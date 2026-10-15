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Babiččin trik na rajskou funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude kyselá

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Knedlík je skoro uvařený, maso nakrájené a vy si naposledy naberete omáčku na ochutnání. Tentokrát vám ale rajská zkřiví obličej, protože kyselinka v ní přebíjí všechno ostatní. Na tuhle chvíli...
Babiččin trik na rajskou funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude kyselá

Babiččin trik na rajskou funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude kyselá

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 04:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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