Babiččin starý poctivý recept na svatební játrové knedlíčky – díky tomuto snadnému fíglu jsou krásně měkké a šťavnaté

Nedělní oběd u mnoha rodin začíná stejně. Na sporáku se pomalu táhne hovězí nebo kuřecí vývar, kuchyní se line vůně kořenové zeleniny a na stole už čekají hluboké talíře. A pak přijde chvíle, na kterou se někdo těší možná ještě víc než na samotné maso, do horké polévky přistanou játrové knedlíčky. Měkké, voňavé po česneku a majoránce, s výraznou masovou chutí, která se v čirém vývaru krásně rozvine. Pro někoho jsou vzpomínkou na babiččinu kuchyni, pro jiného oblíbenou součástí svátečního oběda. A pokud se Vám někdy domácí knedlíčky rozpadly nebo byly příliš tuhé, vyplatí se dát jim ještě jednu šanci.
Játrové knedlíčky mají své místo v kuchyních střední Evropy už po generace. V českých domácnostech patří k tradičním zavářkám do masového vývaru, podobné varianty však najdete také v Rakousku a Německu, kde se připravují známé Leberknödel. V některých oblastech se podávají jako větší knedlíky, jinde se tvarují malé kuličky nebo nepravidelné nočky přímo do polévky. Své místo mají i ve slezské kuchyni, kde se tradiční recepty předávaly v rodinách a objevovaly se při nedělních i slavnostních obědech. Přesné počátky játrových knedlíčků se určují obtížně, jejich obliba ale souvisí s někdejší snahou využít při vaření všechny části zvířete a připravit z dostupných surovin syté, výživné jídlo.
Hlavní surovinou jsou v tomto receptu drůbeží játra. Kuřecí nebo krůtí játra mají poměrně jemnou chuť a měkkou strukturu, díky níž se snadno zpracovávají do hladké směsi. Jsou také zdrojem železa, vitaminu B12 a dalších živin důležitých pro krvetvorbu a správné fungování organismu. Právě jejich výraznější chuť však potřebuje správné doplnění: česnek a majoránka jí dodávají známý domácí charakter, špetka muškátového oříšku přidá hřejivé kořeněné aroma a cibule směs příjemně zjemní. Strouhanka s trochou mouky pomáhají udržet tvar, zatímco sníh z bílku může knedlíčkům dodat lehčí a nadýchanější strukturu.
Játrové knedlíčky nemusíte připravovat jen na velkou neděli. Hodí se i do vývaru, který zbyl z předchozího dne, a dokážou z obyčejné polévky udělat plnohodnotný začátek oběda. Pokud máte rádi jemnější chuť, použijte kuřecí játra, krůtí nabídnou o něco výraznější masový tón. Knedlíčky vařte mírným varem zvlášť ve vodě nebo v části vývaru, aby hlavní hrnec zůstal krásně čirý. Pak už stačí nalít horkou polévku do talířů, přidat čerstvou petrželku a dopřát si oběd, který chutná jako příjemný návrat k domácí tradici.
Játra důkladně očistěte a odstraňte z nich všechny blány, tuhé části a žilky. Poté je umelte najemno nebo rozmixujte dohladka, aby ve směsi nezůstaly větší kousky. Čím jemnější budou játra zpracovaná, tím hladší a jemnější budou také hotové knedlíčky.
Cibuli oloupejte a nastrouhejte najemno, případně ji nakrájejte na drobné kostičky a krátce orestujte na malém množství másla. Česnek oloupejte a prolisujte. K rozmělněným játrům přidejte cibuli, česnek, žloutek, hladkou mouku, strouhanku, majoránku, sůl, pepř a muškátový oříšek.
Všechny suroviny důkladně promíchejte, aby vznikla rovnoměrná směs. Bílek se špetkou soli vyšlehejte do pevného sněhu a opatrně ho vmíchejte do játrové hmoty. Směs nechte přibližně 5–10 minut odpočinout, aby strouhanka nasákla vlhkost a hmota se lépe tvarovala.
Ve větším hrnci přiveďte k mírnému varu osolenou vodu nebo část vývaru. Lžičku namočte do horké tekutiny a nabírejte jí malé porce játrové směsi, které opatrně vkládejte do hrnce. Knedlíčky nedělejte příliš velké, aby se dobře provařily i uvnitř. Pokud chcete, můžete je vytvarovat do kuliček.
Knedlíčky vařte při mírném varu přibližně 4–5 minut od chvíle, kdy vyplavou na hladinu, podle jejich velikosti. Během vaření udržujte tekutinu jen lehce vroucí, protože prudký var by mohl jemné knedlíčky poškodit. Jeden knedlíček vyjměte a rozkrojte, abyste se přesvědčili, že je důkladně provařený i uprostřed.
Hotové knedlíčky vyjměte děrovanou lžící a rozdělte do nahřátých talířů. Zalijte je horkým hovězím nebo kuřecím vývarem a podle chuti doplňte nasekanou petrželkou. Podávejte ihned, dokud jsou knedlíčky měkké a vývar příjemně horký.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová