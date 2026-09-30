Babiččin trik na rajskou omáčku funguje na jistotu. Stačí čtvrt lžičky do hrnce a už nikdy nebude nakyslá

Rajská patří k nejoblíbenějším nedělním obědům, jenže vyladit ji tak, aby nebyla kyselá, se ne vždy povede. Jednou vyjde sametově jemná, podruhé z hrnce naberete omáčku tak ostrou, že ji děti odsunou na kraj talíře. Spolehlivá pomoc přitom leží ve většině kuchyní po ruce a zabere pokaždé. Celé tajemství je v tom, jak málo jí doopravdy stačí.
Proč právě jedlá soda zabere
Za nakyslou chutí rajské omáčky stojí přírodní kyseliny obsažené v rajčatech, hlavně kyselina citronová a jablečná. Čím méně zralá rajčata jsou, tím víc jich obsahují. Proto se stejný recept jednou povede a podruhé chutná ostře. Nejčastěji se to stává u omáček z konzervovaných rajčat nebo passaty, které bývají výraznější než čerstvá a plně vyzrálá rajčata ze zahrady.
Jedlá soda je zásaditá a s těmito kyselinami reaguje. Neutralizuje je, takže přebytečná kyselost z omáčky doslova zmizí. Po zamíchání navíc omáčka na chvilku jemně zapění, což je viditelné znamení, že reakce probíhá. Právě proto trik funguje na jistotu. Ostatní postupy kyselou chuť většinou jen překryjí, soda ji ale chemicky odstraní.
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Tady je háček, kvůli kterému trik lidem občas nevyjde. Jedlé sody je potřeba opravdu málo. Postupujte takto:
Začněte špetkou na špičku nože. Důkladně zamíchejte. Omáčku ochutnejte.
Na celý hrnec obvykle stačí zhruba čtvrt čajové lžičky, víc většinou není potřeba.
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Celá lžíce, kterou slibují chytlavé návody, by u běžného hrnce omáčky byla spíš přes míru. Pokud to se sodou přeženete, omáčka sice přestane být kyselá, ale zároveň ztratí na intenzitě a chuť začne být mdlá, někdy až nahořklá. Přidávejte proto postupně a po každé špetce ochutnejte. Vrátit do omáčky trochu kyselejší tón jde snadno, zásaditou pachuť z hrnce už ale nedostanete.
Cukr, nebo soda? Každý zabírá jinak
Mnoho lidí sahá místo sody po cukru a i to funguje, jen jinak. Cukr kyselou chuť překryje sladkostí, samotné kyseliny v omáčce ale zůstávají. Soda naproti tomu kyselost skutečně sníží.
Kuchaři amerického magazínu America’s Test Kitchen si obě varianty postavili přímo vedle sebe. Vzorek doslazený cukrem jim chutnal o něco lépe, protože cukr chuť zaokrouhlí a omáčku prohloubí. Soda zase spolehlivě zkrotí i výraznou kyselost, kterou by samotná špetka cukru jen schovala. Nejlepší proto bývá kombinace obojího, kdy nejdřív sodou srazíte kyselost a pak špetkou cukru chuť doladíte.
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Kyselost jde srazit i bez chemie. Nejvíc zmůže čas. Když omáčku necháte dlouho a pozvolna probublávat, tekutina se odpaří, chutě se zkoncentrují a rajčata sama zesládnou.
Rychleji pomůže trochu mléčného tuku. Do hotové omáčky vmíchejte lžíci smetany, kousek másla nebo trochu bílého jogurtu. Tuk v nich ostrou kyselinku obalí a omáčka pak působí na jazyku krémověji a hebčeji. Osvědčená je také nastrouhaná mrkev, kterou do rajčatových omáček přidávají italské babičky. Je přirozeně sladká a při vaření uvolní vlastní cukry, takže kyselost zjemní sama.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/rajcatova-omacka-cukr-jedla-soda-efekt/, https://www.prostreno.cz/tipy-a-triky/clanky/33859/Prvni-pomoci-pri-prekyseleni-jidla-je-jedla-soda, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-odstranit-kyselost-omacky-prakticke-tipy-a-rady/, https://www.jimeto.cz/italska-rajcatova-omacka-se-muze-lehce-zvrtnout-poradime-jak-ji-zbavit-prilisne-kyselosti/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-udelat-rajcatovou-omacku-mene-kyselou