kterou francouzští kuchaři míchají do těsta
Roli hraje i barva, protože oko omáčku přes talíř posoudí jako první. Vybledlá nebo došeda stažená omáčka nepůsobí chutně, kdežto teplý zlatý tón rovnou láká. O ten se postará karamel. Do restované zeleniny stačí vsypat lžíci cukru a počkat, až se rozpustí a chytne jantarovou barvu. Hlídejte ho ale pozorně, protože jakmile se cukr spálí, dodá celé omáčce hořký nádech, který už nespravíte. Sypat cukr až do hotové omáčky nemá smysl, protože nezkaramelizuje, jen ji osladí a chuť tím spíš ztratí říz.
Základ chuti tvoří pořádně opečená zelenina
Velký kus chuti i hustoty vytáhnete z pořádně opečené zeleniny. Mrkev, celer a petržel proto nenechte jen zesklovatět. Opečte je poctivě dozlatova, klidně až dotmava. Ty nejtmavší připečené kousky do sebe totiž nasají nejvíc chuti a do omáčky pak vypustí umami, po kterém získá plné a výrazné tělo. Rozmixovaný základ díky tomu zhoustne skoro sám, a kdo chce mít omáčku dokonale hladkou, přežene ji na závěr ještě přes jemné sítko.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/vychytana-svickova-podle-zdenka-pohlreicha-cesi-do-ni-zapominaji-davat-tuto-tradicni-vec/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-dochutit-svickovou-omacku-podle-nasich-babicek/, https://www.fajntip.cz/clanky/kdo-prida-do-svickove-tuto-prisadu-navic-vyhral-omacka-bude-10-x-chutnejsi-20260613-10349.html, https://www.kucharkaprodceru.cz/svickova-na-smetane-recept/, https://www.tiscali.cz/babiccin-trik-na-svickovou-zna-malokdo-staci-1-lzicka-do-omacky-a-chut-bude-jako-z-restaurace-747332