Azalky u zdi domu kvetou dvakrát déle než uprostřed zahrady. Tam častokrát nepřežijí ani první zimu

Představte si dva stejné keříky z jednoho zahradnictví, koupené v dubnu a zasazené týž den. Jeden skončí v trávníku uprostřed zahrady, druhý ve světlém stínu u východní zdi domu. V květnu se oba obsypou růžovými a karmínovými kvítky. Ten z trávníku ale po pár horkých dnech zbledne, okvětní lístky zhnědnou a za týden je po parádě. Jeho soused u fasády přitom kvete dál. V lednu pak nastane druhé dějství: osamělá azalka v otevřené zahradě má hnědé, svinuté listy a zaschlá poupata, zatímco ta u domu přečká mrazy bez úhony. Zeď sama žádné kouzlo neskrývá. Rozhoduje kombinace závětří, mírnějšího slunce a vyrovnanější vláhy, kterou kolem sebe stavba vytváří.
Proč azalky u zdi kvetou déle: polostín šetří každý květ
Azalea Society of America popisuje paradox, který zná řada zahrádkářů: azalka na plném slunci nasadí víc květů, keř je kompaktnější a na první pohled bohatší. Jenže tyto květy rychle vyblednou a vydrží jen pár dní. V polostínu jich bývá o něco méně, zato drží výrazně déle. Stejně to vidí i průvodce
New York Botanical Garden, podle kterého částečný stín výdrž květů prodlužuje.
Běžný květ azalky žije zhruba jeden až dva týdny. Spálí-li ho polední úpal a vysuší vítr, ocitá se na spodní hranici, případně i pod ní. Chráněná rostlina v chladnějším a přistíněném koutě se naopak drží horní meze a celkový efekt keře se může protáhnout až ke třem či čtyřem týdnům. Když k tomu přidáte odrůdy s posunutou dobou kvetení, kvetoucí kout u domu vám vydrží od poloviny května do poloviny června, což je v českých podmínkách hlavní sezona pěnišníků a azalek.
Mechanismus je prostý. Slunce okvětní lístky zahřívá, vítr z nich odnáší vodu a tenká pletiva vadnou rychleji, než je rostlina stačí zásobit. U zdi je vzduch klidnější a výpar slabší. Sedm až deset dní na exponovaném stanovišti proti čtrnácti až dvaceti dnům v chráněném polostínu: odtud se bere onen dvojnásobek, který zkušení pěstitelé popisují.
Zimní past uprostřed zahrady: vítr, slunce a zmrzlé kořeny
Ještě dramatičtější rozdíl přichází v zimě. Japonské azalky bývají stálezelené nebo poloopadavé, takže si listy nechávají i přes mrazivé měsíce. A listy odpařují vodu pořád, i v lednu.
University of Missouri Extension jmenuje dva hlavní zimní nepřátele stálezelených azalek a rododendronů: slunce a studený vítr. Odborníci z
University of Maryland Extension tento jev nazývají zimní spálou. Jasný mrazivý den, ostrý vítr a půda ztuhlá na kost. Listy ztrácejí vodu rychleji, než ji kořeny dokážou nasát ze zmrzlé hlíny. Rostlina v podstatě žízní uprostřed sněhu, proto se tomu říká fyziologické sucho.
Následky jsou dobře rozpoznatelné:
hnědnoucí okraje listů a svinuté čepele, zaschlá nebo poškozená květní poupata, praskající kůra po prudkých teplotních výkyvech, u mladých keřů s mělkým, dosud nezakořeněným balem i úhyn celé rostliny.
Nejvíc ohrožená je právě čerstvě vysazená azalka. Její jemné kořeny sahají jen pár centimetrů pod povrch a na otevřené ploše ji nic nechrání. Iowa State University proto výslovně radí vyhýbat se větrným, exponovaným místům, kde zimní vítr a jasné slunce dokážou popálit podstatnou část olistění. Riziko roste v podhůří, na Vysočině, v Krkonoších, Jeseníkách, na Šumavě či v Beskydech a také v mrazových kotlinách. V teplejších nížinách naopak víc trápí letní sucho, úpal a vápenitá půda.
U opadavých azalek je hrozba menší, protože přes zimu nemají listovou plochu, z níž by se voda vypařovala. Typických japonských azalek v českých předzahrádkách se však týká v plné míře.
Která zeď azalce svědčí a která ji spálí
Zeď funguje jako štít proti větru i jako regulátor teploty. Pozor ale na orientaci. Jižní fasáda se přes den rozpálí a v noci sálá teplo zpět, což azalka nesnáší. Západní stěna bývá v létě odpoledne podobnou výhní. Ideální je severní, severovýchodní nebo východní strana domu se světlým polostínem, bez poledního úpalu a bez průvanu.
Royal Horticultural Society doporučuje pro rododendrony a azalky rozptýlené světlo, závětří a stanoviště mimo mrazové kapsy. Zmiňuje i jemnější riziko: místa, kam po mrazivé noci dopadne první ranní slunce. Zmrzlá pletiva se pak rozmrazují příliš prudce. Podle nás je to dobrý důvod upřednostnit severovýchodní roh před čistě východním, kde ranní paprsky udeří naplno.
Opatrnost se vyplatí i u velmi světlých, odrazivých stěn. NYBG před nimi varuje, s výjimkou severní strany nebo zastíněných míst. V teplém mikroklimatu u slunné zdi se navíc může stát, že se poupata za zimního oteplení probudí dřív, než by měla, a následný mráz je spálí.
Kyselá jáma, odstup a dešťová voda: tři podmínky, bez kterých zeď nepomůže
Samotná správná strana domu nestačí. Pata zdi skrývá několik pastí, které umějí výhodu mikroklimatu rychle vymazat.
Srážkový stín. Přesah střechy a stěna samotná zachytí déšť. RHS upozorňuje, že suchý pás se táhne zhruba metr od paty zdi, a Royal Meteorological Society uvádí, že na chráněné straně zdi či plotu může spadnout až o polovinu méně srážek. Proto azalky sázejte 90 až 120 centimetrů od budovy, jak radí NYBG. Kolem keře pak proudí vzduch a déšť na něj dopadne.
Vápno ze stavby. Betonové základy, omítka, malta a stavební suť zvedají pH půdy. Maryland Extension spojuje chlorózu azalek právě s cementovými základy a chodníky. Japonská azalka chce půdu s pH 4,0 až 5,5. Než začnete kopat, udělejte si jednoduchý test pH z hobbymarketu. Pokud je půda zásaditá, okyselujte sírou nebo síranem železnatým, nikdy síranem hlinitým.
Jáma jako vana. V těžké jílovité půdě se malá jamka vyplněná rašelinovým substrátem promění v nádobu, kde stojí voda a kořeny hnijí. Azalea Society of America proto doporučuje upravit širší plochu nebo sázet výš, do mírně vyvýšeného záhonu. Do zeminy zapracujte kyselý substrát pro rododendrony, borovou kůru, listovku a podle potřeby křemičitý písek. Navýšená zemina ovšem nesmí sahat nad hydroizolaci domu.
Zbývá voda. Tvrdá voda z vodovodu nese vápník a postupně ruší kyselost, kterou jste pracně vytvořili. Zalévejte dešťovkou ze sudu pod okapem, který u domu bývá po ruce. Rostliny mladší než dva roky potřebují zhruba 25 litrů na metr čtvereční týdně, když neprší. Pozor zejména v pozdním létě. Tehdy se zakládají poupata na příští rok a i krátké sucho je může zničit dřív, než vůbec vzniknou.
Co s azalkami udělat teď v říjnu a co nechat na jaro
Podzim je chvíle na přípravu k přezimování:
Úkon Kdy Jak Vydatná zálivka říjen až listopad, před zámrazem ke kořenům, dešťovou vodou Mulč teď 5 až 10 cm borové kůry nebo jehličí, ne až ke stonkům Ochrana před větrem a sluncem listopad až začátek prosince volně opřené chvojí, pytlovina nebo stínicí clona Hnojení na podzim vůbec dusík by vyhnal měkké výhony citlivé na mráz
Malé keříky nezasypávejte mokrým listím, pod ním hnijí a dusí se. Chvojí má stínit a lámat vítr, ne rostlinu zabalit.
Pokud vaše azalka trpí v otevřené zahradě, přesazení k domu si nechte na časné jaro, než začne rašit. Iowa State upozorňuje, že podzimní přesazení zvyšuje riziko zimního poškození. Kopejte spíš do šířky než do hloubky a přeneste co největší kořenový bal. Ze stejného důvodu se nové azalky v chladnějších oblastech vyplatí sázet v březnu a dubnu. Z českého sortimentu stojí za pozornost nízké poloopadavé průhonické odrůdy jako „Blanice“, „Ledikanense“, „Orlice“ nebo „Sázava“, vyšlechtěné přímo pro naše klima.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková