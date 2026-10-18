Babiččin trik na bramboračku funguje dokonale. Stačí 1 lžíce na konci a bude voňavá jako z chalupy

Brambory jsou měkké, houby pustily chuť a z hrnce se kouří. Právě teď přichází chvíle, kterou mnoho lidí při vaření bramboračky přejde bez povšimnutí. Přitom na ní závisí, jestli bude polévka vonět po celém domě, nebo jen slušně chutnat.
Hrnec je dovařený a teď přijde to hlavní
Celý trik se točí kolem majoránky. Bez ní si bramboračku u nás představí málokdo, protože v české kuchyni k bramborové polévce patří stejně jako k jitrnicím a dalším zabijačkovým dobrotám. Spolu s bramborami, kořenovou zeleninou a houbami tvoří základ, na kterém celá polévka stojí.
Rozhoduje ovšem chvíle, kdy bylinka skončí v hrnci. Zkušené kuchařky ji přisypávají až úplně nakonec a postupují v tomto pořadí:
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Kdo ji vhodí do hrnce hned na začátku spolu se zeleninou, připraví se o velkou část její vůně.
Proč vůně uteče s párou
Za typickým aromatem majoránky stojí silice, tedy éterické oleje ukryté v drobných lístcích. Jsou to velmi těkavé látky, které se s horkou vodní párou snadno odpařují. Když polévka dlouho bublá, odchází vonná složka bylinky spolu s párou do kuchyně a v talíři z ní zbude jen málo.
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Majoránka v bublající polévce postupně vyprchává a s každou další minutou na plotně je z ní cítit méně. Přidaná na poslední chvíli si naopak svou sílu podrží a v horké polévce se rychle rozvoní.
U čerstvých bylinek platí tohle pravidlo bez výjimky, protože jejich jemné lístky dlouhý var nesnesou. Sušené koření je odolnější, a tak ho někteří kuchaři nechávají v polévce chvíli provařit. Kdo ale stojí o tu výraznou vůni, kterou si pamatuje od babičky, ten s majoránkou počká až na samý závěr.
Majoránku nejdřív promněte v dlaních
Druhá část babiččina postupu se odehrává ještě nad hrncem. Než sušenou bylinku pustíte do hrnce, rozdrťte ji v sevřených dlaních nebo mezi palcem a ukazováčkem. Drobné lístky se rozdrolí a začnou vonět ještě dřív, než dopadnou na hladinu.
Přečtěte si také: Tchyně nevěřila, že tyhle lívance dělám bez mléka. Na snídani zmizely první a recept jsem jí musela nadiktovat do telefonu Sušenou majoránku stačí před přidáním do hrnce rozemnout v dlaních, aby se její vůně uvolnila. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Stačí pár vteřin a kuchyní se rozlije ta známá vůně, která k chalupě patří stejně jako praskající dřevo v kamnech.
Kolik majoránky stačí
Záleží na tom, jakou majoránku máte doma. Ze sušené obvykle stačí zarovnaná lžička na hrnec pro čtyři strávníky. Čerstvých lístků je potřeba víc, počítejte asi s jednou lžící drobně nasekaných. Do hrnce patří stejně jako sušená majoránka až úplně na konec, protože var jim škodí ještě víc.
Kdo má rád výraznou chuť, může přidat o trochu víc. Vyplatí se ale přisypávat postupně a mezitím ochutnávat, protože příliš velká dávka umí jemnou chuť brambor a hub přebít. Celá lžíce se tak hodí hlavně pro čerstvé lístky. U sušené majoránky vystačíte s menší dávkou a víc než množství rozhoduje správně zvolená chvíle.
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Rozdíly mezi sušenou a čerstvou majoránkou přehledně shrnuje tabulka:
Sušená majoránka Čerstvá majoránka Dávka zarovnaná lžička na hrnec pro čtyři strávníky asi lžíce drobně nasekaných lístků Příprava rozdrtit v dlaních nebo mezi palcem a ukazováčkem nasekat Odolnost vůči varu odolnější, někteří kuchaři ji nechávají chvíli provařit jemné lístky dlouhý var nesnesou Česnek přidejte ve stejnou chvíli
Majoránka a česnek patří k sobě odjakživa a v mnoha českých jídlech se potkávají. Prolisovaný stroužek dejte do hrnce ve stejném okamžiku jako bylinka, tedy když polévka už nebublá. Česnek si pak v talíři podrží svou ostrost a majoránka vůni.
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Pak už stačí polévku zamíchat, chvilku nechat odpočinout a rozlít do talířů.
Bylinka, která přišla z jihu
Ačkoli majoránku bereme jako typicky české koření, její domov leží jinde. Pochází ze Středomoří a do našich končin se dostala ve středověku, přičemž zásluhu na tom mají křižáci vracející se z výprav. Od té doby zdomácněla v kuchyni natolik, že k bramboračce jako od babičky neodmyslitelně patří.
Kdo chce mít po ruce čerstvé lístky, může si ji vypěstovat sám na zahrádce nebo v květináči za oknem. Mráz ale nesnese, takže ji zahrádkáři vysévají každý rok znovu a pěstují ji jako letničku.
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Zdroje: https://www.rohlik.cz/chef/1019-kremova-bramboracka, https://chowhound.com/1746387/when-to-add-fresh-herbs-to-soup, https://www.rohlik.cz/chef/711-garlic-soup, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-recepty-na-polevky-ktere-v-zime-prijdou-vhod-40349269, https://tastingtable.com/1487734/add-marjoram-ground-beef-most-flavor, https://cs.wikipedia.org/wiki/Silice, https://cs.wikipedia.org/wiki/Majoránka_zahradní, https://www.denik.cz/zdravy-zivot/majoranka-nespavost.html, https://forbes.cz/skromny-narodni-klenot-tradicni-bramboracka-je-ikona-mezi-ceskymi-polevkami/