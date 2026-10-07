Babiččin trik na rajskou omáčku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude kyselá

Nedělní rajská umí potrápit i zkušenou kuchařku. Jednou se povede přesně podle představ, podruhé po prvním soustu stáhne jazyk, přestože se vařila úplně stejně. Starší generace na to měla jednoduchou pojistku, kterou zvládne každý a ke které stačí to, co najdete v každé spíži.
Dnes se k ní hlásí i profesionální kuchaři a dokážou vysvětlit, proč zabírá.
Lžička cukru až na úplný konec
Celé kouzlo spočívá v obyčejném cukru krupici. Česká rajská má být sladkokyselá a cukr k ní tradičně patří stejně jako ocet nebo citron. Když je omáčka po provaření ostrá, postupujte takto:
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Hlavní je načasování. Cukr patří do hrnce až ve chvíli, kdy je omáčka hotová, protože teprve tehdy poznáte, jak moc je kyselá. Kdo sladí hned na začátku, snadno to přežene a rajská pak chutná jako sirup.
„Když je rajčatová omáčka příliš kyselá, přidávám trochu cukru, aby byla chuť vyvážená […]“, uvedl pro iReceptář šéfkuchař David Šlapák.
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Ostrou chuť mají na svědomí samotná rajčata. Obsahují přírodní kyseliny, z nichž převládá citronová a jablečná. Hodně záleží na zralosti. Plody sklizené předčasně mají málo cukrů, takže jejich kyselost nemá co vyvážit.
Nedozrálá rajčata mají málo cukrů, a proto z nich bývá omáčka výrazně kyselejší. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kyselost přiživují i další suroviny:
ocet a citronová šťáva, kterými se rajská dochucuje; koncentrovaný rajčatový protlak; konzervovaná rajčata, pokud do nich výrobce přidal kyselinu citronovou jako regulátor kyselosti.
Kyselejší chuť si často přivodíme i sami, když protlak zalijeme dřív, než se stihne na tuku krátce opéct, nebo když rajskou stáhneme z plotny předčasně. Proto se vyplatí trpělivost. Čím déle rajská bublá na mírném plameni, tím víc vody z ní odejde a ostrost se zjemní sama.
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Ostré hrany chuti obrousí i kousek másla nebo lžíce smetany vmíchaná do hotové omáčky.
Úplně bez cukru se obejdete s nastrouhanou mrkví nebo cibulí orestovanou dozlatova. Obě se v omáčce rozvaří a osladí ji samy od sebe.
Na hodně kyselou rajskou platí soda
Když nepomáhá ani cukr, zbývá jedlá soda. Patří mezi zásady, takže s kyselinami z rajčat zreaguje a část kyselosti z omáčky doopravdy odstraní. Nelekejte se, když hladina po zamíchání na chvíli zabublá pěnou, takhle se reakce projevuje.
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Se sodou ale zacházejte opatrně. Začněte špetkou na špičku nože, i na celou plechovku rajčat obvykle stačí nanejvýš čtvrt čajové lžičky. Při větší dávce rajská ztratí výraznost a může začít hořknout. Další špetku přidávejte až ve chvíli, kdy se hladina uklidní a omáčku znovu ochutnáte.
Cukr, nebo soda? Kuchaři to vyzkoušeli
Oba pomocníci fungují úplně jinak. Cukr na kyselinách v omáčce nic nemění, jen jejich chuť schová pod sladkost. Soda je naopak chemicky neutralizuje.
Který z obou postupů dává chutnější výsledek, zjišťovali kuchaři amerického magazínu America’s Test Kitchen. Stejnou omáčku připravili dvakrát a každou várku zachraňovali jinak. Várka se sodou po ochutnání sice nebyla tolik kyselá, působila ale mdle. Víc kuchaře přesvědčila omáčka dochucená cukrem, která chutnala plněji a vyrovnaněji. Vysvětlení nabízí samotná sladkost, protože ovlivňuje i to, jak vnímáme ostatní chutě v jídle.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Cukr Jedlá soda Jak funguje Na kyselinách nic nemění, jen jejich chuť schová pod sladkost Kyseliny z rajčat chemicky neutralizuje Dávkování Lžička do hotové omáčky, při přetrvávající kyselosti další malá dávka Začít špetkou na špičku nože, na plechovku rajčat obvykle nanejvýš čtvrt čajové lžičky Na co si dát pozor Kdo sladí hned na začátku, snadno to přežene a rajská chutná jako sirup Při větší dávce rajská ztratí výraznost a může začít hořknout Ochutnávka America’s Test Kitchen Lepší výsledek, plnější a vyrovnanější chuť Kyselost klesla, chuť ale byla mdlá Kdy použít Když je omáčka po provaření ostrá Když nepomáhá ani cukr nebo je rajská tak ostrá, že by se musela úplně přeslazovat
Babiččina lžička cukru tak obstojí i v přímém souboji s chemií. Po sodě má smysl sáhnout teprve tehdy, když je rajská tak ostrá, že by se musela úplně přeslazovat.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/12195-jak-zachranit-prilis-kyselou-rajskou-omacku-a-spravne-ji-dochutit/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/rajcatova-omacka-cukr-jedla-soda-efekt/, https://www.damano.cz/magazin/rajska-omacka-krok-za-krokem-tajemstvi-dokonale-sladkokysele-chuti/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-snizit-kyselost-rajcatove-omacky/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/cukr-v-rajcatove-omacce/, https://www.chowhound.com/1660635/use-baking-soda-improve-canned-tomatoes, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-udelat-rajcatovou-omacku-mene-kyselou