B-52 létá od roku 1955 a pořád bombarduje. Přežil všechny nástupce díky konstrukci křídel, která zvládá modernizaci motorů i po 70 letech

V roce 1955 převzalo americké letectvo první bombardéry B-52. Většina pilotů, kteří s nimi dnes vzlétají, se narodila o desítky let později. Stratofortress mezitím přečkal Vietnam, konec studené války i nástup dvou modernějších typů, které ho měly odsunout na vedlejší kolej. Nadzvukový B-1B i neviditelný B-2 přitom podle současných plánů opustí službu dřív než on. Vysvětlení je podle nás prosté: hodnota B-52 se během desetiletí přestěhovala z draku do nákladu, který nese. Dnes slouží hlavně jako létající odpalovací rampa pro přesnou munici a střely s plochou dráhou letu, které zasahují cíle stovky kilometrů daleko. Nad nepřátelskou protivzdušnou obranou proto létat nemusí. A takovou platformu lze modernizovat donekonečna.
Osm motorů a podvozek jako u jízdního kola: konstrukce, která vydržela
Už na první pohled B-52 vybočuje z řady. Křídlo o rozpětí 56,4 metru sedí vysoko na trupu a pod ním visí osm motorů, spárovaných po dvou ve čtyřech gondolách. Stroj unese kolem 31 tun výzbroje a bez doplnění paliva urazí přes 14 000 kilometrů. S tankováním za letu ho omezuje spíš výdrž pětičlenné posádky než nádrže.
Nejpodivnější detail ovšem najdeme pod trupem. Hlavní podvozek je uspořádaný za sebou jako u jízdního kola a pod konci křídel ho doplňují malá pomocná kolečka. Dobový časopis amerického letectva Flying Safety ho v září 1955 označil za jeden z nejneobvyklejších prvků celého letounu. Podvozek se totiž dá natočit, takže bombardér při silném bočním větru startuje i přistává mírně stočený šikmo vůči ose dráhy, zatímco kola míří rovně. Piloti tomu říkají přistání „krabem“. Na fotkách to působí jako chyba, ve skutečnosti jde o promyšlené řešení.
Pro dnešní modernizaci má největší význam uložení motorů. Závěsy pod křídlem a dvojité gondoly nechávají konstruktérům prostor vyměnit pohonné jednotky, aniž by museli předělávat celé křídlo. Letectvo navíc vybralo motor, který se velikostí, hmotností i tahem původním strojům podobá. Po sedmdesáti letech tak do starého draku zapadne nová technika. Jen to vyžaduje mnohem víc práce než pár povolených šroubů.
Proč B-21 vystřídá B-1 a B-2, ale B-52 nechá létat
Americké bombardovací letectvo dnes stojí na trojici typů. Postupně se z něj stane dvojice: nový neviditelný bombardér B-21 Raider a modernizovaný B-52. Raider podle rozpočtových dokumentů Pentagonu nahradí právě B-1B a B-2, letectvo jich chce nejméně sto a počáteční operační schopnost čeká v roce 2028. Potvrzuje to i aktuální přehled velitelství
Air Force Global Strike Command z února 2026.
Logika rozdělení vyplývá z rolí. B-2 proniká skrz moderní protivzdušnou obranu, jenže je drahý a vzácný. B-1B uveze největší konvenční náklad v americkém arzenálu, za svou rychlost ale platí náročnou údržbou. B-52 je pomalý, velký a starý. Zato unese obrovské množství zbraní a ty, které letectvo chystá, nevyžadují přelet nad cílem.
Typ Role Posádka Cena za kus Dolet / výzbroj B-52H nosič střel a přesné munice, jaderný i konvenční 5 neuvedeno přes 14 000 km, cca 31 t B-1B Lancer nadzvukový konvenční bombardér neuvedeno cca 7 mld. Kč největší konvenční náklad v arzenálu USAF B-2 Spirit neviditelný průnik nad bráněné území 2 cca 25 mld. Kč (cenová hladina 1998) neuvedeno B-21 Raider neviditelný nástupce B-1 a B-2 neuvedeno cca 15 mld. Kč (průměrná pořizovací cena) nezveřejněno
Seznam úkolů, které B-52 plní, je proto nečekaně dlouhý. Jaderné odstrašení, konvenční přesné údery, přímá podpora pozemních vojsk, sledování moře i kladení min. V kampani proti Islámskému státu v Sýrii a Iráku podle letectva absolvoval kolem 1 800 bojových vzletů. Nad oblastmi bez moderní protivzdušné obrany se obejde i bez schopnosti skrýt se před radary.
Public Domain Pictures B-52J: nové motory, radar a účet přes 460 miliard korun
Všech 76 strojů verze H projde programem CERP, jehož jádrem je výměna osmi motorů Pratt & Whitney TF33 za Rolls-Royce F130, vojenskou odnož civilní motorové rodiny. Upravené letouny dostanou označení B-52J. Podle Boeingu půjde o první změnu typového označení od roku 1961.
Motory tvoří jen část zakázky. Program mění i závěsy a gondoly, výrobu elektřiny, displeje v kokpitu a návazné systémy. Bombardér navíc dostane nový radar a modernější komunikaci. Nové pohonné jednotky mají podle oficiálních podkladů výrazně snížit spotřebu, prodloužit dolet, ulevit tankerům a zlevnit údržbu. Přesné procento zlepšení zatím zveřejněno nebylo.
Účet je tučný. Americký kontrolní úřad GAO ve své
zprávě GAO-26-109272 napočítal třináct modernizačních programů za zhruba 460 miliard korun. Motory s radarem z toho spolknou přes 400 miliard, tedy víc než 88 %. Pro srovnání: samotný provoz a podpora flotily stály ve fiskálním roce 2020 kolem 28 miliard korun, z čehož údržba vyšla na 12 miliard. Program B-21 si jen ve fiskálním roce 2026 řekl o zhruba 226 miliard korun na vývoj a nákup dohromady.
GAO zároveň vidí rizika. Vývojové letové testy nových motorů se posunuly až na fiskální rok 2029, počáteční operační schopnost na rok 2033 a plná na období 2036 až 2038. Výroba se přitom má rozběhnout souběžně s testováním, takže případné chyby by se opravovaly na hotových kusech. Boeing v lednu 2026 přesto získal kontrakt za přibližně 44 miliard korun na úpravu a letové zkoušky dvou bombardérů, motory se budou montovat v texaském San Antoniu.
Smysl celé investice dává nová střela LRSO. Dlouhodosahová jaderná střela s plochou dráhou letu nahradí stárnoucí AGM-86 a umožní zasáhnout strategické cíle z velké vzdálenosti, mimo dosah protivníkovy obrany. Rozhodnutí o zahájení výroby je podle rozpočtu naplánováno na třetí čtvrtletí fiskálního roku 2027. Právě taková zbraň dělá ze sedmdesátiletého letounu stále použitelný nástroj odstrašení. Bez ní by stáří draku vážilo mnohem víc.
Bezpečnost provozu GAO hodnotí střízlivě. Upozorňuje na korozi, únavu materiálu a nedostatek náhradních dílů. Podle programových úředníků ale draky mají do konce ekonomické životnosti stále několik tisíc letových hodin. Stroje, které dnes vzlétají, prošly za desítky let tolika úpravami, že s původními kusy sdílejí hlavně siluetu.
Stratofortress nad Ostravou a Mošnovem
S Českem má B-52 překvapivě konkrétní spojení. V roce 2010 přiletěl poprvé do Česka na Dny NATO v Ostravě. V srpnu 2020 přeletělo šest B-52 během mise Allied Sky za jediný den všech třicet členských států aliance a nad naším územím je doprovázely i české stroje.
V únoru 2022, pár dní před ruskou invazí na Ukrajinu, mezipřistály dva bombardéry v Mošnově. Podle
Armády České republiky šlo o procvičení spolupráce vzdušných sil NATO nad střední a východní Evropou a letouny neměly na palubě aktivní zbraňové systémy. V září 2025 se Stratofortress z 307. bombardovacího křídla znovu ukázal nad ostravskými Dny NATO.
Stálou základnou B-52 Česko není a nebude. Funguje však jako prostor, kde se americké bombardéry učí spolupracovat se spojenci. Ruský Tu-160, se kterým se B-52 často srovnává, vstoupil do služby až v roce 1987, o 32 let později.
Pokud letectvo splní plán a udrží Stratofortress v provozu i po roce 2050, bude typ létat 95 let a nejstarší kusy verze H se přiblíží devadesátce. Jeho prodloužený život ovšem nestojí jen na křídle. Rozhoduje kombinace závěsů, gondol a motoru navrženého do podobných rozměrů, a hlavně rozsáhlá integrace nových systémů, za kterou Pentagon zaplatí stovky miliard.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková