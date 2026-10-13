Babiččin trik na hrachovou polévku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude moučná

Talíř hrachovky voní uzeným a majoránkou, jenže na jazyku drhne jako jemný písek. Takové zklamání zažil snad každý, kdo někdy vařil polévku ze sušeného hrachu. Zrnka se odmítají rozpadnout a ani mixér z nich neudělá sametový krém.
Mezi zkušenými kuchařkami ale koluje jednoduchá rada, kterou najdete v řadě domácích receptů. Potřebujete k ní jen bílý prášek, který většina lidí zná hlavně z pečení perníku. Celý trik stojí na prosté chemii a spolehlivě funguje, pokud dodržíte pár pravidel.
Proč hrách v hrnci tvrdohlavě odolává
Viníkem tvrdých zrnek může být i samotná voda z kohoutku. Buňky hrachu spojuje pektin. Vápník a hořčík, kterých je v tvrdé vodě hodně, z něj dělají odolnější pojivo, takže se vaření zbytečně protahuje a hrách měkne pomaleji, než by měl. Zrnka sice na povrchu změknou, uvnitř ale zůstanou pevná, a po rozmixování z nich zbude právě ta nepříjemná moučná drť.
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Luštěninám tedy svědčí voda chudá na minerály. Pokud vám z kohoutku teče tvrdá, poslouží jako jednoduchá pomoc jedlá soda z kuchyňské skříňky. Kdo doma bojuje s vodním kamenem v rychlovarné konvici, má dobrý důvod trik vyzkoušet jako první.
Co v hrnci udělá lžička sody
Jedlá soda je zásaditá. Jakmile se rozpustí ve vodě s hrachem, pektin v buněčných stěnách se začne rozkládat rychleji, takže zrnka měknou dřív a snáz se rozpadají.
Účinek si ověřila pokusem americká testovací kuchyně America’s Test Kitchen. Fazole vařené v zásadité vodě změkly výrazně dřív než ty z obyčejné vody, zatímco fazolím v okyselené vodě to trvalo nejdéle ze všech.
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Pro hrachovku to znamená hladší výsledek. Rozvařený hrách se pod tyčovým mixérem během chvilky promění v jemný krém, ve kterém nezůstanou písčité kousky. Čím víc se zrnka rozpadnou už během vaření, tím méně práce pak zbude na mixér i na vaši trpělivost.
Čím víc se hrách rozvaří už v hrnci, tím snáz z něj tyčový mixér udělá jemný krém. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik sody a kdy ji přisypat
Lžička z nadpisu odpovídá i radě výrobce. Dr. Oetker u své jedlé sody uvádí pro změkčení luštěnin zhruba jednu kávovou lžičku na litr vody. Opatrnější recepty si vystačí s polovinou a americká testovací kuchyně dokonce radí jen špetku.
Některé domácí recepty na hrachovku radí přisypat sodu ve chvíli, kdy voda s hrachem začne vřít. Pak stačí stáhnout plamen a nechat polévku pomalu probublávat.
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Na přesném odměření tady opravdu záleží. Přebytek sody se v hrachovce prozradí chutí po mýdle, která pak zůstane v celém hrnci. Při prvním pokusu je proto rozumnější sáhnout po skromnější dávce a příště ji podle výsledku upravit.
Kyselé dochucení až po rozmixování
Hrách vařený v kyselém prostředí se rozpadá mnohem hůř. Kyselina zpomaluje rozklad pektinu, a pokud jí v hrnci skončí víc, zrnka mohou zůstat tuhá i po dlouhém vaření.
Podobně to kuchařky dělají u čočky na kyselo, kterou octem dochucují až po uvaření. Kdo má rád hrachovku osvěženou kapkou octa nebo citronové šťávy, vmíchá je až do polévky, kterou už má rozmixovanou dohladka. Polévka tak dostane obojí, hladkou konzistenci i svěží kyselý tón.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Přísada Co udělá s hrachem Kdy přidat Na co si dát pozor Jedlá soda pektin v buněčných stěnách se rozkládá rychleji, zrnka měknou dřív a snáz se rozpadají například ve chvíli, kdy voda s hrachem začne vřít přebytek dá polévce chuť po mýdle Ocet, citronová šťáva zpomalují rozklad pektinu, hrách měkne pomaleji až do hotové, rozmixované polévky při větší dávce mohou zrnka zůstat tuhá Háček, o kterém se v babiččiných receptech nepíše
Soda má i stinnou stránku. Společnost pro výživu ve svém zpravodaji pro školní stravování z roku 2009 upozornila, že jedlá soda ve vodě s luštěninami ničí vitaminy skupiny B. A právě těch je přitom v hrachu hodně.
Společnost proto přidávat sodu do vody s luštěninami vůbec nedoporučila a dobu vaření radila zkrátit raději předchozím namáčením. Kdo chce z hrachu vytěžit co nejvíc živin, sáhne tedy spíš po namáčení a sodu si nechá na chvíle, kdy hrách ani po dlouhém vaření nechce změknout.
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Zdroje: https://www.vyzivaspol.cz/wp-content/uploads/2015/09/zpravodaj-5-2009.pdf, https://www.rohlik.cz/1459046-dr-oetker-jedla-soda, https://receptovnik.cz/hrach-neni-nutne-nechat-hodiny-namacet-jedla-soda-urychli-pripravu-vsech-lustenin/, https://varimedobroty.cz/recept/domaci-recept-na-lahodnou-a-poctivou-hrachovou-polevku/, https://www.thedailymeal.com/1546366/hard-water-problem-beans/, https://www.denik.cz/gastronomie/cocka-na-kyselo.html, https://www.americastestkitchen.com/lessons/articles/2254-the-science-of-why-we-add-baking-soda-to-soup, https://forbes.cz/hedvabna-hrachovka-ktera-vas-zbavi-traumatu-ze-skolni-jidelny/, https://www.tastingtable.com/1269722/baking-soda-hours-cooking-beans-catch, https://www.americastestkitchen.com/articles/1745-can-baking-soda-make-beans-cook-faster