Babí léto v Česku skončí. Meteorologové ukázali den, kdy přijde výrazný zlom

Babí léto v Česku skončí. Meteorologové ukázali den, kdy přijde výrazný zlomPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Babí léto v Česku skončí. Meteorologové ukázali den, kdy přijde výrazný zlomZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 05.10.2026 07:08
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