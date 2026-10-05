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Babí léto v Česku skončí. Meteorologové ukázali den, kdy přijde výrazný zlom

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Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku ještě několik dní. Ve čtvrtek 8. října ale přes republiku přejde studená fronta, která přinese déšť, zesílení větru a citelné ochlazení. V pátek už denní maxima podle aktuální předpovědi klesnou na 10 až 15 stupňů Celsia.
Babí léto v Česku skončí. Meteorologové ukázali den, kdy přijde výrazný zlom

Babí léto v Česku skončí. Meteorologové ukázali den, kdy přijde výrazný zlom

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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