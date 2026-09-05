Babiččin trik na guláš zná málokdo. Stačí 1 kostka do hrnce a omáčka bude hustá jako z hospody

Znáte ten rozdíl. V hospodě dostanete guláš s tmavou, lesklou a hustou omáčkou, do které se knedlík přímo noří. Doma vám ta samá omáčka často zůstane světlá a řídká jako polívka. Babičky přitom měly jednoduchou fintu, o které dnes ví málokdo. Stačí na závěr do hrnce vhodit jednu malou kostičku a guláš rázem dostane úplně jiný charakter.
Hořká čokoláda promění celý guláš
Tou tajnou přísadou je hořká čokoláda. Do slaného jídla zní jako úlet, ve skutečnosti ale spolehlivě funguje. Guláš vám kousek čokolády neosladí. Rozpuštěné kakao omáčku zjemní, ztmaví a dá jí ten hutný, mírně lesklý vzhled, kvůli kterému guláš z hospody vypadá tak lákavě. Chuť navíc získá na plnosti, aniž by kdokoliv u stolu poznal, čím to vlastně je.
Na druhu čokolády hodně záleží. Mléčná ani plněná se sem nehodí, protože do hrnce zanese hlavně cukr. Vezměte tmavou s podílem kakaa od 70 procent výš a co nejmíň sladkou. Právě tuk schovaný v kakau totiž omáčce dodá tělo i přirozený lesk, takže ji nemusíte dohušťovat moukou. Přidávejte ji úplně nakonec, ve chvíli, kdy už maso pod vidličkou povoluje. Pár čtverečků stačí nechat ve šťávě rozejít a zamíchat. Kakao při tom zaokrouhlí i ostřejší tóny, které do guláše vnáší rajský protlak a paprika.
Přečtěte si také: Tohle ovoce je nejhůř nastříkané chemií ze všech. Češi ho kupují denně a ani to neví Pár čtverečků hořké čokolády s vysokým podílem kakaa dodá omáčce tělo i tmavý lesk, aniž by ji osladilo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč je hospodský guláš hustší než ten domácí
Samotná kostička čokolády z vodové omáčky poctivý guláš neudělá. Musí stát na dobrém základu, a ten se rodí už u masa. Zkušení kuchaři sázejí na hovězí kližku. Je bohatá na kolagen. Ten se dlouhým dušením rozpustí, přejde do šťávy a ta pak získá tělo i přirozenou hutnost. Maso se přitom krásně rozpadá na sousta.
Druhým tajemstvím je cibule, a to opravdu hodně. Když jí dáte skoro tolik co masa a pomalu ji orestujete dozlatova, klidně i půl hodiny, při dušení se rozpadne a omáčku sama spojí. Nesmíte ji uspěchat ani spálit. A pak už jde jen o čas. Guláš potřebuje pomalu bublat klidně dvě až čtyři hodiny, aby maso změklo a přebytečná tekutina se odpařila do husté konzistence.
Na výsledné barvě se podepíše i to, jak s masem naložíte hned zkraje. Prudce zatáhněte kostky na rozpálené pánvi, ať se na nich udělá tmavý karamelizovaný škraloup. Ten se pak během dušení rozejde do šťávy a celý guláš zbarví dohněda i prohloubí jeho chuť. Vlastní kapitolou je mletá paprika. Na tuku snese jen chviličku, jinak zhořkne a znehodnotí celé jídlo. Proto ji vmíchávejte až po odstavení hrnce z plotny a hned zalijte vodou nebo vývarem.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nedávejte na rozpálený litinový pekáč. Většina lidí to udělá jednou a povrch je nadobro pryč Nemáte čokoládu? Perník, brambora i starý chleba zaberou taky
Pokud vás experiment s čokoládou láká míň, poslouží i jiná kostka. Vyzkoušet můžete třeba perník, ideálně tvrdý druh na strouhání. Omáčku zahustí, dodá jí tmavší barvu i jemně kořeněnou chuť, jen to s ním nepřehánějte, ať nepřebije maso. Podobně dobře poslouží obyčejná syrová brambora, ze které se při vaření uvolní škrob a vytvoří sametový základ. A pomůže i starší tvrdý chleba, který ve šťávě rozvaříte, případně troška strouhanky.
Jak jednotlivé náhrady použít, přehledně shrnuje následující tabulka:
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Náhrada Jak ji přidat Co udělá s omáčkou Tvrdý perník na strouhání Nadrobno nastrouhat a vmíchat do skoro hotového guláše. Změkne, vpije tekutinu a zahustí, přidá tmavší odstín i kořeněný nádech. Syrová brambora Najemno nastrouhat a přidat zhruba 20 minut před koncem. Uvolní škrob, ten nabobtná a vytvoří sametový základ. Starší tvrdý chleba Odkrojit kůrku, rozdrobit nebo nahrubo nastrouhat, vhodit do hrnce. Rozpadne se ve šťávě, zahustí ji a přidá tělo i chuť. Jíšce se radši vyhněte, guláš zhoustne i sám
Řídkou omáčku spousta lidí řeší reflexivně jíškou nebo lžící mouky. Zhoustnutí sice přijde hned, jenže s ním do jídla vklouzne i moučná chuť a horší stravitelnost. Babičky proto volily přirozenější cesty a měly pravdu.
Nakonec pomůže i obyčejná trpělivost. Kdo guláš nechá odpočinout do druhého dne, dočká se ještě lepšího výsledku. Přeležením se jednotlivé chutě spojí dohromady a omáčka se přes noc znatelně stáhne. Vyplatí se proto uvařit rovnou o něco větší hrnec.
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Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/ani-jiska-ani-mouka-poctivy-gulas-dokonale-zahusti-1-surovina-kterou-nase-babicky-pouzivaly-odjakziva-20260728-9546.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-zahustit-gulas-30001209.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/zahusteni-gulase-bez-mouky-rady-a-tipy/, https://cooky.cz/tipy-triky-dokonaly-gulas-lahodna-omacka-mekke-maso/, https://www.masazkladno.cz/kamaradka-mi-neverila-dokud-neochutnala-proc-do-poctiveho-gulase-patri-kosticka-horke-cokolady-8f013