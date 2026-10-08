Babiččin trik na čočku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude tvrdá

Hrnec bublá skoro hodinu, kuchyní voní bobkový list a zrna čočky pořád křupou mezi zuby. Tuhle situaci zná snad každý, kdo někdy chystal čočku na kyselo. Pomoc přitom často leží v kredenci, v krabičce, kterou většina lidí bere do ruky hlavně při pečení perníku.
Za trikem stojí obyčejná kuchyňská chemie a jeho účinek potvrzují i kuchařské testy. Funguje ovšem jen tehdy, když to s množstvím nepřeženete.
Lžička z krabičky na perník
Nenápadnou přísadou je jedlá soda. Sype se rovnou do vody, ve které se čočka vaří, a zrna v ní měknou rychleji. Výrobce Dr. Oetker u své jedlé sody uvádí, že ke změkčení luštěnin stačí zhruba jedna kávová lžička na litr vody.
Přečtěte si také: Mám 2 vejce a 1 cuketu. Místo omelety dělám rychlou večeři z pánve, která zasytí celou rodinu Podle výrobce stačí ke změkčení luštěnin zhruba jedna kávová lžička jedlé sody na litr vody. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jak velký rozdíl to dělá, ukázal pokus amerického kuchařského webu America’s Test Kitchen. Jeho redakce vařila černé fazole ve třech hrncích a měkké byly:
se sodou asi za 45 minut, v obyčejné vodě za hodinu, v okyselené vodě dokonce za hodinu a tři čtvrtě.
V pokusu přitom použili poměrně vydatnou dávku sody, takže se špetkou bude rozdíl menší. Čočka je drobnější a vaří se kratší dobu, princip je ale u všech luštěnin stejný.
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Zrno čočky si můžete představit jako zeď z drobných buněk. Zásaditá soda narušuje maltu, která tyhle buňky spojuje, a zrno díky tomu snáz nasaje vodu a změkne. Hlavní složkou té malty jsou pektin a hemicelulóza a zpevňuje ji vápník s hořčíkem.
Soda pomáhá i tam, kde potíž způsobuje voda z kohoutku. Z tvrdé vody si zrna při vaření berou další vápník a hořčík, takže jejich malta je ještě pevnější. V místech s tvrdou vodou proto čočka měkne znatelně hůř a právě tam se troška sody uplatní nejvíc.
Kolik sody je tak akorát
Údaj výrobce berte spíš jako horní hranici. Kuchaři, kteří se luštěninám věnují, bývají opatrnější a radí začít čtvrtinou lžičky, případně jen špetkou. Malá dávka se v chuti hotového jídla skoro neprojeví, změknutí zrn ale přesto pomůže.
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Sodu přidejte hned na začátku vaření. Když ji nasypete do skoro uvařené čočky, zrna se snadno rozpadnou. Čočku pak průběžně ochutnávejte, protože se sodou bývá hotová dřív, než jste zvyklí.
S přebytkem přicházejí potíže. Čočka může dostat nepříjemnou, až mýdlovou příchuť a místo pěkných zrn skončíte u kaše. Zásadité prostředí navíc nesvědčí některým vitamínům, například vitamín B1 je v něm velmi nestálý.
Ocet až na úplný konec
Přesně opačně než soda působí všechno kyselé. V čočce na kyselo jde hlavně o ocet. Kyselé prostředí brání tomu, aby se malta v zrnech rozpustila. Když ocet přidáte příliš brzy, vaření se citelně protáhne a čočka pak občas zůstane natvrdlá, ať ji vaříte jakkoli dlouho. Americký pokus to ukázal názorně, protože fazole z okyseleného hrnce se za stejných 45 minut prakticky nepoddaly.
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Čočka na kyselo se proto dochucuje octem až ve chvíli, kdy jsou zrna hotová. Kyselá jsou i rajčata, proto se vyplatí přidat je do čočky, která už je měkká nebo skoro měkká.
U soli se rady rozcházejí. Podle tradice patří sůl do hrnce až nakonec, aby nezpomalovala měknutí. Někteří kuchaři ale doporučují přisolit už při prvním varu, protože to podle nich čočce pomůže. Na jistotu půjdete, když počkáte, až zrna změknou. Teprve potom vodu osolte a nechte v ní čočku chvíli odpočinout, aby se slanost dostala do zrn.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Přísada Jak působí na čočku Kdy ji přidat Jedlá soda zrna v ní měknou rychleji hned na začátku vaření Ocet brání rozpuštění malty v zrnech, čočka měkne mnohem déle až ve chvíli, kdy jsou zrna hotová Rajčata stejně jako ocet brání rozpuštění malty v zrnech do čočky, která už je měkká nebo skoro měkká Sůl rady se rozcházejí: podle tradice měknutí brzdí, podle jiných kuchařů troška na začátku prospěje kdo nechce riskovat, až po změknutí Když nepomůže ani soda Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej. Češi teď do bábovky dávají 1 přísadu, díky které zůstane vláčná celý týden
Někdy za tvrdou čočkou stojí samotná zrna. S věkem tvrdnou a vaření jim trvá déle. Pokud ve skříni najdete sáček, o kterém už ani nevíte, kdy jste ho kupovali, vyplatí se pořídit nový.
Velkozrnné čočce pomůže i namočení. Pár hodin nebo celá noc ve vodě výrazně zkrátí vaření. Namáčecí vodu potom vylijte a na vaření napusťte novou. U červené loupané čočky se soda nevyplatí, protože taková čočka bývá hotová zhruba za čtvrt hodiny a snadno se rozvaří i bez pomoci.
Zdroje: https://www.americastestkitchen.com/articles/1745-can-baking-soda-make-beans-cook-faster, https://www.rohlik.cz/1459046-dr-oetker-jedla-soda, https://www.denik.cz/gastronomie/cocka-na-kyselo.html, https://www.skrblik.cz/navod/jak-uvarit-cocku/, https://vegfaqs.com/beans-wont-soften/, https://web.vscht.cz/~koplikr/CHP_vitaminy_%C4%8D%C3%A1st_1_z%C3%A1kladn%C3%AD_verze.pdf, https://ricardocuisine.com/en/articles/food-chemistry/308-the-basics-on-legumes