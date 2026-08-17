Babiččin trik na svíčkovou funguje dokonale. Stačí 1 lžička do omáčky a už nikdy nebude kyselá

Svíčková patří k nejoblíbenějším nedělním obědům, jenže i zkušené kuchařce se občas povede, že omáčka místo sametové sladkokyselé chuti štípe do jazyka jako ocet. Není to žádná kuchařská katastrofa a rozhodně kvůli tomu není třeba obsah hrnce vylévat. Naše babičky měly na překyselenou omáčku jednoduchou fintu, na kterou dnes spousta lidí zapomněla.
Proč omáčka místo sametu chutná jako ocet
Kyselost se do svíčkové dostává hlavně z octa a citronu, kterými se omáčka dochucuje. Problém nastane ve chvíli, kdy se ocet jenom přilije a hned se míchá dál. Když nedostane čas se vyvařit, jeho ostrost zůstane v hrnci a přebije všechno ostatní. Svůj díl přidá i příliš horlivá ruka s citronem nebo kyselejší smetana.
Ve zdařilé svíčkové přitom vede chuť zeleniny a smetany a jemná sladkokyselá dohra se ozve až za nimi. Když se kyselost prodere dopředu, celý dojem z oběda tím utrpí.
Přečtěte si také: Kdo má doma tenhle robot z ČSSR, ať ho nevyhazuje. Funguje i po 50 letech a sběratelé za něj dají až 4 000 Kč Jedna lžička, která kyselost srovná
Tady přichází na řadu ta slavná lžička. Do překyselené omáčky stačí vmíchat lžičku cukru a poměr chutí se během chvilky srovná. Sladkost kyselinu vyváží, takže výsledek působí jemně a kulatě místo agresivně kyselého. Stejně dobře poslouží i lžička medu, který se navíc krásně rozpustí a nezanechá zrníčka.
Sladkost ale přidávejte po troškách a mezi jednotlivými lžičkami vždy ochutnejte. Z kyselé omáčky totiž snadno uděláte přeslazenou, a to se pak dohání ještě hůř než původní kyselost.
Sladkost patří do omáčky po malých dávkách a mezi jednotlivými lžičkami je dobré ochutnat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak to dělaly babičky doopravdy
Babičky ale znaly ještě mazanější postup. Sladkost do omáčky nedodávaly až nakonec. Cukrem poprášily orestovanou kořenovou zeleninu ještě na pánvi a nechaly ho zkaramelizovat. Vznikne tak hlubší, pražená sladká chuť a omáčka navíc dostane hezčí tmavší barvu, než jaké byste dosáhli pouhým přislazením.
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Až na takhle připravený základ potom přišel na řadu ocet, kterému daly dost času, aby se pořádně odvařil. Ostrá špička z něj vyprchala a v hrnci po ní zbyl jen nenápadný nakyslý tón, díky kterému sladká chuť ještě víc vynikne. Dobře zabere i lžíce plnotučné hořčice vmíchaná rovnou do restující se zeleniny, protože svede kyselou a sladkou stránku omáčky k sobě.
Když je omáčka opravdu hodně kyselá
Pokud sladkost sama nestačí, sáhněte po jedlé sodě. Ta kyselinu přímo neutralizuje, takže si poradí i tam, kde by cukru bylo potřeba půl sáčku. Postupujte ale opatrně. Stačí špetka, dobře zamíchat, ochutnat a případně přidat další. Soda mění chuť, takže víc rozhodně neznamená líp.
Jemnější cestou je lžíce smetany, plnotučného mléka nebo kousek másla. Mléčný tuk kyselinu obalí a zaoblí, takže chuť změkne a přestane píchat. Přidávejte ho ale postupně a průběžně ochutnávejte, ať omáčku zbytečně nerozředíte.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Čím zachránit Jak funguje Dávkování Lžička cukru sladkost vyváží kyselinu a chuť je jemná a kulatá přidávejte po troškách a mezi lžičkami ochutnávejte, jinak omáčku snadno přesladíte Lžička medu vyváží kyselinu, krásně se rozpustí a nezanechá zrníčka přidávejte postupně stejně jako cukr Jedlá soda kyselinu přímo neutralizuje, poradí si i s hodně kyselou omáčkou stačí špetka, dobře zamíchat a ochutnat, víc neznamená líp Aby příště nebyla kyselá vůbec
Nejlepší kyselá omáčka je ta, která vůbec nevznikne. Chuť proto laďte klidně v několika kolech už během vaření, ne až v posledních minutách, kdy se špatný poměr napravuje jen těžko. Ať jde o kyselou, sladkou nebo hořčičnou složku, dávkujte ji drobně a po každé lžičce si omáčku znovu ochutnejte.
A když přijde na smetanu, vybírejte tučnější, ideálně kolem třiceti procent. Přidejte ji až nakonec a potom už omáčku jen prohřejte a nenechte ji prudce vařit. V kyselém a bublajícím hrnci se totiž řidší smetana snadno srazí a z jednoho problému rázem máte dva.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-zachranit-omacku-kyselou-horkou-slanou-palivou, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/46737-chyby-pri-vareni-svickove, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-zachranit-omacku-30001225.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/caste-chyby-pri-vareni-svickove-na-smetane/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-dochutit-svickovou-omacku-podle-nasich-babicek/