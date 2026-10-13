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Babiččin trik na hrachovou polévku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude moučná

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Talíř hrachovky voní uzeným a majoránkou, jenže na jazyku drhne jako jemný písek. Takové zklamání zažil snad každý, kdo někdy vařil polévku ze sušeného hrachu. Zrnka se odmítají rozpadnout a...
Babiččin trik na hrachovou polévku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude moučná

Babiččin trik na hrachovou polévku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude moučná

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 06:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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