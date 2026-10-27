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Azalky u zdi domu kvetou dvakrát déle než uprostřed zahrady. Tam častokrát nepřežijí ani první zimu

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Japonská azalka u severní či východní zdi drží květy klidně tři až čtyři týdny. Na otevřeném slunném místě často odkvete za pouhý týden.
Azalky u zdi domu kvetou dvakrát déle než uprostřed zahrady. Tam častokrát nepřežijí ani první zimu

Azalky u zdi domu kvetou dvakrát déle než uprostřed zahrady. Tam častokrát nepřežijí ani první zimu

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 27.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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