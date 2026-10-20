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Azalky u zdi domu kvetou dvakrát déle než uprostřed zahrady. Tam častokrát nepřežijí ani první zimu

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Závětří u fasády dokáže květům azalek přidat dny i celý týden. Na otevřeném trávníku květy mezitím spálí slunce a keře během první zimy vysuší mrazivý vítr.
Azalky u zdi domu kvetou dvakrát déle než uprostřed zahrady. Tam častokrát nepřežijí ani první zimu

Azalky u zdi domu kvetou dvakrát déle než uprostřed zahrady. Tam častokrát nepřežijí ani první zimu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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