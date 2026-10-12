Babiččin trik na svíčkovou funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do omáčky a bude hladká jako samet

Nad svíčkovou se v mnoha rodinách stráví celé odpoledne, a o to víc zamrzí, když se omáčka pokazí v úplně posledním kroku. Místo krémové hladiny se v hrnci objeví drobné bílé vločky a z nedělního oběda je rázem zklamání. Proti tomu existuje jednoduchá pojistka, kterou najdete v každé spíži.
Lžíce mouky patří do smetany
Celý trik se odehraje ještě předtím, než smetana vůbec přijde do hrnce. Postupuje se takto:
Do kelímku se smetanou se přidá lžíce hladké mouky a obojí se pořádně rozmíchá, aby ve směsi nezůstala jediná hrudka. Teprve takto připravená smetana se pomalu vlévá do horké omáčky a obsah hrnce se přitom pořád míchá. Na mírném ohni pak omáčka jemně probublává, dokud trochu nezhoustne. Zůstane přitom jednolitá. Přečtěte si také: Babiččin trik na hrachovou polévku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude moučná
Podobně tento postup popisují domácí kuchařky v internetových diskuzích i autoři rychlých receptů na svíčkovou.
Smetanu s rozmíchanou moukou je dobré vlévat do horké omáčky pomalu a za stálého míchání. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Mouka ve svíčkové ostatně žádnou novinkou není. Spousta domácností omáčku tradičně zahušťuje jíškou z másla a hladké mouky, kterou je potřeba nechat probublávat zhruba čtvrt hodiny až dvacet minut, aby z omáčky zmizela moučná chuť. Lžíce mouky rozmíchaná ve smetaně plní jiný úkol a slouží hlavně jako ochrana samotné smetany.
Proč obyčejná mouka zabírá
Smetana obsahuje mléčné bílkoviny, které se při zahřívání rozvinou a začnou se k sobě vázat. Když teplo působí příliš dlouho nebo příliš silně, bílkoviny se stáhnou do drobných shluků a vytlačí ze sebe vodu i tuk. Právě tyto shluky pak v omáčce vidíte jako zrnka.
Přečtěte si také: Ani bujón, ani maggi. Koprovka bude chutnat jako od babičky díky 1 surovině, kterou přidávala na konci
Mouka obsahuje škrob, který v horké omáčce nasaje tekutinu a zaplní prostor kolem bílkovin. Ty se k sobě pak dostanou mnohem hůř, takže smetana zvládne i chvilku mírného varu.
Stejný princip využívají cukráři u vanilkových krémů. Kuchaři ho znají i z polévek, do kterých chtějí vmíchat jogurt a nechtějí, aby se v hrnci rozpadl na vločky.
Kdy se smetana sráží nejčastěji
Nejčastější chybou je dlouhé vaření po přidání smetany. Recepty na svíčkovou proto shodně radí omáčku se smetanou už jen krátce prohřát a hned ji stáhnout z plotny. Lžíce mouky dává omáčce určitou rezervu, hodinové bublání ale nevydrží.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá pekař v malé vesnické pekárně za 1 noc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Opatrnost se vyplatí i u dochucování. Kyselina z octa nebo citronu sráží bílkoviny snadněji než samotné teplo. Kdo začne omáčku okyselovat ve chvíli, kdy už se smetanou vře, může přijít o jinak bezchybně zvládnutý hrnec.
Na tučnosti smetany záleží
Velkou roli hraje i to, jakou smetanu koupíte. Lehčí varianta s 12 % tuku se v horké omáčce sráží mnohem ochotněji. Tuk totiž bílkoviny částečně chrání, a proto se do svíčkové hodí smetana ke šlehání s tučností kolem 30 %.
Pokud doma máte jen tu lehčí, je pro vás lžíce mouky ještě důležitější. U méně tučných mléčných výrobků se bez škrobu srážení vyhnete jen těžko. Při nákupu se tedy vyplatí podívat na obal a zkontrolovat, kolik procent tuku smetana obsahuje.
Přečtěte si také: Šéfkuchař pozná do 5 vteřin, jestli umíte usmažit řízek. Stačí mu jediný pohled na strouhanku
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Situace Proč to vadí Jak se tomu vyhnout Dlouhé vaření po přidání smetany Při dlouhém nebo silném zahřívání se bílkoviny stáhnou do drobných shluků Omáčku se smetanou už jen krátce prohřát a hned stáhnout z plotny Okyselování octem nebo citronem Kyselina sráží bílkoviny snadněji než samotné teplo Dochucovat opatrně a neokyselovat omáčku, která už se smetanou vře Lehčí smetana s 12 % tuku V horké omáčce se sráží mnohem ochotněji Vybrat smetanu ke šlehání s tučností kolem 30 %, u lehčí smetany nevynechat lžíci mouky Když se omáčka přece jen srazí
Ani sražená svíčková nemusí skončit v koši. S drobnými vločkami si poradí tyčový mixér. Stačí omáčku krátce rozmixovat a za chvíli je zase krémová. Případné zbytky hrudek zachytí jemné sítko, přes které ji pak přelijete zpátky do hrnce.
Oba pomocníci se při přípravě svíčkové běžně používají i bez nehody, protože právě jimi se z měkké dušené zeleniny dělá základ omáčky. Lžíce mouky v kelímku se smetanou je ale pohodlnější cesta, protože potížím předejde dřív, než vůbec vzniknou.
Přečtěte si také: Tahle 1 zapomenutá polévka se vařila na Valašsku po zabijačce. Suroviny stojí 150 Kč
Zdroje: https://kitchensavvy.com/custards-and-sauces, https://joepastry.com/?p=16383, https://tastingtable.com/1474292/simple-way-stabilize-yogurt-hot-soup, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/304063-soutez-o-nejlepsi-svickovou-na-svete-zname-vitezny-recept, https://www.cooklikeczechs.com/?p=3303, https://www.skrblik.cz/navod/jak-uvarit-svickovou, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-nejoblibenejsi-ceska-omacka-co-vsechno-vime-a-nevime-o-svickove-224969, https://www.poradte.cz/nejen-pro-zeny/10915-proc-se-srazila-svickova-foto.html