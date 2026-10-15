Babiččin trik na rajskou funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude kyselá

Knedlík je skoro uvařený, maso nakrájené a vy si naposledy naberete omáčku na ochutnání. Tentokrát vám ale rajská zkřiví obličej, protože kyselinka v ní přebíjí všechno ostatní. Na tuhle chvíli existuje stará kuchyňská rada, kterou zvládnete i pár minut před tím, než se usedne ke stolu. Potřebujete k ní lžičku a krabičku, která leží skoro v každé kuchyni.
Lžička poslouží jako odměrka, sody do ní stačí trocha
Řeč je o jedlé sodě. Lžičku z nadpisu berte jako měrku, protože samotné sody se do rajské dává jen zlomek jejího objemu. Recepty i kuchařské testy pracují s osminou nebo čtvrtinou čajové lžičky. Kdo by do hrnce vysypal lžičku plnou, riskuje, že omáčka ztratí výraznost a na jazyku po ní zůstane hořká pachuť.
Do rajské omáčky se dává jen osmina až čtvrtina čajové lžičky jedlé sody, plná lžička by jí vzala chuť. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jak postupovat:
Po sodě sáhněte až ve chvíli, kdy je omáčka provařená a kyselá chuť z ní ani tak nezmizela. Na první pokus stačí špetka na špičku nože, kterou do omáčky hned rozmícháte. Další špetku přidejte jen tehdy, když kyselost přetrvá i poté, co se hladina uklidní. Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchařka na vesnické svatbě za 1 víkend? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit
„[…] stačí špetka, jinak může omáčka ztratit svou přirozenou chuť,“ říká šéfkuchař David Šlapák, kterého citoval server iReceptář.
Bublinky na hladině prozradí, co se v hrnci děje
Proč to funguje? Jedlá soda patří mezi zásady a v horké omáčce rajčatové kyseliny neutralizuje. Hodnota pH se tím zvedá a kyselý tón omáčky skutečně slábne.
Celou reakci uvidíte na vlastní oči. Na hladině se objeví bublinky a krátce naroste pěna, protože soda v tu chvíli kyseliny spotřebovává. Dokud pěna nesplaskne, nemá cenu omáčku hodnotit, chuť se ustálí až potom.
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Obvyklou reakcí na kyselou rajskou bývá dosladit ji. Cukr ale kyseliny v omáčce nijak neodbourá. Kyselou chuť jen zakryje sladkostí a množství kyselin se tím nemění.
Které řešení chutná lépe, zjišťoval tým amerického kulinářského magazínu America’s Test Kitchen. Jeho kuchaři rozdělili velkou várku na porce a do části z nich přidali buď cukr, nebo stejné množství sody. Při ochutnávce zvítězil cukr, s ním omáčka chutnala harmoničtěji a víc po rajčatech. Sodové verzi chyběla výraznost, a to i poté, co kuchaři dávku sody snížili na polovinu. Soda si tedy s kyselostí poradí bez potíží, k plnosti chuti ale nepřispěje. Svou roli sehraje hlavně tam, kde by další cukr omáčku přeslazoval.
Rozdíl mezi oběma způsoby přehledně shrnuje tabulka:
Cukr Jedlá soda Co udělá s kyselinami neodbourá je, chuť jen zakryje sladkostí neutralizuje je, pH omáčky stoupne Výsledek v omáčce množství kyselin se nemění kyselost klesne, chuť ale nezesílí Hodnocení v testu America’s Test Kitchen vyhrál, omáčka chutnala víc po rajčatech chuť bez výraznosti, i s poloviční dávkou Proč je rajská kyselá a jak tomu předejít Přečtěte si také: Tchyně nevěřila, že tyhle řízky smažím bez strouhanky. Na nedělním obědě zmizely první a recept jsem jí musela napsat na papírek
Kyselou chuť do hrnce přinášejí už rajčata. Obsahují přírodní kyseliny, především citronovou, jablečnou a askorbovou, kterou známe jako vitamin C. U čerstvých zralých plodů tvoří kyseliny zhruba 0,3 až 0,6 procenta. Jak bude rajče chutnat, určuje především to, jak dlouho zrálo. Plně vyzrálý plod má v sobě dost cukru, aby kyselinu vyvážil, kdežto nedozrálému tahle protiváha chybí.
Ostřeji obvykle vyjde také omáčka z koncentrovaného protlaku a kyselost přidá i každá kyselá přísada, kterou rajskou na konci dochucujete. Kdo vaří z plechovky, ať se podívá do složení. Pokud v něm najde kyselinu citronovou, musí počítat s ostřejší chutí.
Velký kus práce udělá sporák sám. Rajská, která dlouho a pozvolna probublává, postupně ztrácí ostré tóny a chutná kulatěji. Nastrouhaná mrkev zase vyrovná kyselinu vlastním cukrem, takže cukřenka může zůstat zavřená. A kdyby se omáčka přesto nepovedla, dávkujte jedlou sodu po špetkách a po každé z nich ochutnejte.
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Zdroje: https://www.americastestkitchen.com/how_tos/6605-using-baking-soda-to-tone-down-tomato-sauce, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-udelat-rajcatovou-omacku-mene-kyselou, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/rajcatova-omacka-cukr-jedla-soda-efekt/, https://www.prostreno.cz/tipy-a-triky/clanky/33859/Prvni-pomoci-pri-prekyseleni-jidla-je-jedla-soda, https://www.jimeto.cz/italska-rajcatova-omacka-se-muze-lehce-zvrtnout-poradime-jak-ji-zbavit-prilisne-kyselosti/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-snizit-kyselost-rajcatove-omacky/, https://www.toprecepty.cz/clanky/12195-jak-zachranit-prilis-kyselou-rajskou-omacku-a-spravne-ji-dochutit/