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Babiččin trik na houbovou smaženici funguje pokaždé. Stačí 1 lžička do pánve a houby nepustí vodu

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Voňavá houbová smaženice se dokáže pokazit v jediné chvíli. Místo zlatavých kousků skončí na talíři šedivá kaše plavající ve vlastní šťávě. Naše babičky přitom znaly jednoduchý postup, po kterém houby...
Babiččin trik na houbovou smaženici funguje pokaždé. Stačí 1 lžička do pánve a houby nepustí vodu

Babiččin trik na houbovou smaženici funguje pokaždé. Stačí 1 lžička do pánve a houby nepustí vodu

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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