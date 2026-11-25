Když na stole voní čerstvě uvařená káva, stačí přikrojit pár krajíců a odpolední svačina je na světě. Makový závin s medem a pomerančovou kůrou má na řezu výraznou tmavou spirálu a pod citronovou polevou měkké máslové těsto. V náplni občas narazíte na rozinku nasáklou rumem nebo na plátek mandle.
Kynutý makový závin patří k českému domácímu pečení stejně jako buchty a koláče. Mák má v českých kuchyních dlouhou tradici. Pracovala s ním už Magdalena Dobromila Rettigová v Domácí kuchařce z roku 1826. V tomhle závinu má výraznou chuť modrého máku komu předat. Med náplň zakulatí a kandovaná pomerančová kůra ji provoní i v krajíci, který si schováte na druhý den.
Kynuté těsto na závin je příbuzné tomu na buchty. Máslo mu dává jemnou střídku a žloutky zlatavý odstín, který vedle tmavé náplně dobře vynikne. Trocha smetany přispívá k vláčnosti, takže měkký okraj chutná i tomu, kdo jinak ze závinu nejraději vyjídá samotný mák. A právě střídání těsta a náplně dělá každý krajíc trochu jiný.
Kdo má rád v makové náplni nakyslé ovoce, může část rozinek vyměnit za sušené višně. Místo mandlí se k medu hodí také nahrubo nasekané vlašské ořechy, které dají závinu výraznější chuť. Ke kávě sluší krajíci tenká citronová poleva. Na svačinu se stejně dobře hodí i s hrnkem mléka a lehkým popraškem moučkového cukru.
Droždí rozdrobte do misky a zalijte vlažným mlékem. Přidejte lžíci cukru a lžíci mouky a rozmíchejte dohladka. Kvásek nechte přibližně 15 minut na teplém místě, až se na povrchu objeví pěna.
Do mísy prosejte polovinu mouky a přidejte vzešlý kvásek, celé vejce, žloutky a cukr. Bílky si nechte na makovou náplň. Začněte těsto mísit a postupně zapracujte zbývající mouku, změklé máslo, smetanu pokojové teploty a mandlové aroma. Hladké těsto přikryjte utěrkou a nechte přibližně 60 minut kynout, až zhruba zdvojnásobí objem.
Rozinky a kandovanou pomerančovou kůru zalijte rumem. Pokud nejsou ponořené, přilijte trochu vody. Nechte je přibližně 20–30 minut nasáknout, potom je dobře sceďte a nasekejte na menší kousky.
Mák propláchněte v jemném sítu, přesypte do hrnce a zalijte horkou vodou tak, aby byl ponořený. Přiveďte ho k varu a na mírném ohni vařte přibližně 20 minut. Uvařený mák důkladně sceďte, nechte zchladnout a umelte najemno.
Vejce určené do náplně rozklepněte a oddělte žloutek od bílku. Vychladlý mletý mák promíchejte s medem, cukrem, rozpuštěným máslem, žloutkem a skořicí. Přidejte scezené rozinky s pomerančovou kůrou a mandlové plátky. Ze všech 3 bílků ušlehejte pevný sníh a stěrkou ho zlehka vmíchejte do náplně.
Vykynuté těsto rozválejte na obdélník a rovnoměrně na něj rozetřete makovou náplň. U vzdálenějšího delšího okraje nechte volný pruh těsta a závin stočte od protější dlouhé strany. Konce přitiskněte a závin volně oviňte pečicím papírem, aby měl prostor nakynout. Přeneste ho na plech spojem dolů a nechte ještě 30 minut kynout.
Během druhého kynutí předehřejte troubu na 150 °C. Závin vložte do trouby i s papírovým obalem. Pečte přibližně 60 minut a poté ho nechte úplně vychladnout na mřížce.
Tip: Pečicí papír pomáhá závinu udržet tvar během pečení. Oviňte ho volně, aby těsto mělo prostor zvětšit objem.
Moučkový cukr rozmíchejte s citronovou šťávou a vodu přidávejte postupně, až bude poleva hustá, ale roztíratelná. Polevou přelijte vychladlý závin a posypte ho rozinkami a kousky kandované pomerančové kůry. Před krájením nechte polevu zaschnout.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová