Babiččin tajný recept na tu nejlepší krkovici pod sluncem – celé tajemství se ukrývá v této povidlové omáčce

Když se z trouby začne linout vůně pečené krkovice, většina strávníků čeká klasickou masovou omáčku. Tady ale přijde překvapení v podobě povidel, která dokážou obyčejný kus vepřového proměnit v mnohem zajímavější nedělní jídlo. Šťavnatá vepřová krkovice v povidlové omáčce spojuje výraznou chuť dobře opečeného masa s jemnou sladkostí a příjemnou kyselostí švestkových povidel. Hořčice a uzená paprika přidají omáčce další vrstvu chuti, takže výsledkem není sladká omáčka k masu, ale výrazná šťáva, která si s krkovicí opravdu rozumí.
Krkovice je pro tento způsob přípravy vhodná právě díky svému vyššímu obsahu tuku. Při delším pečení má dost času změknout a zůstat šťavnatá, zatímco libovější kus masa by mohl být sušší. Povidla zase fungují jako přirozený protiváha k tučnějšímu vepřovému: jejich ovocná chuť maso odlehčí a zároveň mu dodá zajímavý sladkokyselý tón. Uzená paprika tento dojem ještě prohloubí a sarepská hořčice přidá lehce pikantní ostrost. Právě proto stačí povidel jen malé množství. Jejich úkolem není omáčku osladit, ale dodat jí charakter.
Na tomto jídle je příjemné i to, že se hodí ve chvíli, kdy chcete připravit poctivý oběd bez složitého vymýšlení přílohy. Krémová bramborová kaše omáčku krásně zachytí, ale stejně dobře poslouží bramborové nebo slezské knedlíky. Pokud chcete jídlo trochu odlehčit, přidejte k masu jednoduchý zelný, okurkový nebo řepný salát. A jestli máte rádi výraznější chuť, můžete část sladké papriky nahradit větším množstvím uzené. Naopak jemnější verze vynikne s menším množstvím hořčice a trochou více povidel.
Vepřovou krkovici nakrájejte na přibližně 2 cm silné plátky. Osolte je a z obou stran potřete černým pepřem, sladkou a uzenou paprikou, majoránkou a granulovaným česnekem. Pokud máte čas, můžete maso nechat přibližně 2 hodiny odležet v chladničce, chuť koření se tak lépe rozvine.
Ve větší pánvi rozehřejte olej a plátky krkovice z obou stran opečte dozlatova. Maso není potřeba v této chvíli propéct, důležité je pouze vytvořit na povrchu výraznou opečenou vrstvu. Opečené plátky přendejte do zapékací nádoby a přelijte výpekem z pánve.
Vývar promíchejte s povidly a plnotučnou hořčicí, aby vznikla jednolitá směs. Nalijte ji k masu do zapékací nádoby a maso v ní rovnoměrně rozložte. Nádobu přikryjte poklicí nebo pevně zakryjte alobalem.
Maso vložte do trouby předehřáté na 170 °C a pečte přibližně 80 minut. Během pečení krkovice postupně změkne a šťáva se propojí s chutí povidel, hořčice a koření. Po upečení maso vyjměte a uchovejte v teple.
Výpek se šťávou přelijte do menšího hrnce a zahřejte. Hladkou mouku rozmíchejte ve smetaně tak, aby v ní nezůstaly hrudky, a směs za stálého míchání vlijte do horké omáčky. Nechte ji několik minut mírně provařit, dokud nezhoustne.
Do hotové omáčky vmíchejte máslo a podle chuti ji případně dosolte nebo opepřete. Máslo omáčku zjemní a zároveň jí dodá hladší konzistenci. Nakonec do ní vraťte upečené plátky krkovice a krátce je prohřejte.
Před podáváním posypte maso nasekanou čerstvou petrželkou. Krkovici podávejte s bramborovou kaší, knedlíky nebo jinou oblíbenou přílohou, která dobře zachytí povidlovou omáčku. Výborně se hodí také jednoduchý zelný, řepný nebo okurkový salát.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová