Babiččin trik na guláš funguje pokaždé. Stačí 1 lžíce na konci a omáčka bude hustá jako z hospody

V babiččině spíži nikdy nechyběl pytel brambor. Brambory z něj sloužily k obědu jako příloha, ale leckterá hospodyně po nich sahala i ve chvíli, kdy guláš v hrnci vypadal spíš jako polévka. Stačilo jí struhadlo a trocha trpělivosti.
Za celým trikem stojí obyčejná kuchyňská fyzika. Kdo pochopí, jak funguje, přestane řídkou šťávu zachraňovat moukou na poslední chvíli.
Proč zabere zrovna brambora
Tajemstvím je škrob. Brambory ho mají v sušině tolik, že patří k jeho nejbohatším zdrojům vůbec. Dokud je hlíza syrová, škrobová zrnka jsou pevně uzavřená a s vodou se nijak nespojí.
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Změna přichází s teplem. Jakmile se nastrouhaná brambora ocitne v horké šťávě, škrob nasává tekutinu, bobtná a vytvoří z ní hustší, vláčnou hmotu. Chemici tomu říkají škrobový maz. V hrnci to poznáte podle toho, že omáčka začne držet na lžíci.
Druhá výhoda je chuť. Po rozvaření z brambory na talíři nezbude ani stopa a strávníci o přidané surovině nebudou mít tušení.
Lžíce do hrnce a dvacet minut čekání
Postup zvládne každý:
Menší bramboru oloupejte a nastrouhejte. Pro obvyklou rodinnou várku začněte jednou lžící strouhané brambory, druhou si nechte v záloze pro opravdu velký hrnec nebo vyloženě vodnatou šťávu. Nastrouhanou bramboru vmíchejte ve chvíli, kdy guláš potřebuje ještě 15 až 20 minut vaření, a držte ho v tichém varu. Za tu dobu se brambora v horké šťávě rozpadne beze zbytku. Mezitím občas zamíchejte. Houstnoucí omáčka se ráda chytá ke dnu a připálený guláš už nic nezachrání. Přečtěte si také: Kolik si ve Švédsku vydělá pekař za 7 hodin práce denně? Když to číslo uvidíte, zatočí se vám hlava
Rozhoduje načasování. Brambora vhozená na poslední chvíli se nestihne uvařit, v omáčce pak zůstanou drobné tuhé kousky a guláš dostane nádech syrové brambory. Babiččino „na konci“ tedy znamená závěrečnou fázi vaření, kdy guláš ještě pořádnou chvíli bublá.
Bramboru nastrouhanou do guláše je potřeba nechat v horké šťávě 15 až 20 minut, aby se beze zbytku rozvařila. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co brambora umí líp než mouka a chléb
Po mouce lidé sahají nejčastěji, jenže v guláši potřebuje čas. Přisypaná těsně před dovařením zůstane syrová a jídlo pak má typickou moučnou pachuť. Brambora přidaná ve správnou chvíli tenhle problém nemá.
Mnoho lidí sáhne také po škrobu ze sáčku rozmíchaném ve studené vodě. Omáčka po něm zhoustne skoro okamžitě, jenže po delším stání a ohřívání škrob povolí a šťáva znovu zřídne. Guláš přitom obvykle chutná nejlépe právě druhý den.
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Naše babičky znaly i jinou cestu, totiž okoralý chléb. Střídku stačí nadrobit do hrnce a nechat rozvařit, omáčku pak také spojí. Oproti bramboře ale guláši přidá kyselejší chlebový tón, což někomu sedí a jinému vadí.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Čím zahustit Jak se v guláši chová Na co si dát pozor Nastrouhaná brambora škrob nasaje šťávu, omáčku zahustí a chuťově prakticky zmizí vmíchat, když guláš potřebuje ještě 15 až 20 minut vaření, pozdě vhozená se nestihne rozpadnout Mouka potřebuje čas, aby se provařila přisypaná těsně před dovařením zůstane syrová a je v jídle cítit Škrob ze sáčku rozmíchaný ve studené vodě omáčka zhoustne skoro okamžitě po delším stání a ohřívání povolí a šťáva znovu zřídne Okoralý chléb rozvařená střídka omáčku spojí přidá guláši kyselejší chlebový tón Hospodská hustota začíná u cibule
Jedna lžíce brambory sama o sobě vodnatou omáčku v hospodskou klasiku nepromění. Guláš, jaký znáte z dobré hospody, stojí na cibuli. Kuchaři jí dávají opravdu hodně, zhruba tolik, kolik je v hrnci masa.
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Na začátku ji nechte na tuku v klidu zhnědnout a hlídejte, aby nezačala hořknout. Při dlouhém dušení se pak rozvaří do šťávy a dodá jí tělo. Lžíce brambory na konci už omáčku jen doladí do sametové hladkosti.
Pořádná dávka cibule pomalu opékané na tuku dodá gulášové šťávě tělo ještě před zahuštěním. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U bramborového guláše máte zahušťovadlo v hrnci od začátku. Několik měkkých kostek přitlačte vařečkou ke stěně hrnce, zamíchejte a šťáva se spojí.
Když chybí jen kousek
Když omáčce do ideální hustoty chybí jen málo, obejdete se úplně bez přísad. Nechte guláš chvíli bublat odkrytý, voda se z hrnce postupně vypaří a zbylá šťáva získá na síle.
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Pokud přece jen sáhnete po bramboře, dávkujte opatrně. Přehuštěný guláš zachrání jen další voda, která mu ale zase ubere na chuti. Struhadlo proto nad hrncem nedržte dlouho a každou další lžíci přidejte až poté, co se předchozí rozvaří a omáčka ukáže, kam se posunula.
Zdroje: https://babinet.cz/magazin/clanek-37199-gulas-ridky-jako-polevka-tyhle-babske-triky-ho-zahusti-bez-hrudek-a-bez-zkazene-chuti, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/16477-jak-zahustit-gulas-metody, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/zahustovani-30000114.html, https://www.nespechej.cz/clanky/ani-jiska-ani-mouka-poctivy-gulas-dokonale-zahusti-1-surovina-kterou-nase-babicky-pouzivaly-odjakziva-20260728-9546.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krob, https://www.toprecepty.cz/clanky/12091-jak-zahustit-gulas-bez-pouziti-mouky/