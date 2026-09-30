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Babiččin trik na rajskou omáčku funguje na jistotu. Stačí čtvrt lžičky do hrnce a už nikdy nebude nakyslá

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Rajská patří k nejoblíbenějším nedělním obědům, jenže vyladit ji tak, aby nebyla kyselá, se ne vždy povede. Jednou vyjde sametově jemná, podruhé z hrnce naberete omáčku tak ostrou, že ji...
Babiččin trik na rajskou omáčku funguje na jistotu. Stačí čtvrt lžičky do hrnce a už nikdy nebude nakyslá

Babiččin trik na rajskou omáčku funguje na jistotu. Stačí čtvrt lžičky do hrnce a už nikdy nebude nakyslá

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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